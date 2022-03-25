Hærverk for Ukraina

Plateselskapet Hærverk Industrier og utestedet Kafé Hærverk i Oslo har på kort tid laget en samleplate til nødhjelp for folk i, og på flukt fra, Ukraina. «UKR2022: War Relief Benefit Compilation» slippes 1. april.

Aprilspøkene kan sitte løst også i krig, men datoen er uansett spikret for den 50-spors fyldige samlingen UKR2022: War Relief Benefit Compilation, der inntektene går til nødhjelp til folk i, og på flukt fra, Ukraina.

Petter Flaten Eilertsen har kuratert og samlet utgivelsen, og han er tydelig i budskapet til andre som kunne tenke seg å sette i gang liknende tiltak for å bidra:

– Mitt råd til andre som vil gjøre noe tilsvarende er: Bare gjør det, ikke vent! Det er lettere enn du tror. Mange vil kunne ha glede av det du gjør. Og ikke minst kan inntektene fra salget hjelpe mange!

Søndag 6. mars sendte Flaten Eilertsen ut invitasjon i sosiale medier om å sende inn musikalske bidrag. Fristen var én streng uke, og reglene for musikk som ble sendt inn var at den enten ikke hadde blitt utgitt før, eller at det var en ny versjon av lydkuttet. Og alle sjangre og stilarter var velkomne, så lenge kvaliteten var ivaretatt.

Og nå er samleplata straks på markedet, det vil si på plattformen Bandcamp. 50 bidrag har kommet inn, og det fra et nokså bredt sjanger- og uttrykksområde – for eksempel elektronisk og dance, støy, pønk, kunstmusikk og psykedelisk.

En av bidragsyterne er skribent, kritiker, kurator og musiker Bjørn Hatterud. Bidraget han sendte inn er helt nylaget.

– Jeg lagde ei ny låt for samleren fordi jeg hadde lyst.

– Greia er at de ønska bidrag fra skeive folk, og det er ikke så plagsomt mange skeive som driver med støy og ekstreme uttrykk i lyd i Norge, selv om vi selvsagt er noen, forteller Hatterud til Ballade.

– Så jeg tenkte vel at det er stas å få inn litt god gammaldags industriell støy. Litt for å inspirere skeive kids til å lage drøye og bråkete ting, samtidig heve fanen til bråkemusikk blant oss LHBTQ+-folk. Samtidig er det hyggelig å minne om at homofile menn driver med mer enn interiørdesign, drag og blomsterdekorasjon. Selv om alt dette selvsagt er helt strålende! Kanskje jeg er en støydekoratør?

Alle bidragsyterne lastet opp lydkuttene sine til et gitt filområde – innen fristen – og dermed krevde ikke jobben så mye, forteller kurator og initiativtaker Petter Flaten Eilertsen. – Deretter har jeg bare brukt noen få timer på å laste ned og systematisere bidragene, og så har jeg sendt alt til Jacob for mastring.

Jacob er Jacob Holm-Lupo, gitarist, komponist, musikkprodusent og forfatter, kjent fra blant annet progrockbandet White Willow, kunstpop-prosjektet The Opium Cartel og soloprosjektet Donner, og som forfatter av bøkene Blue Oyster Cult: Every Album, Every Song

On Track og Toto.

– Jacob sender meg ferdig master senest et par dager før utgivelse slik at jeg rekker å laste alle bidragene opp på Bandcamp og sjekke at alt fungerer, forklarer Flaten Eilertsen. – Jacob synes vel i likhet med meg at det er verdt å bruke noen timer uten å få betalt for å kunne bidra til en viktig sak.

– Hvordan fikk du så mange utøvere til å bli med, og på så kort tid?

– Det har vært veldig lett å få artister og band til å delta. Jeg har bare lagt ut en post på Facebook-sidene til Hærverk Industrier og Kafé Hærverk, samt min egen side, pluss at jeg har sendt lenken til noen artister. Deretter har det spredd seg utover, slik at vi til slutt har fått inn hele 50 bidrag til samlingen. Det er jeg veldig fornøyd med.

1. april kan samlingen lastes ned via Bandcamp, med én fastpris, men med så mange flytende priser over denne som en selv ønsker eller har mulighet til å betale.

– Siden samlingen slippes på en Bandcamp Friday, der Bandcamp gir fra seg sin del av inntektene fra alt som selges den dagen, vil 100 prosent av inntektene gå til nødhjelpen når man kjøper samlingen med en gang, sier Flaten Eilertsen.

Dette er musikerne som bidrar på samleplata UKR2022: War Relief Benefit Compilation: Alwanzatar, Arnt Siwertsen & Renate Synnes Handal, Ayka, Bjørn Hatterud, Blandhotel, Dødsfik, Egil Kalman, Electrond, Flynotes, Fredrik Hossmann, Gunerius & Verdensveven, Hotbox, Hussein Sufi / Ulf Knudsen, James Welburn, Jo Trægde, Kadonnut Manner, Kennel, Kioshima, Kjetil Husebø, Krass, Kristoffer Oustad, Kröwgöat, Lasse Marhaug, Lazrpop, Lydia Laska, M Thurn, Mark Steiner & His Problems, Mist Rebuttal, Monolab, Morten Joe, Motorsag og Flystyrt, Mr Yo So, Negative Øhio, NXP, Petter Flaten Eilertsen, Pseudo Fruit, Ronny Wærnes, Rune Lindbæk presents Kanakas, Seidmen, Silje Huleboer, Sindre Bjerga, Snorre Magnar Solberg, Snorre Sjønøst Henriksen, Solstein, Spykidelic, Suicide Blonde, Supersymmetry, The Gefflamnigh eyyghhs’s, Triggered Sund og Viatrix.

Her finner du UKR2022: War Relief Benefit Compilation på Bandcamp.