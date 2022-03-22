Tono stanser utbetalinger til russiske opphavere: – Russisk aggresjon i Ukraina er uakseptabel

Tirsdag meldte rettighetsorganisasjonen TONO at de stanser utbetalinger til russiske opphavere gjennom det russiske forvaltningsselskapet RAO (Russian Authors’ Society). Beslutningen er tatt i samråd med søsterselskapene Koda i Danmark, Teosto i Finland og Stef på Island, og de begrunner sanksjonstiltaket med Russlands angrep på Ukraina og sanksjonene som er pålagt av EU mot blant annet russiske finansinstitusjoner, som Ballade skrev om mandag.

– Mange av de russiske opphaverne er – lik de nordiske – uavhengige kunstnere. Denne stansen i utbetalinger vil vel derfor ramme enkeltmennesker mer enn den vil ramme institusjonene og organisasjonene, og slik sett fungere som en personlig boikott av enkeltkunstnere framfor en prinsipiell, statlig boikott?

– Så å si hele verdenssamfunnet fordømmer den russiske aggresjonen i Ukraina, skriver Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, i en e-post til Ballade.

– Russland er, som vi vet, rammet av en lang rekke sanksjoner, og mange internasjonale selskaper har valgt å ta standpunkt ved å trekke sine virksomheter ut av Russland. Dette rammer samlet sett det russiske samfunnet på en måte myndighetene ikke kan ignorere. Mange selskaper i musikkbransjen har også reagert, eksempelvis Kobalt og SoundExchange. Flere opphavsrettsselskaper har også reagert, deriblant britiske PRS og amerikanske BMI, som begge har sagt at de nå ikke vil utbetale penger til den russiske forvaltningsorganisasjonen RAO. Nå har også Koda, Teosto, Stef og Tono valgt å vente med utbetalinger til det russiske forvaltningsselskapet inntil den russiske aggresjonen i Ukraina er avsluttet og sanksjonene mot Russland fra det internasjonale samfunnet er løftet.

Red. anm.: Kobalt er et uavhengig rettighetsforvaltnings- og musikkforlag. SoundExchange er en ideell kollektiv rettighetsforvaltningsorganisasjon.

– Hvorfor er ikke svenske STIM med i sanksjonen fra dere øvrige nordiske rettighetsorganisasjonene?

– Koda, Teosto og Tono har et formalisert samarbeid gjennom vår Polaris-konstellasjon, skriver Martinsen om det nordiske samarbeidssystemet. – Der har aldri Stim vært med. Samtidig har vi et samarbeid med islandske Stef, og vi har i denne sammenhengen valgt å gå samlet ut med dette tiltaket for å sende et signal om at vi ikke aksepterer den russiske aggresjonen i Ukraina, skriver Martinsen til Ballade.

– Hva slags risikovurderinger er gjort rundt beslutningen om å stanse utbetalingene?

– Vi mener at det i denne fasen er viktig å være en del av det internasjonale samfunnets reaksjoner mot den russiske aggresjonen i Ukraina. Samtidig har TONO, som mange andre av våre søsterselskaper, valgt å bidra med økonomisk støtte til CISAC-kampanjen Creators for Ukraine, hvor støtten blant annet vil gå til mottakssentre opprettet av det polske forvaltningsselskapet Zaiks. Vår oppfatning er at det er en større risiko for Europa å sitte stille i båten nå enn at verdenssamfunnet sender et tydelig og samlet signal om at den russiske aggresjonen i Ukraina er uakseptabel.

– Det har vært mye diskusjon rundt norske kunst- og kulturaktørers beslutninger om sanksjoner, avlysninger og boikott i kunst- og kulturlivet den siste tiden. Hvordan stiller TONO seg til spørsmålet om at vi risikerer å strupe regime- og krigskritiske stemmer blant kunstnere og intellektuelle i Russland framfor å ramme regimet?

– Våre selskaper mener at vi ikke kan sitte stille og se på den russiske aggresjonen i Ukraina uten å foreta oss noe. Jo mer omfattende sanksjoner som rammer Russland, jo tydeligere er signalet om at vi som verdenssamfunn ikke godtar den russiske aggresjonen i Ukraina.

Red. anm.: 23. mars annonserte også det svenske vederlagsselskapet Stim at de stanser utbetalinger til Russland.