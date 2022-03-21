TONO stanser alle utbetalinger til Russland

TONO og søsterselskapene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island) stanser utbetalinger til det russiske kollektive forvaltningsselskapet RAO (Russian Authors’ Society) inntil Russland har stanset sine fiendtligheter mot staten Ukraina og sanksjonene mot russiske finansinstitusjoner er fjernet.

Det skriver TONO i en pressemelding. Bakgrunnen for beslutningen er den russiske føderasjonens pågående angrepskrig mot staten Ukraina og sanksjonene som er pålagt av EU mot blant annet russiske finansinstitusjoner.

I en felles uttalelse fra de fire nordiske organisasjonene tydeliggjør de budskapet:

Våre organisasjoner fordømmer på det sterkeste det brutale russiske angrepet på frihet og menneskerettigheter i Ukraina, og står i solidaritet sammen med våre kolleger og partnere i Ukraina, som lider under krigen startet av den russiske regjeringen. Vi oppmuntrer på det sterkeste til dialog og samarbeid, og insisterer på en slutt på aggresjon og vold.

TONO melder at de også har valgt å bidra med økonomisk støtte til “Creators for Ukraine”, et fond for Ukraina og et initiativ opprettet av de kollektive forvaltningsselskapenes globale paraplyorganisasjon CISAC. I tillegg oppfordrer TONO medlemmene sine til å signere et opprop til verdens opphavere om å gå sammen mot krigen i Ukraina. Les mer om oppropet på TONOs hjemmesider.