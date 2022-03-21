Ukraina mur flagg

Illustrasjonsbilde.(Foto: David Peterson/Pixabay)

AktueltBransjen

TONO stanser alle utbetalinger til Russland

Publisert
21.03.2022
Skrevet av
- Red.

TONO og søsterselskapene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island) stanser utbetalinger til det russiske kollektive forvaltningsselskapet RAO (Russian Authors’ Society) inntil Russland har stanset sine fiendtligheter mot staten Ukraina og sanksjonene mot russiske finansinstitusjoner er fjernet.

Det skriver TONO i en pressemelding. Bakgrunnen for beslutningen er den russiske føderasjonens pågående angrepskrig mot staten Ukraina og sanksjonene som er pålagt av EU mot blant annet russiske finansinstitusjoner.

I en felles uttalelse fra de fire nordiske organisasjonene tydeliggjør de budskapet:

Våre organisasjoner fordømmer på det sterkeste det brutale russiske angrepet på frihet og menneskerettigheter i Ukraina, og står i solidaritet sammen med våre kolleger og partnere i Ukraina, som lider under krigen startet av den russiske regjeringen. Vi oppmuntrer på det sterkeste til dialog og samarbeid, og insisterer på en slutt på aggresjon og vold.

TONO melder at de også har valgt å bidra med økonomisk støtte til “Creators for Ukraine”, et fond for Ukraina og et initiativ opprettet av de kollektive forvaltningsselskapenes globale paraplyorganisasjon CISAC. I tillegg oppfordrer TONO medlemmene sine til å signere et opprop til verdens opphavere om å gå sammen mot krigen i Ukraina. Les mer om oppropet på TONOs hjemmesider.

Koda (Danmark)RAO (Russian Authors' Society)Stef (Island)Teosto (Finland)tonoUkraina

Relaterte saker

Bjørn Alterhaug til venstre og John Pål Inderberg under tildelingen av Kongens fortjenstmedalje i Trondheim 17. mars

Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg om jazz og storpolitikk

KRONIKK: Den bestialske krigen i Ukraina tvinger tankene mot et glimt om jazz og rollen i tidligere stormaktkonflikter, skriver Bjørn...

Kilden teater og konserthus støtte til Ukraina

Norske kulturinstitusjoner markerer støtte til Ukraina

Onsdag 2. og torsdag 3. mars lyssetter norske musikk- og scenekunstinstitusjoner bygningene sine i Ukrainas farger i solidaritet med landet.

Flere saker

Sara Övinge – Spellemann samtid

Spellemann: Derfor blir prisene for klassisk og samtid slått sammen

Det pågår et opprop om en ny musikkpris etter at Spellemann har gått inn for å slå sammen de to...

Jazzparaden på Kongsberg Jazzfestival i

Støtte til Kongsberg Jazzfestival: Sjølvråderetten må aldri vika

INNLEGG: Ei rekke leiarar i Noregs jazzliv har signert dette innlegget til støtte for Kongsberg Jazzfestival etter turbulensen rundt avgjerda...

Blåmann Blåmann bestod av Odd Nordstoga, Asgaut H. Bakken, Silje Hegg og Lars Underdal. Platecoveret fra 2001 ble designa av Magnus Rakeng.

Frå CD til Spotify til LP?

KRONIKK: Er du ein av dei som set pris på å få tilgang til ein slått eller eit stev på...