Norske kulturinstitusjoner markerer støtte til Ukraina

Onsdag 2. og torsdag 3. mars lyssetter norske musikk- og scenekunstinstitusjoner bygningene sine i Ukrainas farger i solidaritet med landet.

Norske musikk- og scenekunstinstitusjoner og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) gikk i ettermiddag ut med en felles erklæring om at de står i solidaritet med Ukraina, den ukrainske befolkningen og kollegaer både der og i Russland. Støtten blir synliggjort med lyssetting av kulturbygg landet rundt onsdag 2. og torsdag 3. mars.

NTO sendte onsdag ettermiddag ut denne meldingen:

Som representanter for norske kulturinstitusjoner og viktige demokratiske fellesarenaer, reagerer de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene og NTO med forferdelse overfor Putins brudd på Ukrainas rettigheter som selvstendig land.

Russlands invasjon har satt Europas fremtid på spill. De sivile ødeleggelsene i Ukraina er enorme, og uskyldige bøter med livet for storpolitikk. Mennesker flykter fra hjemmene sine, og ingen vet om de kan vende tilbake.

Vi står solidariske med befolkningen i det invaderte Ukraina og kjenner særlig uro for våre kollegaer der og i Russland. De modige stemmene som har reist seg mot krigen trenger nå vår uforbeholdne støtte.

Vi oppfordrer alle til å utvise ekstra omtanke for ukrainske og russiske kollegaer i våre institusjoner.

Med denne markeringen ønsker vi å vise vi vår samlede solidaritet og minne om hvor viktig det er å verne om demokratiet. Vår støtte videreføres i samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner.

Også den internasjonale sammenslutningen International Federation of Musicians (FIM), som kunstnerorganisasjonen Creo er medlem og leder av i Norge, uttrykker på vegne av alle sine medlemmer støtte til ukrainske musikere.

Tirsdag 1. mars la Creo ut denne meldingen på sin Facebook-side:

On behalf of the International Federation of Musicians and its members, we express our support for Ukrainian musicians and their fellow compatriots whose lives are being threatened by Russia’s unjustified military aggression.

The death and destruction brought by this senseless attack are an absolute disgrace. We urge those responsible to resume dialogue, the only way to restore sustainable, lasting peace for the benefit of all parties concerned.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

We call on the Russian music sector to make itself heard by political leaders so that they renounce the use of force, of which the cultural world is today a collateral victim.

FIM will do its best to help Ukrainian musicians and their families affected by the war. We urge them to come forward to let us know their most urgent needs.

Slik ser noen av landets lyssatte kulturhus ut. Bilder er oversendt oss fra Norske kulturhus: