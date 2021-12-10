Ballade video LXIX: Lyden av et samfunn som lukker seg

Men vi kjemper videre! Anført av krigere og pasifister som Susanna, Sei Selina, Marianne Engebretsen, Skambankt, Madrugada, The Gathering, Siril Malmedal Hauge og Jacob Young, Hannah Eline, Kanaan og Karin Park.

Vi har en rik meny denne fredagen også. Så vi skal ikke bruke så mye tid på introduksjonen. Denne uken kom beskjeden som ingen ønsket seg, med begynnelsen på en ny nedstengning på grunn av pandemien.

Vi håper at alle i musikkbransjen kommer seg velberget gjennom denne kneiken også. Og at musikkorganisasjonene igjen klarer å få myndighetene i tale, slik at konsertarrangører, utøvere og alle andre involverte blir minst mulig skadelidende på grunn av tiltakene som nå kommer. I mellomtiden presenterer vi ti artister og grupper som gir lyd til kreativitet, samfunnsspeiling og ren uttrykksglede.

Det blir for øvrig en utgave til av Ballade video før jul. Da kommer vi mest sannsynlig til å oppsummere noen av årets høydepunkter på musikkvideo-fronten, samt et par høydepunkter fra årets musikalske julemeny. Vi ønsker alle god fornøyelse, og sjekk gjerne også noen av videoene fra vårt etter hvert rikholdige arkiv.

SUSANNA: The Ghost & Burial (Live Henie Onstad 2020)

Vi tillater oss en ganske heavy start i dag, i tråd med situasjonen og frustrasjonen mange føler. Låtene er med Susanna, og heter «The Ghost» og «Burial». De er fremført live på Henie Onstad Kunstsenter (HOK) i fjor. Det er to låter fra albumet Baudelaire & Piano, samt musikk av Stina Stjern som ble urfremført på HOK i september 2020.

– Dette året startet på mørkeste mulig vis, med en nedstengning som bare gikk fra vondt til verre, sier Susanna til Ballade video.

– Fastmonterte seter og andre tullete regler, lokale tiltak og avlyste konserter i fleng. Så i mai-draget begynte det å lysne til, vi fikk spille igjen, reise litt, møtes forsiktig – og det var vel noen sene samlinger på trange hotellrom. Det føltes illegalt og snodig, og selvfølgelig kjempegøy å spille igjen. 2021 har virkelig vært et år med stor kontraster.

– Jeg har jobbet på med mitt, gitt ut et par plater, vært i prosess med enda en, i tillegg til Baudelaire & Piano som kom i fjor. Og at vi var så heldige å få til konsertforestillingen på Henie Onstad i fjor er fortsatt smått uvirkelig. Det er utrolig stas å endelig kunne vise frem for litt flere hva vi lagde da – og Baudelaire-universet er stadig i ekspansjon og utvikling.

– Akkurat nå er jeg bare veldig fortvila – jeg kan faktisk ikke helt forstå at vi er i denne situasjonen igjen. Jeg har ingen flere konserter før juli som står i fare for å bli avlyst, men jeg har en lengre turné med David (Wallumrød, red. mrk.) som starter 19.januar. Så nå koker det på alle fronter: Hva blir mulig å gjennomføre, hvilke nye restriksjoner kan komme, snakker vi nedstengning igjen? Det er vanskelig å holde motet oppe. Jeg klamrer meg til disse små lyspunktene som musikken og fellesskapet gir.

Musikken er ved Susanna Wallumrød og Stina Stjern, med scenografi og kostymer av Thale Kvam Olsen. Ingar Hunskaar sto for lyd-design, mens Gard Gitlestad hadde ansvar for lys. Selve videoen, som i denne utgaven varer mer enn 13 minutter, er ved Carsten Aniksdal.

SEI SELINA: Only When You’re Asleep

Norgespremiere! Og her snakker vi talent – med en eksepsjonell video som matcher. Den er regissert av Niels Windfeldt, og produsert av Alexei Mokel.

Sei Selina har tidligere blitt kåret til Månedens Urørt av NRK P3, og har spilt på bransjefestivalene Bylarm og Vill Vill Vest. På sistnevnte ble hun hyllet av Bergens Tidende i en konsertanmeldelse som erklærte at hun antagelig blir en av landets største stjerner i løpet av kort tid. Nå slipper hun endelig første smakebit fra sin kommende debut-EP, med låten «Only When You’re Asleep».

Den bergensbaserte Oslo-jenta har lagd «Only When You’re Asleep» med Aurora-produsent Magnus Skylstad. Låten forteller i følge presseskrivet en ekte og ærlig historie, som først og fremst handler om å tvile på sin egen sannhet. I musikkvideoen kommer dette symbolsk frem med at hun blant annet er innelåst i en bil som fylles med vann.

– «Only When You’re Asleep» handler om at man plutselig kjenner seg som en passasjer i sitt eget liv. Midt oppi dette beskriver den vanskeligheten av å skille drøm og virkelighet. Låta handler om veien tilbake til tilstedeværelsen og frigjøringen som kommer med det – på godt og vondt, forteller Sei.

23-åringen lager ifølge plateselskapet soulmusikk blandet med elektroniske popelementer og rytmer fra sine afrikanske røtter. Selv om hun har holdt på med musikk i lang tid har hun har ingen musikkteoretisk bakgrunn, noe som har bidratt til kreative prosesser i studio.

– Jeg ser musikk i bilder, så når jeg skal forklare til Magnus at jeg ønsker en spesifikk lyd, så illustreres det ofte billedlig, for eksempel i lyden av tangenter som skriker under vann, en tone som nøler, eller lyden av blader som faller. Det har funket overraskende bra. Vi forstår hverandre godt, noe som gjør at jeg føler et eierskap til produksjonen. Jeg tror og håper det skinner gjennom på EPen, avslutter hun.

«Only When You’re Asleep» ble sluppet på GR:OW Records fredag 3. desember.

MARIANNE ENGEBRETSEN: Citylights (Official Music Video)

Marianne Engebretsen har vi presentert før, da med de fine videoene til «Skeleton» og «Light As The Moon». Nå er hun igjen aktuell med ny musikkvideo, klippet og satt sammen av Nikolai Grasaasen.

– «Citylights» er en beskrivelse av hvordan jeg stadig lar ensomheten bedra meg til å tro at jeg trenger noe annet enn det jeg har og den jeg er, sier artisten. – Et slags selvportrett og en anerkjennelse av hvor sårt jeg trenger mennesker i livet mitt til å løfte blikket opp fra meg selv.

– Låta skrev vi nattestid på en balkong i Firenze. Medprodusent Thomas laga gitarriffet, mens jeg skrev tekst. Deretter tok vi opp linje for linje, la på koringer, og så føltes låten egentlig ferdig skrevet. Vi la vår elsk på det firstemte vokalsoundet fra første stund, og var sikre på at det måtte inn i den endelige produksjonen.

«Citylights» er produsert av Thomas Engebretsen, sammen med Marianne Engebretsen selv og Espen Tappel. Hun ser nå frem mot slippet av hennes andre plate, kalt Something New. Den kommer 11. februar 2022, med påfølgende slippkonserter på Parkteatret i Oslo (3. mars) og Tou Scene i Stavanger (5. mars).

Sveriges P3 har ellers plukket opp singelen «Light As The Moon», mens låten «Strange To You» er å høre på norske kinoer i filmen «Nordsjøen». Marianne Engebretsen har dessuten høstet oppmerksomhet i internasjonale blogger som The Bands of tomorrow, Chalkpit, Popmuzik, The Other Side of Reviews, Berlin on Air, Iggy Magazine og Indieolock.

SKAMBANKT: Satan – det e du

På tirsdag, 7. desember, slapp Skambankt videoen «Satan – det e du». Dette er første single fra bandets kommende album, som skal komme i februar 2022.

Tekst og musikk er ved Terje Winterstø Røthing. Regien på videoen, som retter et kritisk blikk mot deler av karismatiske kristne miljøer, er ved Tollak Friestad, som også har klippet den sammen med Jonny Engelsvoll.

– Alle skal få tro på det de vil, men folk må være greie. Folk som ikke er greie, liker vi ikke, sier Winterstø Røthing selv i en kommentar.

– Det finnes mennesker som bruker utspekulerte og kyniske metoder for å berike seg selv og sine nærmeste på bekostning av ensomme og sårbare medmennesker. Som representerer det motsatte av det de selv forkynner.

– Hvis helvetet de truer med faktisk eksisterer, går de selv en mørk evighet i møte, mener gitaristen og sangeren.

Blant skuespillerne i filmen – som Røthing Winterstø beskriver som «en musikkvideo basert på virkelige hendelser» – møter vi Espen Hana, Linda Tveiten, Thomas Aske Berg og Brigt Skrettingland. Den er produsert av Katamaran Videoproduksjoner, som består av Tollak Friestad, Jonny Engelsvoll og Terje Røthing Winterstø.

De tre står også bak idéen til videoen, som er filmet av Jonny Engelsvoll og Nils Petter Devold Midtun.

MADRUGADA: Majesty

Madrugada har begynt på et solid comeback i 2021 – ikke minst i forbindelse med den liveinnspilte videoserien The Vesterålen Project. Samtidig har de også forkynt at et nytt album er på vei til neste år.

Med «Majesty», som er den fjerde videoen så langt i Vesterålen-prosjektet, har de likevel valgt å grave bakover i katalogen. «Majesty» var opprinnelig å finne på albumet Grid. Det kom ut i 2002, og nådde i sin tid 4. plass på VG-lista.

Videoen er son vanlig regissert av Eivind Holmboe – og produsert av Sverre Wegge Gundhus for Einar Film. Marius Kildalsen har vært hovedfotograf, mens Lars Voldsdal står for liveopptaket.

– «Det siste gatelyset» var stoppestedet da Frode og Jon kjørte Sivert hjem fra bandøvingene på midten av 90-tallet, skriver bandet på sin Facebook-side. – Denne scenen har blitt gjenskapt av regissør Eivind Holmboe i den nye livevideoen.

Drøyt 25 år senere består kjernen av Madrugada fremdeles av Sivert Høyem (vokal), Frode Jacobsen (bass) og Jon Lauvland Pettersen (trommer). På denne låten medvirker også Christer Knutsen og Cato Salsa, begge på vokal, keyboards og gitarer.

– Vi er ellers ekstremt glade for å kunngjøre konserten vår på Panathenaic Stadium i Athen, 24. september 2022. Det har vært en drøm for oss helt siden starten å spille en konsert i denne størrelsesordenen.

THE GATHERING: Stronger

The Gathering startet opp i den relativt lille byen Oss i Nederland i 1989. De sier selv at de har utviklet seg fra doom og gothic metal til trip rock med elektroniske elementer og lydlandskaper. Bandet har hatt forskjellige besetninger, men har siden 2008 hatt norsk vokalist, nemlig Silje Wergeland.

I 2000 var Wergeland med på å etablere det kvinnelige gothic metal-bandet Octavia Sperati fra Bergen. De debuterte med albumet Winter Enclosure i 2005, og fulgte opp med Grace Submerged to år senere. Bandet var oppkalt etter skuespilleren Octavia Sperati, som var født 19. februar 1847 i Kristiansand, og døde i Bergen 22. mars 1918. Hennes portrett er ifølge Wikipedia det eneste som var intakt etter brannen ved Den Nationale Scene i 1983, samtidig som førsteinspisient Jørgen Fogge hevdet å ha hørt stemmen hennes midt i flammehavet (!).

The Gathering slipper det nye albumet Beautiful Distortion i april 2022, som de også følger opp med en EP i juni. De skal i den forbindelse turnere i Sør-Amerika, Russland og Europa høsten 2022. Dette er bandets tolvte album, og det fjerde Silje Wergeland medvirker på siden The West Pole i 2009.

– «Stronger» handler om folk som er negative og kritiserer endringer de ikke kan blande seg i, sier Silje Wergeland til oss i Ballade video. – Om nett-troll, om folk som gjemmer seg bak tastaturet og sender stygge meldinger. Som om de tror det kommer noe som helst godt ut av det.

The Gathering består ellers av Frank Boeijen, Hugo Prinsen Geerligs, René Rutten og Hans Rutten. Den flotte og science fiction-inspirerte videoen er satt sammen fra forskjellige kilder på nettet.

SIRIL MALMEDAL HAUGE / JACOB YOUNG: The Ceiling

Vi skifter stil ganske grundig, og skal nå lytte til noe ganske mer lavmælt. Og jammen er den fin også, denne låten med tekst og musikk av Jacob Young. Han spiller også gitar her, og synger sammen med Siril Malmedal Hauge.

Videoen er av Guro Ekornholmen, som har laget alle videoene til duoen hittil: «Bounce With Me» og «Deep River» fra Last Things (2018) – og nå «The Ceiling» fra Chasing Sunsets (2020).

Begge disse albumene har kommet ut på på Oslo Session Recordings. Regissør Guro Ekornholmen sier i forbindelse med «The Ceiling»:

– Dette er den tredje videoen vi samarbeider om. Jeg har prøvd å sette bilder til noe personlig og nært som jeg finner i musikken til Siril og Jacob, og vil at disse klippene, sammen med låta og Sirils nydelige stemme, skal gi en følelse av noe hverdagslig og fint, og at livet kanskje ikke er så ille likevel.

Det er en motivasjon vi gjerne heier på. Akkurat som vi heier på musikere som nå ikke vil noe annet enn å få møte publikum rundt om i landet.

– Fra neste år turnerer vi igjen med konserter i Norge, forteller Jacob Young til oss. – Vi har spillejobber i januar, februar, mars og april på blokka. Blant annet en sju dagers turné i regi av Nordnorsk Jazzsenter i Nord-Norge i mars, som blir stas.

Vi krysser fingrene for at Siril Malmedal Hauge og Jacob Young får gjennomført disse konsertene, til tross for de økende tiltakene rundt omikron-varianten av viruset. Det samme gjelder naturligvis alle andre artister og arrangører også.

HANNAH ELINE: Darling, Dream

Premiere! Hannah Eline har nylig sluppet debutalbumet The Mother, The Maiden And The Crone. Det er delvis bygget på en ung kvinnes livserfaring om hvordan det var å bli mor i ung alder, gifte seg tidlig og samtidig søke etter egen identitet.

– For meg er låtskrivingen en måte å jobbe meg gjennom følelser og tanker. Albumet har blitt til over en periode på ti år og beskriver hverdagen og utfordringene jeg opplevde som ung mor og partner på leting etter seg selv i tjueåra, forteller Hannah Eline.

– Jeg har vært opptatt av å lage melodiøse komposisjoner med gode refreng, men med musikalske kvaliteter som tåler tidens tann. Jeg har jobbet med å skape meningsfull og fengende pop, som utfordrer sjangeren, og hvor tekst er i fokus. Men det har samtidig vært viktig å være en tydelig stemme for alle de som opplever å tre inn i voksenrollen og få store forpliktelser og ansvar tidlig i livet. Dette er jo en stigmatisert samfunnsgruppe som har få som snakker for dem, tross størrelsen.

– Jeg giftet meg og fikk barn allerede som nittenåring, og etter et par år som musikkstudent, kone og småbarnsmor begynte jeg å skrive låter. Mørke, store låter som på mange måter reflekterer frustrasjonen jeg da følte. Jeg var på mange måter fanget under store forpliktelser på unge skuldre. Jeg reflekterte mye over hvor vanskelig det var å være mamma uten å være ferdig med egen barndom. Kampen for å holde fast i den store kjærligheten samtidig som at jeg lengtet etter å være fri. Jeg var full av indre konflikt og uro på den tiden.

Den triple kvinneskikkelsen – jomfruen, moren og den eldre kvinnen – som albumet har navnet sitt fra, er et moderne feministisk symbol som forener universelle kvinnelige guddommer fra ulik folketro. Videoen til «Darling, Dream» er editert/klippet av Tore Kessel Hynnekleiv i Minimal Media.

KANAAN: Return to the Tundrasphere (Live at Amper Tone)

Kanaan har base i Oslo, og består av Ask Vatn Strøm (gitar), Eskild Myrvoll (brass) og Ingvald Vassbø (trommer). I tillegg til denne grunnbesetningen gir trioen seg også i kast med perkusjon, oscillatorer, farfisa-orgel og melotron. Selv har de omtalt musikken sin som en form for blazing freeform psychedelic rock music, med forbilder som Colour Haze, Hawkwind, Elder, Motorpsycho og Acid Mothers Temple.

Kanaan har tidligere gitt ut tre studioalbum: Windborne (2018), Double Sun (2020) og Odense Sessions (også 2020), samt Live in Oslo (2021) på Hærverk Industrier. For tiden høster de svært gode omtaler, både her hjemme og internasjonalt, med det nye albumet Earthbound på Jansen Records.

– «Return to the Tundrasphere» er et av de tyngre kuttene fra Earthbound, vårt mest bråkete, fuzza og eksplosive album, sier bandet til Ballade video.

– «Return to the Tundrasphere» er en fuzzologisk, sonisk reise gjennom beinharde stonerrock-riff og eteriske gitarsoli. Forhåpentligvis kan låta og musikken fungere på like suggererende og psykedelisk vis for de som lytter som for oss som elsker å spiller den.

Bandet har denne senhøsten spilt i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Oslo. Over nyåret venter spillejobber i Trondheim, samt Odense og Vinterjazz i København. Og ikke minst en opptreden på den velrenommerte Roadburn-festivalen i Nederland i april. Om pandemien og myndighetene tillater det, da.

Videoen er filmet og klippet av Brage Pedersen, mens Kim Lillestøl gjorde lydopptakene i Amper Tone.

KARIN PARK: Church of Imagination Documentary

Ukens bonus! Dette er egentlig ingen musikkvideo, men en slags mini-dokumentar, der Karin Park forteller om noe av bakgrunnen for det sterke albumet Church Of Imagination. Den kom opprinnelig ut på Djura Missionshus i 2020, men er i disse dager re-utgitt på velrenommerte Pelagic Records i Tyskland.

– Church Of Imagination er et konsept som er større enn en plate. Det er mitt bidrag og mitt oppdrag. Jeg har skapt min egen verden hvor jeg kan bevege meg fritt. Og fra den posisjonen kan jeg åpne folks hjerter, sier Karin Park til Ballade video.

Karin Park albumdebuterte med Superworldunknown i 2003, som skaffet henne nominasjoner som både Årets Nykommer og Beste kvinnelige artist under Spellemannprisen. Hun har siden gitt ut fem soloalbum til, og er også medlem av Årabrot, der hun spiller sammen med Kjetil Nernes. Hun er født i Sverige, men bodde i Bergen da Superworldunknown ble utgitt.

Karin Park har også medvirket i Les Misérables på Folketeateret i Oslo, i rollen som Fantine, og spilte i 2009 i filmen Skjult med Kristoffer Joner. Selv har hun kalt seg «an astronaut in the inner universe».

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤