Ballade video CVII: Ingen elsker deg som jeg

Ny utgave av Ballade video. Med Madrugada, Marianne Engebretsen, Annie, Løvetann, Sjøgress og Hellbillies. Og en helt fersk premiere fra Manuela Hofer og OR.

Høsten banker nok på døren de fleste steder i landet. Og enn så lenge ser det ut til at den store gjenåpningen lar vente på seg. Men det er likevel mulig å få med seg konserter nå, innenfor de rammene som de lokale og de nasjonale retningslinjene tillater.

Det er en mulighet vi håper mange vil benytte seg av. Musikere og arrangører, lydfolk og lysfolk, billettører og bartendere, vakter og vaskepersonal – alle trenger at situasjonen snarest mulig blir mest mulig normal. Flere av artistene vi presenterer i dag skal ut på turnéer alt i høst – eller til neste vår.

Og bruk gjerne også spalten vår til å orientere deg litt i den norske platehøsten.

God fornøyelse!

MADRUGADA: Nobody Loves You Like I Do

«Nobody Loves You Like I Do» er en helt ny sang fra Madrugada, som ble sluppet forrige uke. Den er spilt inn live, mens bandet befant seg ute i naturen i Vesterålen. Videoen er den første av i alt ni kortfilmer som de skal slippe i tiden fremover. Alle videoene er filmet på ulike steder i regionen.

Dette er også den første nye musikken fra Madrugada på tretten år, samtidig som de skal ut på en større Europaturné neste vår. Den starter i Oslo Spektrum 5. februar 2022. Kjernen i bandet er fremdeles Sivert Høyem (vokal), Frode Jacobsen (bass) og Jon Lauvland Pettersen (trommer).

Madrugada-manager Arne Svare fortalte i august til Bladet Vesterålen at musikkvideoene fra totalt ni nye låter skal bli til en samlet film.

– Vi lager en slags dogmedokumentar, der bandet spiller live på de underligste plasser i Vesterålen, kommenterte han.

Videoen til «Nobody Loves You Like I Do» er regissert av Eivind Holmboe, med Marius Kildalsen som hovedansvarlig for filmingen. Produsenter er Sverre Wegge Gundhus og Guri Neby for Einar film.

MARIANNE ENGEBRETSEN: Light As The Moon

Etter en lang sommer, med flere uker på NRK P3, er Marianne Engebretsen nå klar med nok en single fra hennes kommende plate. Sist møtte vi henne her i Ballade video med sangen «Skeleton», som musikkskribent Erik Valebrokk kåret til en av sine Topp 100 låter i 2020.

Hennes fjerde single, «Light As The Moon», omtales som en låt som utspiller en sonisk oppdagelsesferd gjennom fem kjærlighetsvers – og som et uredd og lekent portrett av morskjærligheten.

– «Light As The Moon» er et musikalsk portrett av min mor, ja. Sart, nær og varm, leken, rar, kaotisk, morsom, spontan og litt sprø. Litt som en mor skal være. Det store hjertet, kjærligheten, de mange armer og ben for å lime alt sammen, holde på flokken, det er nysgjerrigheten, tusen spørsmål, glemsomheten, naiviteten, det urokkelige, sier Marianne Engebretsen om singelen.

I nyere tid har hun brukt tiden effektivt som produsent og låtskriver, og ikke minst skrevet låtene til albumet Something New.

– Som produsent og låtskriver har jeg utforsket mitt musikalske univers og våget å ta flere sjanser.

Vi ser frem til albumslipp på nyåret. Videoen til «Light As The Moon» er basert på gamle video-opptak, og er klippet sammen av Nikolai Grasaasen.

MANUELA HOFER feat. OR: Keep On Trying (trip hop remix)

Premiere!

For to uker siden skrev vi også om Manuela Hofer fra Ålesund. Det var i forbindelse med sangen «Shelter» med Norwegian Giants og Electro Spectre. Her er hun allerede tilbake, med fersk platekontrakt og ny og selvgjort video.

– Jeg har signert kontrakt med plateselskapet Timewarp Music/Kraak Records i sommer, som er en anerkjent elektronika-label, sier Hofer til Ballade video. – Vi gir nå ut en EP i samarbeid med OR; en elektronika-duo i London som har laget flere remixer av min musikk.

Manuela Hofer har også laget en musikkvideo til en av låtene på EP-en, som kommer ut i dag, fredag 17. september.

– «Keep On Trying» er en låt som handler om å holde motet oppe, når ting kan være litt vanskelige, utfordrende og krevende. Det er alltid lys i andre enden. Man må bare prøve å holde ut.

OR består av Olivier Cohen og Roland Vongo.

ANNIE: She’s Like the Wind

Her møter vi igjen Annie, nå med en cover av Patrick Swayze’s «She’s Like the Wind». Den er hentet fra EP-en «Neon Nights», som også inneholder hennes versjon av The Jesus and Mary Chain’s «Just Like Honey» fra 1985. «She’s Like The Wind» dukket opprinnelig opp i filmen Dirty Dancing fra 1987.

– En av gledene ved å ha vært med på å skape en klassisk ballade, er å høre den i ny drakt så mange år etter at den ble skrevet, sier den amerikanske låtskriveren Stacy Widelitz.

– Jeg elsker Annies versjon av låten vår, fordi den fanger inn de emosjonelle, lyriske og eteriske kvalitetene som står sentralt i sangen. Jeg er sikker på at Patrick også ville ha elsket den.

– «Neon Nights» er en satelitt til mitt forrige album, Dark Hearts, og består av låter som både ser tilbake, men også glimt av hva som kommer et stykke fram i tid, sier Annie til Ballade video.

For Berlin-baserte Annie startet dette året med at hennes Dark Hearts ble kåret til det beste pop-albumet i 2020 i Billboard, med hele 46 prosent av leser-stemmene. Denne sommeren samlet Annie og Mikael Telle i Tellé Records over hundre norske DJ-er for å spille i en hel uke. Det kan du lese mer om i dette intervjuet fra Ballade-arkivene.

LØVETANN: Skulle ønske

Løvetann er et rockeband fra Oslo. De består av Peter Haugen (keyboards), Carl-Joachim Isachsen (gitar), Geir Johansen (trommer), Kristian Jøsok (gitar), Mads Metz (vokal) og Kjell Rønning (bass). Løvetann startet opp alt i 2012, men først de siste årene har bandet blitt et velsmurt maskineri – med blant annet innspilling, miksing og videoproduksjon, alt gjort internt i bandet.

– «Skulle ønske» er et låtsamarbeid som springer ut av et vennskap fra ungdomstida, sier bandet til Ballade video.

– Janken og Carl-Joachim spilte tidligere sammen i et undergrunnsband fra Oslo, før de gikk hvert til sitt – og startet henholdsvis Fyrstikk og Løvetann. Etter at Fyrstikk gikk i oppløsning ønsket Løvetann å gjøre en slags «hip hop møter rock»-ballade av låta. Med Janken på vokal og Løvetann bak instrumentene.

– «Skulle ønske» handler om selvdiskrepans; at gapet er for stort mellom den man er, og den man skulle ønske at man var, sier gjestevokalist Janken i en kommentar.

Musikkvideoen er laget av gitarist Kristian Jøsok, med hjelp fra Andreas Sætre bak kamera.

– Idéen bak videoen springer på mange måter ut fra de mørke stundene i pandemiens isolasjon. Hvordan man lar seg selv synke ned i mørket uten vilje til å gjøre noe med situasjonen. Videoen er filmet i en nedlagt gruve i Tynset – som den perfekte bakgrunn til denne seige rockelåten.

SJØGRESS: Syk i senga

– Hvis post-punk og hardrock var en drink …

Sjøgress er et alternativt rockeband fra Grimstad, som ble startet av Lars Aaberge Wikander (vokal, gitar) og Julian Flaaten (trommer) i desember 2016. Snart fikk de med seg Tinus Øen på gitar og Tobias Thune på bass, og begynte å spille tung rock med både postrock- og postpunk-elementer.

– Låten handler om at språket og måten vi uttrykker oss på blir mer og mer ekstreme. Konsekvensen av dette er at mye av dynamikken forsvinner, sier trommeslager Julian Flaaten til Ballade video.

– Hvis man roper så høyt man kan hele tiden, hvordan skal man da overgå dette når det er noe å rope høyt for? Resultatet blir vel at man kjenner på en slags nummenhet, siden alt blir så monotont.

I 2017 slapp Sjøgress sin debut-EP «Rust», som ble fulgt opp i 2019 med albumet Jeg kaller det frelse med Endre Kirkesola som produsent. Kirkesola har produsert og spilt i Green Carnation, og har jobbet med store navn som Immortal, Meshuggah og Abbath.

– «Syk i senga» er en låt vi har jobbet med i snart et og et halvt år. Det er vår første egenproduserte låt, og det tok oss mye tid å finne hva slags sang dette egentlig er. Denne låta føles mye mer som «oss» – både som band og som enkeltpersoner musikalsk.

Videoen til «Syk i senga» er regissert av John Nomedal, med Kristian Nomedal på kamera.

HELLBILLIES: Leve som ein prins

Hellbillies består i 2021 av Aslag Haugen (vokal), Lars Haavard Haugen (gitarer, kor), Bjørn Gunnar Sando (trommer), Egil Stemkens (bass, kor) og Lars Christian Narum (tangenter). De har nettopp sluppet det nye albumet Blå dag, som er deres tolvte studioalbum siden oppstarten i Ål i Hallingdal i 1990.

Hellbillies har solgt over én million plater. Bandet skal nå legge ut på en svært omfattende Norgesturné, som starter 23. september i Drammen Teater – og ikke avsluttes før langt ute i november. Blå dag inneholder ni låter, der Arne Moslåtten, Tom Roger Aadland og Finn Tokvam bidrar med tekster.

Fire av sangene er allerede ute på EP-en «I eksil på Sundrehall», som kom tidlig i 2020. Den skulle innlede den store jubileumsturnéen «30 år på vegen», som pandemien satte en stopper for.

Blå dag er produsert av Lars Haavard Haugen, mikset av Michael Ihlbert og mastret av Ryan Smith. Videoen til «Leve som ein prins» er filmet og klippet av Anders Lindstad i Peiling.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤