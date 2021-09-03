Ballade video CV: Jorden er et romskip

Vi drar ut i kosmos med Norwegian Giants, Manuela Hofer & Electro Spectre, Misty Coast, White Trash Blues Band og Hovedøen Social Club. Og ser på premierer med Unni Wilhelmsen og Dog Valley Fever.

Det foregår for tiden et litt for spennende kappløp mellom vaksinasjoner og mutasjoner her hjemme. Forhåpentlig vil det ordne seg, selv om trinn fire av gjenåpningen av landet lar vente på seg.

Vi kan uansett korte ventetiden litt, gjennom vårt ukentlige blikk på noe av det som rører seg innen norske musikkvideoer. Her er nok en fin og variert meny, som gjerne kan brukes som en liten guide til platehøsten også.

NORWEGIAN GIANTS ft. Manuela Hofer & Electro Spectre: Shelter

Dette er virkelig fint – både musikalsk og videomessig. Og ikke mindre imponerende at Manuela Hofer lagde videoen på bare en uke, uten å kunne noe videre om redigering fra før.

– Jeg har lenge tenkt på å lage videoer til egne låter, men har enten ikke hatt tid, eller trodde kanskje det ville bli for vanskelig. Men for litt over en uke siden bestemte jeg meg for å prøve. Det var mest som et eksperiment, for å se hvor langt jeg kunne komme.

– Jeg fikk tak i et redigeringsprogram, og søkte en del på diverse «footage» som kunne brukes i en video. Jeg har alltid hatt en interesse for både futurisme og astronomi, samtidig som jeg hadde en slags vag «visjon» på hvordan jeg ville lage videoen.

– På impuls sendte jeg videoen til filmskaperen Harald Zwart. Han svarte ganske raskt tilbake: Det ser fantastisk ut! Det var veldig gøy, og motiverende for å prøve mer, sier Hofer, som holder til utenfor Ålesund.

Manuela Hofer har skrevet sitt eget vokalparti på «Shelter», som ellers fremføres av Norwegian Giants og Electro Spectre (aka Isak Rypdal og Alexander Bjørneboe). Produsent er Tarjei Krogh.

– Musikken er synthdrevet pop/rock. Noen vil kanskje til og med kalle det industriell elektronika. Albumet til Norwegian Giants heter Fasan, og er ute på de fleste digitale plattformer nå.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Vi ser frem til å se og høre mer.

UNNI WILHELMSEN: Anything ‘Bout June

Premiere!

I dag, fredag 3. september, slipper Unni Wilhelmsen første single fra live-albumet Unni synger Wilhelmsen, som kommer 1. oktober. «Anything ‘Bout June» kom for første gang ut i 1997, og ble straks en av hennes signaturlåter. Her er den i helt ny versjon.

Unni Wilhelmsen feirer i år 25 år som artist – og gikk også nylig hen og fylte 50 år. Det sies at hun har gjort over 2600 konserter uten en eneste avlysning. Hun har også spilt mye med andre artister, og har fra 2013 vært fast medlem av Di Derre, alltid iført en karakteristisk flosshatt. Mange fikk nok også et fornyet forhold til låtene hennes, da hun medvirket i 2016-sesongen av Hver gang vi møtes.

Da Unni Wilhelmsen for fem år siden mottok Audun Tyldens Minnepris ble hun beskrevet som en av Norges mest respekterte musikere og låtskrivere; som en allsidig artist med høy integritet, men også mye hjertevarme, omsorg og lun humor. Og hun er ikke bare artist, heller. På hjemmesiden hennes møter vi henne også som smykke-kunstner, tegner og klesdesigner.

Unni synger Wilhelmsen er en samling med Unnis egne favoritter, innspilt i Ibsenhuset i Skien 4. oktober 2020. Det blir også en jubileumskonsert på Rockefeller i Oslo, den 17. oktober. Et stort og aktuelt intervju med henne kan du ellers lese her.

MISTY COAST: Sugar Pill

Misty Coast består av Linn Frøkedal og Richard Myklebust. Nå har duoen slått seg sammen med Carlos Vasquez, Savi Cas og Ana Aguilera fra Blank Blank for nok en fin musikkvideo, denne gangen til «Sugar Pill» fra albumet When I Fall From the Sky.

– «Sugar Pill» handler om placeboeffekt, og hvordan hjernen kan påvirke vår fysiske tilstand – på godt og vondt, sier Frøkedal til oss. – Når vi sparret rundt videoen, pratet vi egentlig mest om stemningene vi ønsket å få frem – vi ville at noe skulle «skurre» litt og føles surrealistisk og klaustrofobisk. Vi er imponert over at de klarte å få en såpass guffen stemning til å bli så vakker.

– Hvordan oppsto dette audiovisuelle samarbeidet?

– Blank Blank har alt laget to videoer til det siste albumet vårt, og de hadde en visjon om å gjøre en tredje film som skulle være kronen på verket i en trilogi. Vi har tidligere samarbeidet med Blank Blank med våre andre prosjekter (The Megaphonic Thrift, The Low Frequency in Stereo) og vi digger det de gjør, så det var veldig naturlig å involvere dem i Misty Coast.

– Og hva er fremtidsplanene ellers?

– Vi skal i alle fall spille i Bergen, Oslo og Fredrikstad i høst, og så jobbes det med en Skandianaviaturné, da den forrige naturlig nok gikk i vasken.

Vi tar også med at Frøkedal, prosjektet til Linns søster Anne Lise Frøkedal, er ute med «Flora Kuriosa EP» om dagen, med to nye låter og et par alternative versjoner fra det nylig utgitte albumet Flora.

WHITE TRASH BLUES BAND: White C

Denne videoen er ikke helt ny, men vi tar den med, siden låten i disse dager dukker opp på samleplaten Freeze!!! Fuzz!!!!! Dette er et samlealbum med 16 nokså ferske låter i landskapet garasjerock/surf. Alle orkestrene er norske, men med eksotiske innslag som selveste James Burton (Elvis sin gitarist!) og Jim Jones fra Jim Jones Revue.

Hele 6 av de 16 gruppene på dette samlealbumet er fra «garasjerockens vugge i Norge» – nemlig Østfold, med rocka byer som Halden, Moss og Fredrikstad. Blant artistene finner vi navn som blant annet High Octane Boys, The Hiveminds, Staxrud Allstars, Mandalai Lamas, The Cavebones, The Yum Yums og The Dogs.

Freeze!!! Fuzz!!!!! kom ut sist fredag, og finnes bare på vinyl. Det er utgitt av Westergaard Records, som har vært drevet av Kari Westergaard og Robert Dyrnes siden 2017.

– Vi har over lengre tid hatt en visjon om å gjøre en slik samler, som viser bredden og kvaliteten i den norske garasjerock-undergrunnen. Alle band og labler vi har kontaktet har vært veldig velvillige. Vi føler nå at vi følger i fotsporene til legendariske That’s Entertainment Records og deres manifest av noen samleskiver fra 90-tallet.

Robert Dyrnes har i mange år også stått bak Fucking North Pole Records, som hvert år gir ut en samling med pønk-relatert musikk i Norge. Nylig kom 2021: Pønk i Norge, som er prydet med et bilde av Trygve Slagsvold Vedum.

– Kari og jeg brenner jo begge for musikk, og har drevet festival, platebutikk og label i mange år. Vi prøver å hjelpe fine folk og få ut fin musikk til folket, sier Dyrnes til Ballade video. ‎

DOG VALLEY FEVER: Lordasskvæll

Premiere!

– Ittno disstraherer øss fra bedageli’e og godt innøvde ruttiner, og «Lordasskvæll» kænn ingen ta fra øss!

Det sier Dog Valley Fever fra Gjøvik-området, som nå dundrer videre mot albumslipp. Trioen består av Sven Andreen (rytmer), Uri Sala (kontrabass) og Jønne (vokal, gitar).

– Låta «Lordasskvæll» handler på sin litt rare måte om hvordan vi sjeldent stopper og tar oss tid til å la oss forbløffe over virkelig store ting, men bare turer på til neste punkt på programmet for å oppfylle kravene om forplanting og god nok økonomi til å ha en behagelig fritid.

I videoen, som Ballade her har premiere på, blir dette satt på spissen ved at ikke en gang en ufo-landing er nok når party-dunken havner på bordet. Til slutt blir det så ille at de ikke engang får med seg at den utenomjordiske blir med på laget.

– På overflata er «Lordasskvæll» ei partylåt der vi er villi’e tæll å se bort fra det mæsste og ofre ÆLT for hele vælas ukentlige frihavn. Men OM vi glåmer litt neri grufserie’, handler detti samtidi’ om egoisme og folks voldsomme trang tæll å følje et mønster (månster), sea da slæpp vi å tenke sjøl.

HOVEDØEN SOCIAL CLUB: Optimist

Hovedøen Social Club forteller at de har holdt lav profil under pandemien. Men nå som det ser ut til å gå i riktig retning, er tiden moden for å komme på banen igjen. Med en låt som nærmest forlenger sommeren litt ekstra.

– Vi vil gjerne komme med et verdifullt bidrag, noe som gjør en forskjell, sier bandet. – Ingenting er så feiende flott som utdaterte slagord, så for å bruke mottoet fra IFA-pastillen: Her kommer Hovedøen Social Clubs bidrag for å bevare sinnets munterhet.

– Dette er en ekte hjemmelaget video til låten – litt vaskeekte optimisme i form av Jahn Teigens Grand Prix-bidrag fra 1989, her i dominikansk merengue- og bachata-versjon.

Hovedøen Social Club ble grunnlagt av Sverre Indris Joner til Melafestivalen i Oslo i august 2007. De kom ut med sin første CD, Que viva Noruega!, i mai 2008, og har senere gitt ut en rekke album.

Her består orkesteret av Sverre Indris Joner (piano, programmering, kor, arr.), Erik Eilertsen (trompet, kor), Eduardo Cedeño (bongo, kor), Ole Marius Melhuus (bass) og Sergio Gonzalez (sang). «Optimist» ble innspilt og mikset i Indris Pro Studio. Mikkel Angelo Anchissi Joner står bak musikkvideoen.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤