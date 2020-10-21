Nesten alt om latinamerikansk trommespill

– Dette er vel den boka jeg skulle ønske jeg fant da jeg fortvilet prøvde å lære noe om disse musikkformene som hadde så magisk tiltrekning på meg, sier komponist og musiker Sverre Indris Joner – nå også lærebokforfatter og videoinstruktør i latinamerikansk perkusjon.

Komponist, pianist og perkusjonist Sverre Indris Joner savnet selv læringsmateriale i latinamerikansk perkusjon da han ble hektet på rytmene, tempoene og trommemønstrene fra sør, tilbake på det karnevalsutforskende 80-tallet. Nå har Joner gitt ut læreboka Latinmusikkens ABC, en papirutgivelse med QR-koder til 213 instruksjonsvideoer online. – Kanskje ikke siste teknologi, men fremdeles det som funker best, sier han til Ballade om boka som gir deg nesten alt du trenger å vite om latinamerikansk trommespill.

– Hvordan kom du til å lage denne boka, Sverre Indris Joner?

– Kimen startet vel så langt tilbake som på starten av 80-tallet da jeg først ble bitt av basillen. Du vet, den som gir den uhelbredelige tilstanden perkoholisme. Det var karneval i Oslo, og jeg gikk hardt ut og laget eget trommeorkester med mine medstudenter på musikkvitenskap på Chateau Neuf. Først i brasiliansk samba-versjon, og etter en tur til Cuba i 1985, i cubansk conga-versjon. Dette er vel den boka jeg skulle ønske jeg fant da jeg fortvilet prøvde å lære noe om disse musikkformene som hadde så magisk tiltrekning på meg.

– Danske Birger “Krølle” Sulsbruck gjorde et nybrottsarbeide den gang, så jeg hadde litt ballast da jeg dro til Cuba for å lære. ABC står for meg for Argentina, Brasil & Cuba, de tre kulturene jeg ble så forelsket i – samtidig. Argentina har med all respekt å melde fint lite trommetradisjon, særlig innen tango, så boka handler mest om B og C. Det er ganske enkelt fordi det er rytmer som kommer fra disse landene vi i all hovedsak refererer til når det er snakk om latinamerikanske rytmer.

– Hvordan er etterspørselen etter lærebøker i latinamerikansk perkusjon?

– Nå har jeg undervist noen kull på Musikkhøgskolen i “afrocubansk sjangerforståelse”, og studentene har spurt etter litteratur, muligheter til å lese seg opp og kilder til fordypning.

– Selv har jeg savnet en bok som forklarer litt om geografi, historikk, de organiserende prinsipper, de unoterbare & uhåndgripelige “groove-avvikene” og masse noteeksempler, gjerne med instruksjoner på video som også er i halvt tempo og så videre. Så i korthet tenkte jeg at nå er det på tide at jeg skriver den boken og spiller inn over 200 instruksjonsvideoer, siden ingen andre gjør det.

– Når jeg har hatt prosjekter med orkestre, storband og korps virker det som kunnskap om latinamerikansk musikk fremdeles er ganske lite utbredt, også blant høyt utdannede og kompetente musikere. Så i den grad de vet at boken finnes, vil jeg tro interessen absolutt er der ute. Vi får se.

– Hva – eller hvem – har vært din beste lærevei og læremester i perkusjon?

– Her i Norge var det på 80-tallet lite kunnskaper og interesse for latinamerikansk musikk. Jeg lærte noen brasilianske rytmer og triks fra Celio de Carvalho i starten av karnevalstiden. Boka til Krølle var som nevnt en god hjelp et stykke på vei. På Cuba hadde jeg og et par kamerater et par forskjellige lærere som viste oss en del grunnleggende, men jeg lærte også masse bare av å være på Cuba og høre folk spille.

– Også har jeg i stor grad lært av å lytte til innspillinger og herme, da kan man jo velge blant de beste. Og så plukker man opp litt, og spør folk man spiller med og oppdaterer kunnskapen.

Her ser du en introduksjonsvideo til hvordan eksempler i boka Latinmusikkens ABC er knyttet opp til læringsvideoer:

– Hva er ditt beste råd til de som kjøper boka di og vil lære seg mer om latinamerikansk perkusjon?

– En god start vil ikke overraskende være å lese og spille seg gjennom hele boka. Der er det kapitler om geografi, historikk, oppslagsdel, og to hoveddeler om cubanske og brasilianske rytmer og litt harelabb om andre tilstøtende rytmer. Det er som nevnt en mengde instruksjonsvideoer på YouTube. Boka er organisert med trykte noteeksempler som alle har en QR-kode som peker til korresponderende video. Der igjen er det mange lenker i kommentarfeltet til musikk som bruker den aktuelle rytmen eller mønstret, så kan man selv nøste videre derfra.

– Når (eller hvis) du kommer deg gjennom boka og vil lære mer, har jeg inkludert en bråte med lenker til andre undervisningsopplegg, både nettbaserte og bøker/DVD. Der er det også et kurs dedikert til Colombia for den som savner det. Om det er noe spesifikt man ønsker er jo den tilhørende YouTube-kanalen et sted som kan oppdateres og legge til informasjon og lenker som kanskje flere vil være interessert i.

– Man blir jo ikke ferdig utlært fra en lærebok, men jeg håper virkelig at dette kan være et bidrag som skaper litt oversikt og klarhet, setter noen skap på plass og rydder litt i begrepsverden. Dette er kanskje ikke Den Eneste Store Bibel, men et opplegg som forhåpentligvis egner seg for nordboende blekansikter, være seg trommeslagere, arrangører, komponister, dirigenter, dansere, jeg-er-bare-interessert-i-latin-musikk-og-kunne-godt-tenke-meg-å-vite-litt-mer-mennesker.

– Det finnes utrolig mye mer å ta av, men et sted må man starte (og stoppe). Om presset blir stort nok for å lære for eksempel candombe fra Uruguay, murga, eller chacarera fra Argentina, festejo, eller landó fra Peru, cueca fra Chile, morenada eller bailecito fra Bolivia, vallenato eller porro fra Colombia, joropo fra Venezuela eller merengue fra Dominikanske Republikk og så videre – da kan jeg jo heller lage en bok nummer to?