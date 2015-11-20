Gramostatistikken for 2014 er klar

Den viser at Donkeyboy har den mest spilte norske låten på radio i løpet av et år, noen sinne.

Gramo registrer hvert år radiospilt musikk i NRK-kanalene P1- inkludert 17 distriktskontorene, P1 +, P2, P3, P13, Sami Radio, Klassisk, Folkemusikk, Jazz og mP3, samt P4, Radio Norge og lokalradioer. Dette gjøres først og fremst for å utbetale vederlag individuelt til musikere, artister og plateprodusenter.

Arbeidet viser seg også i den årlige Gramo-statistikken. Statistikken fra 2014 er nå klar.

Og fjorårets mest spilte låt i norsk radio er «I See Fire» med Ed Sheeran.

Norsk rekord

Den mest spilte norske låten er «Crazy Something Normal» med Donkeyboy. Den er ligger også som nummer 3 på listen over mest spilte låt i 2014. Med sin totale spilletid på 199 timer, 23 minutter og 53 sekunder er den i tillegg den mest spilte norske låta noensinne i løpet av et år. «Crazy Something Normal» er spilt hele 1000 ganger mer enn lden nest mest spilte norske låten; «In Your Arms» med Nico & Vinz.

Andre funn i statistikken er:

Låt nr. 2 på topplisten er Kygos remix av Seinabo Sey’s låt «Younger».

Den mest spilte låta med norsk tekst er «5 Fine Frøkner» med Gabrielle. Det er også den tredje mest spilte norske låten, og den 11. mest spilte låta på radio totalt sett i 2014.

«Styggen På Ryggen» med OnklP & De Fjerne Slektningene klarte å bli 10. mest spilte norske låt i 2014 til tross for at låta ikke ble gitt ut før i oktober 2014. Det er også den 4. mest spilte låten med norsk tekst.

På NRK P3 spilte de «Leaving No Traces» med Highasakite mest i 2014, hele 47 timer og 22 minutt. P3 har for øvrig norske låter på de 6 øverste plassene over mest spilte låter. Highasakite har 2 låter inne blant disse 6. Norskandelen totalt på P3 er 39 prosent.

Jingel-topp

P13 spilte sin mest populære låt «The Age of Pamparius» med Turbonegro(Turboneger) kun i 3 timer og 33 minutt. (Den aller mest spilte låten på P13 er for øvrig jinglen til programmet Stjernepose).

P1 og distriktskanalene spilte «Happy» med Pharrell flest ganger. Mens Morten Harkets «Brother» var mest spilt på Radio Norge.

16,9 av all musikk spilt på radio i 2014 ble utgitt i 2014. Musikken som ble utgitt i 2012 er nærmest glemt, og dekket kun 6,5 prosent av musikkflaten. Musikk fra perioden 2000-2009 utgjør 22,3 prosent av totalen.

Det er 3 norske orkestre inne på topp 100-lista over mest spilte hovedartist 2014. Det er Kringkastingsorkesteret på 24. plass, Bergen Filharmoniske orkester på 55. plass og Oslo Filharmoniske orkester på 99. plass.

Nico & Vinz er mest spilte norske hovedartist i 2014, mens Gabrielle er øverste kvinne på listen over spilte norske artister.

Børge Petersen-Øverleir er nok en gang mest spilte norske utøver på radio i 2014 Børge spiller gitar på flere av låtene til blant annet Bjørn Eidsvåg, Maria Mena, Jan Gunnar Hoff og Kurt Nilsen.

Kristin Karlsson er mest spilte kvinnelige norske utøver i 2014. Med sin 7. plass på topp 100-lista er hun mer spilt enn både Donkeyboy og Nico & Vinz. Kristin spiller fiolin i Kringkstingsorkesteret. I tillegg er spiller hun på flere av låtene til blant annet Vamp, Seigmen og Erik Bye.

Eldre låter

Av låtene som er «norsk på norsk» er «Det vakreste som finns» den eldste låten på topp 10. Selv 26 år etter utgivelse stiger den fortsatt på listene, fra 10. plass i 2013 til 8. plass i årets statistikk.

«Lift Me» med Ane Brun og Madrugada er den mest spilte låten i perioden 2006-2010.

I 2014 er det rekordavregning til én utøver med 484.445 kroner.

Les hele Gramo-statistikken her.