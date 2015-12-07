AktueltBransjen

En av tre oppdager ny musikk på radio

Publisert
07.12.2015
Skrevet av
- Red.

Kun hos de under 17 år står strømmetjenester eller venner sterkere, viser ny undersøkelse.

Digital Music 2015 er utført for TONO av det nettbaserte analyseselskapet YOUGOV. Undersøkelsen er utført blant nordmenn i alderen 12-65 år.

36 prosent av de spurte sier at sist de oppdaget en ny låt var gjennom først å høre den på radio. Radio er den plattformen der flest oppdager ny musikk i alle aldersgrupper, bortsett fra de mellom 12-17 år.

– Radio har alltid vært en veldig viktig kanal for artister og komponister som ønsker å nå bredt ut til folk, og nå har vi ferske tall som også viser at radio er kanalen som gjør nordmenn mest oppmerksomme på ny musikk. Det er kanskje overraskende for mange, med tanke på at radioen etter hvert har fått mange konkurrenter, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen til Aftenposten.

Unge hører mindre radio

Undersøkelsen viser videre at det er de over 30 som bruker radio mest for å oppdage ny musikk. Nesten halvparten av dem fra 45 og opp sier at de oppdaget ny musikk på radio. I aldersgruppen 12-17 år er det strømmetjenester og venner som topper listen.

Martinsen mener at dette ikke nødvendigvis behøver å leses som at radio er utkonkurrert av nye medier blant de yngste. Det kan også handle om at unge ikke befinner seg i en livssituasjon der radio ikke er en like inkludert del av hverdagen.

– Unge er vokst opp med digitaliseringsutviklingen i musikken. Det vil bli spennende å se hvordan brukervanene er om fem år igjen,men radioen har jo overlevd i sterk konkurranse med stadig nye mediekanaler i mange tiår, og står fortsatt sterkt, sier Martinsen til Aftenposten.

Lettere å finne norsk musikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Kun 9 prosent sier at de oppdager musikk på strømmetjenestene. Men hele 32 prosent sier at strømmetjenestene gjør det enklere å oppdage lokal musikk.

– At nesten en tredjedel mener det bør være lettere å finne frem til lokal musikk hos streaming-tjenestene og andre digitale musikktjenester kan være verdt å merke seg. Streamingtjenestene blir stadig flinkere til å hjelpe lytterne å finne god musikk, men tre av ti nordmenn mener altså fortsatt at det bør bli lettere å finne frem til norsk musikk, sier Martinsen, i en pressemelding.

Til Aftenposten peker han også på at radioens ansvar for å fremme norsk musikk dermed kan bidra til at flere søker opp norsk musikk, i og med at en eksponeres for denne på radioen.

Digital Music 2015 er en nordisk undersøkelse gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland på oppdrag fra TONO og dets søsterorganisasjoner i de nordiske landene. I Norge er det gjennomført 807 CAWI-intervjuer i perioden 17-29. September 2015.

