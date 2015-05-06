Oppmerksomhetsmaskinen

Slipp en låt hver måned, fisk effektivt etter venner, last opp samme låt gjentatte ganger. Slik blir du stor, i hvert fall på Soundcloud, i følge forfatteren av The Soundcloud Bible.

Nederlenderen Boodi Voogt er blitt storgrossist i Soundcloud-følgere. Hans selskap Heroic Recordings, som hovedsakelig gir ut musikk i sjangeren elektronisk pop, eller edm, runder snart 30 000 følgere. For halvannet år siden ga den tale- og skriveføre musikkarbeideren ut første utgave av boken der han generøst deler alle sine Soundcloud-triks. Da var allerede gratistjenesten Soundcloud seks år gammel.

Siden har Soundcloud vokst så sterkt, og forandret seg så mye, at bibelen måtte revideres.

I den lover Voogt å beskrive “hver liten detalj om Soundcloud”, og han går virkelig grundig til verks. Vi skal ikke gå inn på alle grepene i denne artikkelen. Til gjengjeld skal det handle om den mentaliteten Voogt mener unge artister, og særlig i edm-sjangeren, må tilegne seg for å lykkes.

Være der, og der og der

Voogts banale hovedpoeng er at du minst må være til stede på Facebook, Twitter, Youtube og Soundcloud. Grunnen til at han vurderer de to siste som viktigst, er at det er der musikken er tilgjengelig.

”Til stede” innebærer i følge Voogt mye mer enn å legge ut noen låter hver gang du gir ut et album.

Holde publikum

For Voogt er ikke bevaring av albumformatet så viktig. Det viktige er å holde på publikums oppmerksomhet. Når oppmerksomheten først er skapt (litt mer om dette senere, og mye mer om det i Soundcloud-bibelen), så gjelder det å holde fast på den.

“Når du rir på bølgen må du ikke slippe taket. Husk at konkurransen er beinhard”, som han skriver.

Det er i følge forfatteren “ingen restriksjoner” i dag på veien fra innspilt musikk til publisering. Alt du trenger for å komme i gang er “en laptop, Ableton Live og tilgang til sosiale medier”. (Ableton Live er et dataprogram beregnet for innspilling og framføring.)

Tidlig død

Voogts erfaring tilsier at musikkens levetid er dramatisk redusert. Et album eller en låt er ikke lenger en lytters favoritt i måneder eller år. Nå står slaget om uker eller dager.

“Det er alltid noe nytt på gang, og trendene flytter seg fortere enn noen gang.”

Derfor blir hyppige opplastinger det viktigste virkemiddelet i den ambisiøse edm-artistens karrierebygging. Med grafer underbygger Voogt betydningen av å være klar med neste låt når du oppdager at antall avspillinger av den første du lastet opp begynner å dale.

Å lage musikk, om det er for konsertsalen eller for dansegulvet, har aldri vært noen søndagsskole, og her er bare å sitte klar ved maskinen med et nytt kutt senest en måned etter at forrige låt ble gjort tilgjengelig på Soundcloud.



Hold hypen

“Den nye utgivelsen rir på en hype skapt av den første, og får ny oppmerksomhet som også holder liv i forrige låt. Alle har vi hørt om one hit wonders, de som slipper en vellykket utgivelse men unngår å følge opp. Eller de store og etablerte artistene som for eksempel Lady Gaga, som nådde toppen, men ikke greide å følge opp med et godt album i tide.” (Sitatene fra The Soundcloud Bible er oversatt av journalisten.)

Fiske etter ører

Uten venner, eller det som på Soundcloud kalles følgere, er imidlertid opplastingene lite verdt. Voogt vet råd: Finn deg en artist som har slått gjennom i din sjanger, som har mange følgere. Følg det antallet nye brukere hver dag som Soundcloud tillater (gratisprofiler får ikke klikke mer enn 100 ganger per dag på follow-knappen til en annen bruker, betalte brukere kan følge 250 per dag) til du er oppe i 1000-1500.

Neste steg er å vaske listen over brukere du følger ved å slette de som ikke valgte å følge deg som gjengjeld for din “følging”. Gå videre til neste berømte artist.

Musikken anno 2015

Om ikke Voogts erfaringer og oppskrifter passer alle artister eller alle sjangere, så kan boka hans i det minste stå som en beskrivelse av hvordan en pusher av moderne, elektronisk danse-pop, måtte tenke for å bli hørt i 2015. Selvsagt reflekterer (den velskrevne) boka også forfatterens behov for å feire seg selv og sine artisters utgivelser. (Dessuten er den unge nederlenderen i ferd med å bli musikkbransjekonsulent.)

Selskapet hans startet på null for to og et halvt år siden. I dag kan Heroic notere seg noen millioner avspillinger på nettet, og flere artister på turne i mange land.

Ballade tok kontakt med forfatteren med oppfølgingsspørsmål etter lesing av boka, og spurte om hva som kan være den forretningsmessige argumentasjonen for å bruke så mye energi på å gi bort musikken gratis?

– I vår musikksjanger er det Youtube og Soundcloud man går til for å oppdage ny musikk. Bare et fåtall av lytterne bruker strømmetjenestene til dette, hevder Voogt, til tross for at Spotify allerede har vært i Nederland i fem år. Han legger til at både Youtube og Soundcloud har etablert (annonsefinansierte) modeller for å betale for avspillinger.

– Men enn så lenge gir dere bort musikken på Souncloud. Hvordan tjener Heroic penger?

– Det er ikke lett å etablere seg i musikkbransjen. Å leve av det er enda vanskeligere. I løpet av de få årene vi har holdt på har vi etablert flere parallelle aktiviteter. Vi driver management, booking, studiovirksomhet, utgivelser og distribusjon og forlagsvirksomhet. Nylig ble en av våre artisters musikk brukt i TV-serien CSI, sier Voogt.

Foreløpig bare i USA

For Soundclouds del vises annonsene foreløpig kun for brukere i USA, men planen er i følge Soundcloud å lansere løsningen i andre land i løpet av året.

– Du skriver at du har stor suksess med å fjerne kutt og så laste dem opp igjen, fordi dette dytter dem opp igjen på toppen av både dine artisters strøm og på toppen av strømmene til andre Soundcloud-brukere som har likt (repostet) låta? Er ikke det å spamme?

– Her må man være forsiktig. Daglig re-posting av innhold kan være et veldig nyttig verktøy, men samtidig må ikke artisten dytte det samme innholdet for hardt på andre brukere. Vi foretrekker å re-poste daglig i opp til to uker for så å gå videre til nye kutt.

– Er dine råd om bruk av Soundcloud relevante for andre enn edm-artister?

– Soundcloud rapporterte i desember 2014 om 175 månedlige avspillinger, og med sterk vekst også antall kutt. I starten var brukerne stort sett interessert i elektronisk musikk, men etter hvert utvides interessen og utvalget til alle typer innhold i lydform, det vil si alle musikksjangere, podcaster, DJ-mikser, intervjuer og annet innhold, sier Voogt.

Soundcloud-ledelsen er tilbakeholden med å gå ut med tall. Derfor får vi for eksempel ikke vite hvor mange norske opplastere og lyttere som er aktive på tjenesten.

23 januar i år meldte tjenesten likevel om at den hadde passert ti millioner registrerte brukere, en økning på sju millioner fra januar 2011.

175 millioner logger seg på tjenesten hver måned (såkalte unike brukere). Det lastes opp 12 timer nytt innhold hver time. (Men som vi har sett over inngår trolig Voogts gjentatte slettinger og re-postinger av innhold i dette tallet.)

Ryddejobb

Soundclouds historie som en tjeneste for dj-er og elektroniske artister har gjort tjenesten proppfull av materiale publisert uten rettighetshavers godkjenning. Mye tyder på at en opprydning nå er i gang. Innholdet på Soundcloud blir nå behandlet av den samme tjenesten som Youtube bruker til å skanne sitt opplastede materiale.

Nå meldes det om at dj-mikser og remikser blir kastet ut over en lav sko. Soundcloud har åpenbart fått behov for å pynte på sitt frynsete rykte, muligens som et forspill til nye forhandlinger med platebransjen om tilgang til selskapenes kataloger i en oppusset og legitim strømmetjeneste. (Fjorårets forsøk på forhandlinger brøt sammen.)

TONOs kommunikasjonssjef Willy Martinsen sier til Ballade at det fra TONOs side ikke gjøres noe forsøk på hindre medlemmene i å laste opp musikk til Soundcloud, til tross for at tjenesten ikke betaler vederlag. Det norske rettighetsbyrået betrakter en Soundcloud-profil som musikerens egen hjemmeside.

En del av butikken

Martin Schilde jobber for artister som Ary, Coucheron, CLMD og Fröder i managmentet og plateselskapet Toothfairy. Han bruker Soundcloud som en kanal til toneangivende musikkbloggere, særlig i USA.

– Det er ikke noe penger å tjene der, men det er en fin teasing-kanal. Mange bloggere, for eksempel fra Hype Machine (med 1000 bloggere, red.anm) følger med på Soundcloud.

Schilde oppfordrer artistene til å være aktive og viser til den betydningen Soundcloud har hatt for store, norske elektronikaartister som Kygo og Lemaitre.

– Da Lemaitre havnet på forsiden av Soundcloud ga det dem et kjempeløft. Det er ingen tvil om Soundclouds store betydning for denne delen av musikkbransjen, sier Schilde.

Han har brukt tjenesten i mange år, men innrømmer at Budi Voogts Soundcoud-strategi nok er noen hakk mer sofistikert.

– Soundcloud er aktuell og viktig som mange andre steder der ute. Jeg ser på tjenesten som en nisje av butikken og Spotify som senteret. Når det gjelder lanseringer er vi mer opptatt av lanseringer i form av Spotify-kampanjer, sier Schilde, og viser til markedsføring i forbindelse med lansering av musikk på strømmetjenesten, avslutter Schilde.