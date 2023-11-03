Samisk tromme – Styreleder og direktør ved tromme

Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte og Jarle Jonassen, styreleder ved Saemien Sijte, betrakter tromma da den ble hentet i Meininger Museen.(Foto: Harry Johansen for Saemien Sijte)

Frøyningsfjelltromma har kommet hjem

03.11.2023
Guro Kleveland

Den sørsamiske tromma ble beslaglagt for 300 år siden, og har vært på museum i Tyskland siden 1837. I dag kom den hjem.

Frøyningsfjelltromma, også kalt Folldalstromma, er en godt bevart seremoniell tromme av svært stor kulturhistorisk viktighet for det sørsamiske folk, forteller Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa.

I 1723 beslagla prest Thomas von Westen tromma under en misjonsreise, da han ga ordre om at alle trommer skulle samles inn. Frøyningsfjelltromma ble dermed sendt til København, der Kong Fredrik V av Danmark og Norge senere ga tromma i gave til Tyskland og Schloss Elisabethenburg. Den har vært på Meininger Museen i den tyske byen Meiningen siden 1837.

Repatriering, eller tilbakeføring, av tromma har lenge vært et sterkt ønske fra det samiske samfunnet. I juni 2023 besluttet Meninger Museen å gi tromma tilbake til det sørsamiske samfunnet, og i dag, nøyaktig tre hundre år etter at den ble beslaglagt, har Frøyningsfjelltromma kommet tilbake til hjemtraktene.

Saemien Sijte, sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa, forvalter tromma – gievrie på sørsamisk, opplyser det sørsamiske nettstedet Gaavnoes – og har den med i sentrets faste utstilling.

– Det er helt fantastisk at tromma nå har kommet tilbake. Vi har lenge jobbet for å få forvalte vår egen kulturarv, det at det endelig skjer er utrolig viktig. Det har stor betydning for kultur, identitet og verdighet. Trommene har fremdeles stor verdi og er viktig for det sørsamiske samfunn, sier Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte.

Frøyningsfjelltromma er 48 x 30 cm stor. (Foto: Meininger Museen)

Tilbakeførselen fra Tyskland har skjedd i et samarbeid mellom Saemien Sijte, Meininger Museen, Sametinget, Kultur- og likestillingsdepartementet og den norske ambassaden i Berlin.
– Dette er en stor dag! Endelig er Frøyningsfjellstrommen tilbake der den hører til, hos det samiske folk, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
– Jeg er sikker på at den vil få et godt hjem hos Saemien Sijte i Snåsa. Departementet har lenge jobbet sammen med flere parter for å få trommen tilbake. Jeg håper og ønsker at trommens hjemkomst kan hjelpe til å hele noen av de mange sår som er påført det samiske folk av storsamfunnet, sier hun.

Dette er den første samiske trommen som har blitt tilbakeført fra et tysk museum. På tyske museer finnes det flere samiske trommer fra Norden, opplyser det sørsamiske museet og kultursentret Saemien Sijte.

