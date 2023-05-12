Uka i redaksjonens ører: Flere omarsheriffer, modulering og viddejazz

Det er tid for de store temaene i kortformat igjen: Identitet, modernitet og tradisjon, lyden av 17. mai med noen av Europas beste korps – og Edith Piafske tonebilder på samisk.

UKE 19 I NORSK MUSIKK: Redaksjonen lytter og ser sammenhenger.

Omar Sheriff og annen diasporapop: Når Manglerudgutt, den bråmodne Turab Awan (han starta karrieren, kan man si, da han var ni år) er tilbake med album, skriver han at;

– Skiva har også et budskap om at foreldrene våres – særlig minoriteter – kommer til å forlate oss her, mellom stedene de forlot og stedene de prøvde å bli en del av. Når foreldrene våres drar herifra (dør i denne verdenen) mister vi en stor del av vår tilknytning til kulturen vi kommer fra. Frykten for å ikke evne å videreføre dette til de neste generasjonene er stor, og redselen for at kulturen blir vasket ut over tid er noe vi kjenner mye på. Dette er store temaer som også har blitt tatt opp nylig av ulike kreatører med minoritetsbakgrunn. Det er historier om våre fedre og deres traumer som også har påvirket sønnene deres på godt og vondt.

(Vi sakser fra presseskriv, men hører det i musikken også.)

Lyder kjent? Noen som har grini litt av video-versjonen av Karpe/Nicolas/Bansal/Benyoub-låta «Baraf fairuz» fra Spektrum her, eller? Som fikk en aha-opplevelse av det som sies om samme foreldregenerasjon, av skribent og «Karpe-forfatter» Yohan Shanmugaratnam? Les anmelder George Oforis mottakelse av Turabs plate, og forstå litt av hva som er på gang i norsk diasporapop.

Dobbelmodulering:Nasjonale følelser svulmer i helga, da hele – det utvidede – Europa varmer opp til nordmennens nasjonaldag med å konkurrere i melodi, tekst, opptreden, kostyme og diverse annet. Under «diverse» kan man ofte regne særeurovisjonske grep som modulering. Nå gjenoppstår et oslokonsept som virkelig tar moduleringa (et melodigrep der man transformerer deler av sangen opp i toneart. MGP-modulasjon er kjent som én heltone opp. «La det swinge» modulerer en halv, bare, etter første refreng) til nye høyder (sic). I Modulert Grand Prix remikses – live – alle de internasjonale låtene av norske artister og produsenter, mens de overføres fra finalen. 12 år etter forrige modulering (på mulige moduleringer) våkner altså konseptet til liv igjen.

– Dette følger opp en serie arrangementer som gikk mellom 2006 og 2011, og vi mener live remixing og elektronisk musikk bare har blitt mer aktuelt siden den gang, skriver arrangørene. De inviterer Captain Credible, Ilkama, Contrarian, Niklas Adam, DJ Neinas, Sannergata, Benjamin Bruheim, Gunerius, Anja Garbørek og Sprængt Torsk, Powpow, Ada Odegard Risberg og Kristoffer Lislegaard til å opptre. En unik Eurovsjons-opplevelse garanteres nok. Modulert Grand Prix skjer på Café Mir på Grünerløkka Lufthavn i Oslo lørdag 14. mai.

Lyden av 17. mai er musikken fra de over 1600 korpsene vi har i landet. Vi har en sterk og rett og slett enestående korpstradisjon her i landet. Så kanskje ikke så rart, men like fullt gledelig, at norske korps kom hjem fra EM Brass i Sverige og EM Janitsjar i Frankrike denne uka med solide anerkjennelser: Musikkforeningen Nidarholm er nå Europas beste janitsjarkorps med førsteplassen fra EM i Amiens, Eikanger-Bjørsvik Musikklag tok 3. plassen i brass-EM i Malmø, og Smørås Skolemusikk fra Bergen stakk av med seieren på EM Brass 2023s ungdomsmesterskap. Skolekorpset kan feire nasjonaldagen her hjemme som Europas beste – intet mindre.

Jazzfest Trondheim er i full gang. For deg som er i trønderbyen eller omegn, sjekk ut det varierte og gode programmet med både åpne og billetterte konserter og arrangement som skjer gjennom hele helgen, til og med søndag kveld.

Vi hører også på:

Bures! Ledne hui movtta go viimmat besse muitalit, stod det i en hyggelig melding vi fikk inn til redaksjonen nylig. Et ensemble fra inn- og utland gir ut albumet De fas! / På ny! fredag 12. mai, med ny-arrangerte joiker og tradisjonelle sanger fra Varanger og Tana. Ensemblet selv omtaler musikken som et møte mellom finske tangorytmer og sentimental viddejazz, med lidenskapelige tekster og drivende rytmer. Og det kan vi slutte oss til, på de to smakebitene vi har hørt, «Odne in du lusa boađe» og «Unjár’nieiddaid sangforening»: Her er spanske rytmer med blås og perk, franske chanson d’amour-referanser i Edith Piafske tonebilder – på samisk. Veldig fint. Andreas Gundersen (piano/synth, backingvokal) og Ann Jorid Henriksen (hovedvokal) er kjernen i bandet og på utgivelsen, som ellers har bidrag fra Kai Somby (vokal), Roger Ludvigsen (gitar), Asbjørn Ruud (gitar), Lyder Øvreås Røed (trompet/flygelhorn), Richard Köster (trompet/flygelhorn), Andreas Svabø (kontrabass) og David Cariano Timme (trommer/perkusjon).

Bandet Svarte Svaner slipper sin første EP nå, med sju låter i rap-relatert stil, musikk som går i asfaltbluesens og folkemusikkens driv. Når Svarte Svaner har med seg joikemester John André Eira er de det Spellemann-vinnende bandet Gabba. Når vokalisten heter Jonas Eriksen spiller de «fortryllende og eventyrisk urban lyrikk ispedd sunt bondevett» som Svarte Svaner, og vi anbefaler en lytt til EPen «LOOP», ute 12. mai.

To å følge med på: Stjerneskuddet Hillari farter musikkverdenen rundt, og følger opp Ballade-intervju og singelslipp med låt nummer to, «Fall into place». Minst en i redaksjonen tror hun er en blivende stjerne, og den troen styrkes av amerikanske studioeventyr og skryt fra selveste Timbaland med lekker produksjon av Flatmate (Kristian Vik). Ylva Olaisen, eller nå mest kjent som Ylva, jevner ut mannekvota hos hitmakerne i Nora Collective med singelen «Hvis jeg bare visste». Det er noe (herlig) 2010’s i låta, litt sånn Alicia Keys eller tilogmed Gabrielle i stilen. Begge låtene har vært ute ei uke, og produksjon og mottakelse peker mot at de er «two to watch», som man ofte sier i popbransjen.

Supertrommis Veslemøy Narvesen kommer med et helt nytt soloprosjekt, og slipper i dag sin første singel «Sink» – bunnsolid pop-låt dynka i det beste av lyder fra Narvesens eklektiske verden. Den vokser fra å være intimt inne hos en singer/songwriter ut i symfonisk jazzorkester. Selvsagt med en digg trommegroove i bunn. Vil du ha mer fra slike norske artister, kan du forresten holde deg oppdatert ved å lese Ballade assosierer – tilbake om halvannen uke.

Noe du vil vi skal høre på? Send en epost (gjerne med navngitt journalist i subjektfelt) til post /at/ ballade . no