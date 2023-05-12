Turabs andreplate: Å lande med beina i begge leire

Melodisk og fredssøkende diasporapop – Turabs andrealbum går inn i en stor samtale flere pop- og tradisjonsmusikere har trukket Norge inn i.

Hvem er jeg?

Et sjeldent lett spørsmål å svare på. «Jeg er George». «Jeg er Turab». Vanskeligere er det når svaret innebærer reiser langs familierøtter, kulturkollisjoner og viten om ung naivitet – nesten som en tematisk forlengelse av Karpes Omar Sheriff? Det er dette artist Turab Awan forsøker å lose oss gjennom på andrealbumet Himmelrotter fra landsbyen, ute i dag.

Anmeldt: Turab Himmelrotter fra landsbyen (album, Sony Music Ent. Norway)

Fra første strofe på låta «Svartedøden» dras vi inn i Turabs gitar-akkompagnerte tankeunivers: «Jeg tenkte ikke klart/Det er helt klart.» Den unge mannen har en del ting å finne ut av. Produksjonen er imponerende, og sammen med Turabs flyt i vokal får vi en fargebombe av både kulturmøter og lydlige grep.

«Ikke Ta Med Sola», albumets andrespor, er en vårfrisk dag på flere språk, både verbale og musikalske. Den smakfulle gjesteopptredenen av Ha$9 (Hasnain Raja) er godt sammenvevd i fôret på denne sterke poplåten. En lignende cocktail finner vi i «Du løper når det går i stykker», en rikt lydende låt med eminent tabla-spilling i refrengene.

Så skjer det noe magisk: På «Hjertet savner deg», tar Turab oss med inn i kjernen i å være en «himmelrotte». Kombinasjonen av et melodisk hjertesukk, vakkert strengespill av Athisaiyan Suresh og inderlig pianospill setter stemningen for albumets foreløpige høydepunkt. «Jeg er kjemperik, jeg er kjempeblakk/Like mye hvit som jeg er svart» går rett inn i et vondt skjæringspunkt. Det er her Turab både ligner mest og minst på bautaene i Karpe, «ung og naiv som en voksen mann», som han sier. Dette er én av flere singler ute i forkant av albumet.

«Penger i Banken» er fint fortalt, der rapper Tyr er naturlig gjest. «Penger i Graven» – nesten som en B-side av forrige låt å regne – kommer med et nytt sterkt narrativ: Det ekke penger i graven der du skal bo. Finn ut av dette finurlige livet og lev det nå, mens du kan. Singelen «Hvite Duer» med Ane Brun er en fin duett, men henger dessverre ikke helt med i resten av albumet. Dog fungerer sporet som det metaforiske fredssymbolet: løsningen på Turabs indre konflikt. «Et tre i paradis» og «Himmelrotter» løfter oss tilbake opp forbi skyene, opp i beroligende toner.

Avslutningsvis tar Turab opp noe av tematikken formidlet av forfatteren Zeshan Shakar – og med gjenklang i Yohan Shanmugaratnams nå kjente tekst – under Karpes 10xSpektrum-bonanza i fjor. Frykten for å overleve sine utenlandske foreldre i et nytt, ukjent land, og dermed miste tilknytning til både dem og hjemlandet, er brennaktuelt for flere i Norge i dag. Turabs varme tilnærming til temaet, malt med gyllen vårsol og barbeint gange i pakistanske hager (og etterlengtet norsk vår), er et kjærkomment tilskudd til denne samtalen. Selv om plata ikke slår opp noen helt stengte dører, finner artisten seg selv i granskningen av to steder å kalle hjem.

Og der Turab lander godt – med et bein i begge leire.