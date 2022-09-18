Følger opp «Baraf/Fairuz»: En av Norges beste rappere

Å ha venner som Jonas Benyoub sine er en sjeldenhet, men det er rapperen selv som er største stjerne i eget show. Ballade anmelder kanskje årets viktigste konsert på Bylarm.

Jonas Benyoub– Sentrum Scene – Bylarm lørdag 17. september 2022

Jonas Benyoub har gått fra å være «din favorittrappers favorittrapper», til å nå for alvor å måtte regnes som en av landets største. Hans unike vri på melodisk rap, hverdagsfortellinger fra oppvekst og livet på Oslos østkant og iherdige fremtidsambisjoner skiller han fra hveten. I tillegg; og dette sier man ikke ofte (nok) om rappere – han er en musiker. Det er en synergi i det meste han foretar seg musikalsk, og i kveld er vi vitne til noe av det som en del av årets by:Larm.

De ti konsertene i Spektrum med Karpe, debutalbumet og forskjellige samarbeid har gjort 2022 til et toppår for Ellingsrud-rapperen – og det merker man på de fremmøtte i kveld som fyller Sentrum Scene til randen. Det skal akkurat til å peake enda høyere, det toppåret.



En Yosef å se opp til

Scenen er enkel for kveldens konsert med et skjerm formet som et hjerte i midten, og ut kommer en dapper-kledd Jonas Benyoub med moteriktig sjal rundt halsen. Han virker uanfektet av anledningen, og bærer “by:Larm-yndlings”-stemplet med tilsynelatende knusende. Etter at «Zero Love», åpningssporet fra debutalbumet kickstarter showet får vi en varm tilbakelytt til hiten «Youm Wara Youm» («dag etter dag«), kjent fra NRK-suksessen Skam.

I introen til låta «Milli» presenterer han Madcons Yosef Wolde Mariam på scenen, som hopper på låta med sin kamerat til publikums store glede og med en rå tilstedeværelse på scenen. Han avslutter gjesteopptredenen med å rope «fremtiden, Jonas Benyoub» og peke på sin yngre makker. Til dette svarer Jonas at Josef er en han har sett opp til.

Siste nytt: Jonas Benyoub mottok akkurat en av de gjeveste talentprisene innen populærmusikk i Norge, nemlig Årets Stjerneskudd. Prisen deles ut hvert år til et norsk navn fra Bylarmprogrammet og er på 500 000,- fra Norsk Tipping. Jonas er den andre av musikalske «assister» fra Karpe-samarbeid som får prisen: Isah rappet på Karpe-albumet SAS Pluss / SAS Pussy og fulgte opp med å bli stjerneskudd på Bylarm 2020. Jonas Benyoub ble kjent utenfor rapkretser med sine gjestevers på «Baraf/Fairuz» på Karpes Omar Sheriff i år.

Jonas vinner stolleken

Neste låt er albumsporet «Stolleken», med sin særegne, arabiske intro. Her får vi litt mer av «R&B-Jonas», en side jeg ønsker velkommen. Så skjer DET. Hjertet «knuses» på scenen, og når de to bitene driver fra hverandre starter en kjent melodi: Vi kjenner igjen l «Baraf/Fairuz», Karpes Omar Sheriff-magnum opus. Chirag Patel kommer på, og han og Jonas fremfører låta til publikums store begeistring, som topper seg selv når Magdi står på toppen av en trapp på scenen. Vi får den vonde, skjøre outroen på låta før duoen går av scenen til trampeklapp. Mens de klemmer står jeg igjen forbauset og glad.

Konsertens siste etappe består av albumslagerne «Roser På Min Grav» og «Maradona». Den første fremføres som på plate: en nydelig og følsom R&B-låt om Benyoubs ønsker til nære og kjære om å verdsettes mer enn han har opplevd hittil. Stemningen i låtene er forøvrig godt hjulpet av veldig god lyssetting.

«Maradona», en hyllest til den avdøde fotball-legenden får publikum i festmodus. Konserten har hatt flere helt nydelige hiphop-øyeblikk og overbeviser meg om det jeg egentlig visste, at Jonas er uten tvil en av landets beste rappere. I kveld har han gjort alt med et solid uttrykk, fortellerevne og melodi, slik det meste han gjør.

Som en avrunding serveres dansbare «Mamma Sa», og denne stjernespekkede halvtimen går inn i festivalens historie som en av Bylarms Greatest Hits.