Karpe i gang med nytt prosjekt: 24 timers filmloop

Den norske rapduoen sender 24 timers sci fi fra Skien – med og om ny musikk.

Er det en fugl? Er det et fly? Er det en film? Tja, det er i alle fall rapduoen Karpe som flyr igjen.

Tirsdag kveld satte Karpe i gang en filmloop som både forteller en ny historie om låter som blir til, og ser tilbake på opplevelser/prosjekter de har laget og fått med fans på. Filmen/opplegget/ny musikk presenteres under tittelen Omar Sheriff. Går man til nettsida deres, eller til omarsheriff.no, kommer man til ei betalingsside der man blir presentert for muligheten til å «komme inn» i Hesselbergs gate 2 i Skien. Dette er adressa til herskapshuset Karpe bruker som et slags kunstnerisk showroom, og studio. 100,- via vipps kobler deg så til en film som viser ei tidslinje som scroller og dessuten en filmet sci fi-historie der Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid går til sære skritt, angivelig for å overkomme ei skrivesperre.

I følge Karpe-medlem Chirag Patel på twitter er dette en «desi/arab sci fi» fra et bygg i Skien. Han skriver også at det måtte bli Kavar Singh som regissør, blant annet på grunn av Singhs bakgrunn. Noen tilbakemeldinger om det som er å høre av nye låter tyder også på at Patels indiske familiebakgrunn vil prege den nye musikken som kommer, ytterligere.

Dette var det nettet fortalte oss tirsdag kveld, i det minste; redaksjonen har ikke sittet klistra i 12 timer så kanskje har vi gått glipp av viktig informasjon å viderebringe. Karpes management Little Big Sister sier de vil sende ut mer informasjon om Omar Sheriff om kort tid.

Regissør av filmen som fortsatt sender i flere timer er Kavar Singh, produsent er Alexei Mokel, og i tillegg havner Henrik Pedersen, Lasse Nyhaugen, Michael Ray Vera Cruz Angeles / AKA, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel,

Niels Windfeldt og Mattis Herman Nyquist høyt oppe på ei lang kredittliste.

PS I 2020 ble det kjent at Karpe, via sin Patel & Abdelmaguid Foundation, gir inntekter fra masterrettigheter fra seks album (samt spesialversjoner, singler og en EP) til prosjekter som jobber for å bedre situasjonen til flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Dette satte de i gang etter å ha vært i konflikt med sitt tidligere platseselskap over nettopp masterrettigheter, som Patel og Ytreeide Abdelmaguid så kjøpte tilbake fra plateselskapet Cosmos. Karpe har både lanserte festivaljobber og konserter planlagt i 2022.