Kjersti Tubaas ny generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund

– Korps er nesten Norges svar på fotballen i Brasil. Korps berører og betyr mye for mange, og har plass til alle der folk bor. Det er en drømmejobb å få være med på å ta vare på denne verdien, og lede denne organisasjonen for hundrevis av musikkorps, sier den nye generalsekretæren i Norges Musikkorps Forbund, Kjersti Tubaas, i et intervju på forbundets hjemmesider.

Tubaas kommer fra jobben som kommunikasjonssjef i kulturetaten i Oslo kommune, der hun har vært i åtte år. Hun er også godt kjent med grasrota etter å ha vært styreleder i Hosle og Bekkestua skolekorps i mange år, forteller forbundet. Tubaas var i flere år profesjonell musiker (klarinettist), har jobbet som rådgiver, produsent og kommunikasjonssjef i Forsvarets musikk, og var salgs- og markedssjef for Norsk militær tattoo.

– Korps har betydd mye for meg i oppveksten, og har vært med å forme meg som menneske. Jeg har vært korpsmamma og er opptatt av at nærmiljøet skal ha et godt musikktilbud der folk bor. Jeg tror fortsatt at korps kan berøre og bety mye i samfunnet. Nå gleder jeg meg til å jobbe på et nasjonalt nivå, sier Tubaas.

Presidenten i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad, er glad for å få med Kjersti Tubaas på laget.

– Tubaas har god og relevant erfaring og kompetanse, og er skikkelig motivert for å arbeide med å styrke det enkelte medlemskorps. Det har vært viktig at hun har musikkfaglig bakgrunn og kjenner korpsbevegelsen godt, og har erfaring med arbeid med rammebetingelser og kommunikasjon.

Kjersti Tubaas starter i stillingen 1. juni.