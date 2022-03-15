Verdens nordligste feiring av mesteren på Bachfest nord

Bach feires over hele verden hvert år for å gjøre musikken hans tilgjengelig for alle. Nå får Norge også sin Bachfest – som i tillegg blir verdens nordligste.

Bachfest heter denne feiringen, som hvert år arrangeres rundt om i verden rundt J.S. Bachs fødselsdag 21. mars. Festivalen startet i Leipzig i Tyskland, byen der Bach døde i 1750. Første Bachfest i Leipzig var i 1904. Nå feires den blant annet i Canada, Malaysia, USA og flere steder i Tyskland – og på Bachs 337. fødselsdag, også i Norge.



Bachfest nord blir verdens nordligste utgave av feiringen, og skal være en årlig festival der Bachs musikk står i sentrum, forteller arrangøren på hjemmesidene. Bachfesten foregår i Nord-Norge fra 19. til og med 21. mars. Konsertene turnerer rundt i landsdelen, og finner i år sted i Tømmervik kirke i Sørreisa, Narvik kirke og Harstad kirke.

På programmet i dette første året til Bachfest nord står samtlige av Bachs altsolokantater med mezzosopranen Sunniva Eliassen, Musikk i Nordland og et sammensatt barokkorkester med de fremste barokkmusikerne i Norge.

– Det er svært sjelden at alle kantatene fremføres i én og samme konsert, og så langt vi vet er dette første gang alle disse kantatene fremføres på en og samme konsert i Norge, forteller arrangøren.



Mezzosopranen Sunniva Eliassen er initiativtaker og kunstnerisk leder for Bachfest nord. Hun har studert i både Norge og Tyskland, og kan godt sies å ha Bach i blodet fra oppvekst så vel som studier og profesjonelt liv.

– En får tilgang til noe som er større enn en selv, sier Eliassen om Bachs musikk i et intervju Ballade har fått gjengi her. – Bach må ha kunnet noe få kan. Han når fram med noe annet enn ord alene kan, og du kan bli religiøs av å høre musikken hans. Og polyfonien! Det er intellektuelt, komplekst og jo mer du bruker den, jo bedre blir den, polyfonien! Det er stemmer som spilles samtidig og går over i hverandre. Det er kompleksitet, det er fuger og følelser! Musikken hans er slitesterk. Du kan høre den flere ganger. Igjen og igjen. Du kan oppleve den igjen og igjen.

Dette er musikerne som spiller på Bachfest nord:

Sunniva Eliassen – mezzosopran og initiativtaker

Stefan Lindvall – fiolin, konsertmester

Karolina Radziej – fiolin

Inga Gorset – fiolin

Oda Habbestad – fiolin

Ingrid Økland – fiolin

Elina Plucker – bratsj

Tørris Koløen Bakke – bratsj

Anna Carlsen – cello

Fredrik Aske Blikeng – kontrabass

Gunnhild Tønder – orgel

Solmund Nystabakk – teorbe

Anna Starr – obo

Jon Fredrik Hjemli – obo

Hege Sellevåg – obo

Trond Olaf Larsen – fagott

Mer informasjon og fullt program for festivalen finner du på Bachfest nords hjemmesider.