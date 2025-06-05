Bendiksenprisen til Slomosa: – Denne prisen er ekstra stas å få

Med Arne Bendiksens talentpris 2025 i hende onsdag kveld fikk rockebandet heder og en god slump penger fra artist- og musikerkollegaer.

– Denne prisen er kanskje ekstra stas å få, i og med at dette er artistane sin eigen pris, sier vossingen Benjamin Berdous i Slomosa til Avisa Hordaland. Berdous er låtskriver, gitarist og vokalist, og sammen med gitarist Tor Erik Bye, bassist Marie Moe og trommis Jard Olav Hole er de Slomosa.

I samme oppslag gir de også en hånd til band-mødrene:

– Prisar er jo kjekt det, men det er nok kjekkare for mødrene våre enn oss. No kan dei dela dette på Facebook og slik forsvara at borna deira reiser rundt i verda med eit rockeband.

Da er jo Bendiksenprisen med sine 100 000 kroner et godt tilskudd til turnékassa for et travelt band. Slomosa er nemlig for tiden på turné i Europa, og det gjenstår over femti konserter på turnéplanen, opplyser Gramart, som deler ut prisen på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet. Derfor var det produsent Eirik Marinius og personlig trener Øyvind Vik som tok imot prisen på vegne av bandet.

Under årets Spellemann-utdeling i april vant Slomosa prisen i klassen rock, og ifølge juryen for Bendiksenprisen setter Slomosa nå «et tydelig norsk fotavtrykk på den europeiske stonerrock-scenen».

Slomosa har de siste årene spilt på prestisjetunge festivaler og scener i Europa og USA, og beskrives av juryen som hardtarbeidende og kompromissløst dedikerte til sitt uttrykk.

– Slomosa var en av mine soleklare favoritter. Jeg begynte umiddelbart å glede meg til å høre dem live, sa juryleder og nestleder i GramArts styre, Anne Lise Frøkedal, under utdelingen. Juryen bestod foruten Frøkedal av Bård Linga fra Bokassa, Edvard Valberg fra Honningbarna, musikkjournalist Karima Furuseth og Sofie Tollefsbøl fra Fieh.

Og slik lyder juryens uttalelse:

Årets mottager av Bendiksenprisen har begeistret juryen med en imponerende arbeidsvilje og et genuint musikalsk uttrykk som kombinerer stonerrockens integritet med en tilgjengelig, melodisk tilnærming. Etter nærmere ti års dedikert arbeid har de funnet sin helt egen plass i et internasjonalt musikkmiljø, og setter nå et tydelig norsk fotavtrykk på den europeiske stonerrock-scenen.

Det er ikke bare juryen som har fått øynene opp for dette hardtarbeidende bandet fra Voss. De senere årene har de spilt på prestisjefylte scener og festivaler over hele Europa og USA, og har med sin kompromissløse turnévirksomhet opparbeidet seg et dedikert publikum langt utenfor Norges grenser. Deres musikalske håndverk og scenetilstedeværelse har plassert dem som et ledende band innenfor sin sjanger.

Bandet representerer noe genuint og ekte i en bransje som ofte kan virke kalkulert. De har holdt fast ved sin lidenskap for musikken gjennom mange år, uten å ta snarveier eller inngå kompromisser. Dette er musikere som først og fremst vil lage og spille musikk sammen – og det merkes.

De andre nominerte til årets Bendiksenpris var Michelle Ullestad, Natnael, Niilas, SKAAR og Tyr.