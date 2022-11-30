Fikk Bendiksenprisen: Bandet Fieh er 100 000 kroner rikere

Fieh har i følge artistkolleger en betydelig rolle som forbilder – de er kompromissløse i uttrykket, og viser andre musikere at SÅNN, sånn kan det også låte.

Artist Anne Lise Frøkedal ledet en jury bestående av tidligere mottagere av prisen: Eivind Øygarden (Ivan Ave), Bård Linga fra Bokassa, Edvard Valberg fra Honningbarna og Ida Jenshus. Det skriver artistorganisasjonern GramArt i en pressemelding.

Juryen begrunner prisen til Fieh med blant annet at bandet «lager sofistikert og gjennomarbeidet musikk. De er livsbejaende og medrivende både på plate og på scenen. Med solid musikalsk håndverk og en stor dose spilleglede, har de dyrket frem sitt eget, markante sound og allerede nådd ut til mange med sine album og konserter. De turnerer vidt og bredt og er en fryd å se live – årets Bendiksenvinnere leverer et sjeldent godt samspill på et visuelt tydelig og oransje bakteppe. Et sylskarpt band som går opp i en høyere musikalsk enhet, noe som er enda mer imponerende tatt i betraktning antallet medlemmer.»

Frøkedal og co mener også at mottakerne av prisen har en betydelig rolle som forbilder – de er en sjelden blomst i den norske musikalske floraen, kompromissløse i sitt uttrykk viser de andre artister og musikere at SÅNN, sånn kan det også låte.

Arne Bendiksens talentpris er en gave fra Kulturdepartementet til norske artister, og formålet med prisen er å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk. Prisen er på 100.000 kroner og deles ut for trettende gang i 2022.

Prisen er oppkalt etter Arne Bendiksen, nestor i norsk popmusikk. Bendiksen hadde stor innflytelse i norsk populærmusikk som sanger, låtskriver og plateprodusent. Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst én kommersiell utgivelse eller konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Bransjen, medlemmer av GramArt og andre kan nominere kandidater til prisen. En egen jury, med nestleder i GramArt styre, Anne Lise Frøkedal, som juryleder, har kåret vinneren blant fem nominerte.

Tidligere vinnere er Bokassa (2021), Emilie Nicolas (2020), Ivan Ave (2019), Ola Kvernberg (2018), Honningbarna (2017), Bow to Each Other (2016), Spidergawd (2015), Highasakite (2014), Monica Heldal (2013), Stein Torleif Bjella (2012), Ida Jenshus (2011) og Karpe Diem (2010).

Les også: So-Fie(h) velger seg Lars Vaular