Haugtussa, eit skogsbad – lydkunst av Ketil Kinden Endresen

Komponist Ketil Kinden Endresen har laget en lydinstallasjon basert på en grammofonplate fra 1940.

Da Arne Garborg ga ut diktsyklusen Haugtussa i 1895 ble Edvard Grieg så inspirert at han komponerte tolv sanger til diktene på mindre enn en måned. Tre år senere publiserte han Opus 67, med åtte Haugtussa-sanger.

Lørdag 18. januar starter Garborgdagar-festivalen på Bryne i Rogaland, og komponist Ketil Kinden Endresen har laget en nytolking av Griegs Opus 67 til festivalen. Nytolkingen er basert på fragment av en grammofoninnspilling fra 1940 med Kirsten Flagstad (sopran) og Edwin McArthur (klaver), fra samlingen til Norsk lydinstitutt. I tillegg er det brukt lydopptak fra naturen på Jæren og Troldhaugen i Bergen.

Verket blir presentert som en lydinstallasjon i et skogsrom med planter, lyd og lys, der publikum kan slå deg ned i skogslysningen og nyte musikken og stemningen. Deler av musikken blir styrt av biodata fra levende planter.

Endresen jobber hovedsakelig med elektronisk musikk, og nytolkningen av Griegs Haugtussa-sanger er i sjangeren klassisk/elektronisk/ambient. Møtet med verket vil være en meditativ opplevelse for alle sanser inspirert av den japanske filosofien Shinrin-yoku, forteller arrangøren i en pressemelding.

Installasjonen er utviklet i samarbeid med Dionne Elizabeth, som er forfatter, kreativitetscoach, yoga-,bevegelse- og meditasjonslærer og DJ. På åpningsdagen lørdag 18. januar holder hun en gratis musikk- og bevegelses-workshop i rommet.

Komponist Ketil Kinden Endresen er tre ganger nominert til Spellemannpris. Han er bosatt i Brighton, der han jobber som komponist, tekstforfatter og musikkprodusent.

Lydinstallasjonen Haugtussa: Eit skogsbad står fra 18. januar til 3. mars på Garborgsenteret på Bryne.

