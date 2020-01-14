Rørende og sterkt møte med Musikk i fengsel

Hva betyr det for innsatte som har begått alvorlige forbrytelser og soner lange fengselsstraffer å få oppleve samspill, musikkglede og sosialt samvær med musikkstudenter? Veldig mye.

Onsdag 8. januar ble det holdt konsert og boklansering av boken Stemmer fra innsiden på Norges Musikkhøgskole (NMH). Boken er skrevet av førstelektor i musikkterapi ved NMH, Bente Almås, og journalist Johnny Gimmestad. Boken springer ut av prosjektet Musikk i fengsel, som ble satt i gang av Almås i 2011.

Musikk i fengsel omfatter to typer aktiviteter: konserter og workshops.

Tilbudet ble startet opp som et unikt faglig tilbud for studenter ved NMH. Frem til i dag har over 350 studenter deltatt med konserter innenfor murene, både fra utøverstudier, musikk&helse, musikkterapi og andre studieretninger. Andre del av prosjektet Musikk i fengsel innebærer workshopene. Disse inngår i Musikken i perspektiv, et emne i mastergradsstudiet i utøving.

NMH-studenter holder konserter og gjør workshops i fengsler og forvaringsanstalter i Oslo-området. Til nå har prosjektet funnet sted ved Ila fengsel, Romerike fengsel, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Oslo fengsel og Politiets utlendingsinternat på Trandum. Det er på Ila og Trandum workshopene finner sted.

Fra 2011 til 2019 er det gjennomført 280 konserter med i alt 350 studenter fra de ulike studieprogrammene. Fra 2014 til 2019 er det holdt åtte workshoper med nesten 40 mastergradsstudenter og over 90 innsatte.

Levinsalen på NMH var helt stappet onsdag ettermiddag. Jeg trodde det skulle gå fint å ramle inn litt i siste liten. Jeg ble anvist til galleriet, klemt mellom to søyler. Et fjell av en mann med håret gredd bakover, en stram hvit skjorte og bukseseler holder innledende ord. Mannen er Michel Mateos, tidligere innsatt ved blant annet Ila, nå er han en av de frivillige hos Oslo Jazzfestival – selv fri.

Et band av studenter fra Musikk og helse spiller en låt før leder for CREMAH (senter for forskning i musikk og helse ved NMH), Karette Stensæth, presenterer prosjektet. Forfatter Gimmestad leder an et panel med Almås og to innsatte ved Ila fengsel som er her denne onsdagen for å spille i samarbeidsprosjektet House of Stone med egne låter.

Det er en spesiell stemning i salen. De to innsatte har med seg fengselsbetjenter i sivil, og hele rommet kjenner på omstendighetene som gjør at de to helt alminnelige mennene skal tilbake bak låste dører etter konserten.

På spørsmål fra Gimmestad om hvordan prosjektet blir mottatt blant de innsatte smiler Almås.

– Da vi holdt en klassisk konsert i Oslo fengsel kom det en innsatt bort til meg og sa: Tenk at jeg måtte havne i Oslo fengsel for å høre en vibrafon!

Salen ler, og flere smiler av den uskyldige gleden.

– Hva motiverte deg til å starte prosjektet?, spør Gimmestad.

– For de som kjenner meg så vet de at jeg er en person som ivrer etter ting. Jeg ivret etter noe på 80-tallet og på 90-tallet. Og de siste årene har jeg ivret etter dette, sier Almås lurt.

Bente Almås har siden 90-tallet jobbet med NMH for å utvikle videreutdanningen Musikk og helse og mastergradstudiet i musikkterapi. Hun har også en sentral rolle i Oslo Jazzfestival. Det var gjennom Oslo Jazzfestival hun ble «kollega» med Johnny Gimmestad, som raskt ble engasjert i prosjektet Musikk og fengsel og ville bistå i å gi ut boken som nå lanseres.

Uke 8. Ila fengsel

Levinsalen er glovarm og etter fjesene til arrangørene å dømme er folkemengden nesten ikke helt som forventet. Gleden deres kan ikke måle seg med de to innsatte som sitter og smilte på stoler foran folkemengden.

– Hva gjør det med en å sitte bak murene?, spør Gimmestad.

De to innsatte blir forståelig nok litt stille av det vel store spørsmålet.

– Selvbildet og selvsikkerheten er kanskje det det går mest utover. Å sitte i et monotont system gjør noe med motivasjonen og overskuddet ditt, sier vokalisten i bandet vi skal få høre litt senere. En rolig man i sixpence og langt rødlig skjegg sitter med armene i fanget.

– Og hva betyr musikk og dette prosjektet for dere som innsatte?

– Bare det å ikke møte noen som ikke er uniformert, er bonus i seg selv. Men positiviteten og gleden vi har ved å spille sammen med studentene er noe av det viktigste, sier den yngste av de to, og kveldens bassist.

– Vi blir møtt på en annen måte enn vi er vant til. Og det bryter med våre egne tanker om oss selv. Og det er bra, fordi vi kan være veldig stygge med oss selv. Og at det kommer noen andre inn og behandler oss annerledes enn vi er vant med, det sitter vi igjen med lenge etter studentene har dratt, sier den eldste.

Salen klapper og jubler.

En tidligere musikkstudent ved siden av meg forteller at i hennes tid med prosjektet hadde en innsatt fortalt at hen gledet seg til mandag i uke 8 hvert år. For det var da studentene og Musikk i fengsel startet opp igjen på Ila.

Boken Stemmer fra innsiden er stappet med flere refleksjoner fra studenter som deltok, dagbokinnlegg fra innsatte om sine egne erfaringer og tekster skrevet av innsatte i løpet av prosjektene. På side 56 har de innsatte ramset opp noen ord om hva Musikk i fengsel har betydd for dem:

Minneverdig

Nakent

Lærerikt

Fremtidshåp

Meningsfylt

Ubeskrivelig

Konge

Sivilt

Hudløst

Trygt

Givende

Lifechanging

House of Stone

Rørende historier og fine samtaler til tross, det var konserten med NMH-studentene og de innsatte som rørte mest under denne lanseringen. Som Gimmestad selv kommenterte før de begynte å spille, så var det lite som skilte de to fra profesjonelle musikere. De selvskrevne låtene «Sjelefred» og «Tsjekkisk jazz» var to låter fra helt ulike musikalske universer. Sistnevnte var som skutt ut av bakkatalogen til Øystein Sunde.

Arrangementets fineste øyeblikk var da en fullsatt sal jublet og ga stor applaus til bandet, og vokalisten svarte ganske kort: «Wow, tusen takk». De fire i rommet som ikke kunne bestemme hvor de ville dra etter konserten var de som smilte størst.

Boka Stemmer fra innsiden er en publikasjon fra Senter for forskning i musikk og helse ved Musikkhøgskolen, og inneholder samtaler med innsatte, studenter

og fengselsansatte med tilknytning til prosjektet. Den har også med dikt og sangtekster fra prosjektet.