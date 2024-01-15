Tanja Holmen ny direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim

Senteret har et viktig nasjonalt ansvar og et høyt ambisjonsnivå, sier den nye direktøren. – Dette er en rolle som treffer mitt kulturskatthjerte hardt.

Holmen kommer fra arbeidet med å bygge rammeverk for en ny vitenskapsfestival ved NTNU, og tiltrer den nye stillingen som direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) i mars 2024.

– Folkemusikken og folkedansen er viktige deler av den norske kulturarven, og det å få muligheten til å bidra inn i arbeidet med å fremme og bevare disse delene av

kulturarven er for meg helt fantastisk!

– Sff har et viktig nasjonalt ansvar og organisasjonen har et høyt ambisjonsnivå innenfor samlingsformidling, forskning og formidling knyttet til de to områdene

folkemusikk og folkedans. Dette er en rolle som treffer mitt kulturskatthjerte hardt.

Tanja Holmen har over 15 års erfaring fra ulike lederstillinger innen næringsmiddelindustrien, sirkulær økonomi, besøksnæringen og universitets- og høyskolesektoren. Hun har jobbet i krysningspunktet næringsliv, kultur og akademia, og de siste årene har hun jobbet spesielt med forskningsformidling.

– Tanja Holmen har bred arbeidserfaring fra kunnskapsintensive virksomheter og fra regionale og nasjonale utviklings- og innovasjonsprosjekter med partnere fra både offentlig og privat sektor. Holmen vil bli et spennende tilskudd til kompetansemiljøet vårt, sier styreleder for Sff, Eli Ulvestad.