Tanja Holmen

Tanja Holmen begynner i jobben som direktør for Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim i mars 2024.(Foto: Pressefoto)

AktueltFolkemusikk

Tanja Holmen ny direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim

Publisert
15.01.2024
Skrevet av
- Red.

Senteret har et viktig nasjonalt ansvar og et høyt ambisjonsnivå, sier den nye direktøren. – Dette er en rolle som treffer mitt kulturskatthjerte hardt.

Holmen kommer fra arbeidet med å bygge rammeverk for en ny vitenskapsfestival ved NTNU, og tiltrer den nye stillingen som direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) i mars 2024.

– Folkemusikken og folkedansen er viktige deler av den norske kulturarven, og det å få muligheten til å bidra inn i arbeidet med å fremme og bevare disse delene av
kulturarven er for meg helt fantastisk!

– Sff har et viktig nasjonalt ansvar og organisasjonen har et høyt ambisjonsnivå innenfor samlingsformidling, forskning og formidling knyttet til de to områdene
folkemusikk og folkedans. Dette er en rolle som treffer mitt kulturskatthjerte hardt.

Tanja Holmen har over 15 års erfaring fra ulike lederstillinger innen næringsmiddelindustrien, sirkulær økonomi, besøksnæringen og universitets- og høyskolesektoren. Hun har jobbet i krysningspunktet næringsliv, kultur og akademia, og de siste årene har hun jobbet spesielt med forskningsformidling.

– Tanja Holmen har bred arbeidserfaring fra kunnskapsintensive virksomheter og fra regionale og nasjonale utviklings- og innovasjonsprosjekter med partnere fra både offentlig og privat sektor. Holmen vil bli et spennende tilskudd til kompetansemiljøet vårt, sier styreleder for Sff, Eli Ulvestad.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Foto Helge Brekke

