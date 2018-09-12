Slik løser du skapersperre

Ketil Kinden Endresen har fem gode tips for musikere som savner sin kreative muse.

Gjennom mange år som musiker har jeg hatt mine perioder med skapersperre. Dette har ført meg ut på søken etter tips og triks for å hjelpe meg ut av det.

Her har jeg samlet noen av dem, forhåpentligvis til glede for andre som savner besøk av sin kreative muse.

1. Sett et dogme

Mange ganger har jeg befunnet meg i et musikk-studio, eller en annen kreativ situasjon hvor mulighetene for å sette hvilken som helst idé ut i livet har vært nærmest uendelige.

Alternativer til ulike retninger i uttrykk for det blanke prosjektet kan selvsagt være et privilegert og ideelt utgangspunkt for å skape. Men for meg føles det ofte overveldende. Det kan gjerne ende med stagnasjon eller et ufokusert resultat.

Hvor skal jeg begynne? Hvilke lyder, instrumenter eller retning skal jeg velge?

I slike situasjoner har det ofte hjulpet å sette noen dogmer; restriksjoner og regler jeg har avklart før jeg starter den kreative prosessen.

Hva forsøker jeg å uttrykke med hva jeg skaper? Hvilke verktøy eller stemninger kan være passende ingredienser som en basis for hvordan jeg føler meg?

Jeg har derfor startet sanger med for eksempel kun å fokusere på lyder fra en enkelt synth, som jeg forsøker å lage både rytme og melodi ut fra. Eller jeg kan ha brukt en hel dag på bygge en komposisjon utelukkende fra perkusjonsinstrumenter. Utgangspunktet kan gjerne også være en setning eller kun et ord jeg har notert meg på telefonen, eller kanskje et lydspor til en film som kun eksisterer i mitt eget hode.

Restriksjoner i tid kan også være et slikt fruktbart dogme.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Tidlig i min karriere med musikkproduksjon på data hadde jeg kun tilgang til en demo-versjon av programvaren Cubase. Dette gjorde det umulig å lagre lyd-prosjekter som jeg kunne fortsette på en annen dag.

Det å måtte gjøre idéen helt ferdig i løpet av samme arbeidsøkt skapte en intensitet og en umiddelbarhet i resultatet. Noe som gjerne manglet i innspillinger hvor jeg derimot hadde vissheten om at jeg kunne fortsette og forandre på alt senere.

Tidsbegrensningene presset meg til å ta hardere og bindende valg tidligere i den kreative prosessen.

I boken ‘Words Without Music’ skriver komponist Philip Glass om sine kreative rutiner:

Mellom 10 og 13 på dagtid er fremdeles det eneste tidsrommet Glass arbeider med sine komposisjoner, noe han mener har gjort ham mer fokusert og produktiv gjennom et langt og aktivt liv som kunstner.

2. Stjel fra deg selv

Når man har kommet til et punkt i karrieren hvor man har opparbeidet seg enkelte verk og idéer man er tilfreds med kan det å referere til seg selv være en mulighet for å komme videre når man sitter fast i den kreative prosessen.

Dette kan dreie seg om lyder, instrumenter, akkordrekker, produksjonstriks eller annet som man føler har fungert godt tidligere og som gjerne også kjennetegner ens ‘sound’.

I ufokuserte øyeblikk i studio når jeg ikke vet hvor jeg skal kan dette minne meg på at jeg har vært her tidligere, og ledes forbi skapersperren med å se over og bruke idéer fra tidligere prosjekter som utgangspunkt.

3. Lag en skyggesang

I fare for å råde deg til å stjele fra andre; lag en sang med utgangspunkt i hele eller deler av en annen sang.

Kort fortalt tar man en sang eller en del av en sang og bruker den som et ledespor i studio, eller en ‘skygge’ under sporene man spiller inn selv. Dette er et triks jeg vet Røyksopp har brukt en del i sitt arbeide.

Kieran Hebden, også kjent som Four Tet, bruker en dag i uken på å sample lyder og rytmer fra vinyl, filmer og annet som han så legger i en mappe for akkurat slike øyeblikk, og kan raskt kan finne frem ved behov.

En slik inspirasjon fra andres musikk kan gi en akutt injeksjon av entusiasme når slikt er vanskelig å spore.

Etter at man har spilt inn separate rytmespor, stemninger eller annet selv og tar bort skyggesangen ender man ofte opp i en helt annen retning enn sangen man etteraper. Dette kan man så kan bygge videre på og gjøre til sitt eget.

4. Kom deg i bevegelse

Fysisk bevegelse er også noe som kan få en gjennom skapersperrer, og gjøre det enklere å uttrykke seg med musikk.

Dette kan for meg gjerne ta form av dans, turer, yoga, jogging, svømming eller andre aktiviteter som gjør at mitt perspektiv skifter, og kobler meg inn igjen til min kreative intuisjon.

Fysisk aktivitet gjør hodet klarere. Man opparbeider samtidig en bedre stamina for det tålmodighetskrevende og langdryge arbeidet det å produsere musikk ofte er.

Iblant kan det også være en idé å forsøke å ikke kun lytte til hvor en sang vil hen, men også bevege seg med idéen fysisk og se om det fungerer å danse til. Slik kan man føle på når skifter og rytmer sitter riktig i verket man jobber med. Dette har ofte vært nyttig i situasjoner hvor jeg har laget en sang utelukkende på data og har sittet statisk hele dagen.

5. Tillat deg selv (og andre) dårlige idéer

I en kreativ prosess har jeg alltid hatt stor tro på å skape en uhindret frisone for tankestrømmer, og ikke begynne å redigere seg selv for tidlig. Dette inkluderer også å være helt trygg sammen med eventuelle samarbeidspartnere. Et åpent og ærlig miljø er essensielt for å nå frem til de virkelig gode og unike idéene.

Selv om utgangspunktet for en idé umiddelbart kan synes dårlig, simpel eller smakløs kan det ofte vokse videre til å bli noe man blir mer tilfreds med, og iblant kan også den første idéen senere åpenbare seg som god likevel.

Å opparbeide seg en kreativ rytme uten for mye kvalitetskontroll tidlig i prosessen kan også bedre utholdenhet og tålmodighet og gjøre en mer produktiv, slik tilfellet er med Philip Glass sine tidsrestriksjoner.

Forfatter og filmskaper Julia Camerons ‘morgensider’ er et eksempel på et slikt verktøy som kan trene opp ens disiplin. Dette er en aktivitet hvor eneste mål er å fylle tre håndskrevne A4-sider med tankestrømmer hver morgen. En slik lavterskel-start kan også fungere fint for musikkproduksjon. Det viktigste er å utvikle en disiplin og dedikasjon til den kreative prosessen det er å skape. Det vil så gi en uforstyrret flyt i arbeidet.

Slik lar man døren stå på gløtt for sin muse. Og man kan stilne sin indre kritiker.

Hvilke tips og triks lokker tilbake din muse?

Ketil Kinden Endresen er komponist, musiker, musikkprodusent og tekstforfatter.