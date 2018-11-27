Kan lyd gi svar på hva energi er?

I arbeid med musikk og velvære-prosjekter har jeg fått ny bevissthet og respekt for lydens effekt på kropp og sjel, skriver Ketil Kinden Endresen.

Lyd er noe man ikke kan se eller føle på, men som fremdeles har kapasitet til å bevege, skifte ens fokus og humør. En sang, en naturlig stemning eller lydens tekstur, repetisjon eller gjenkjennelige og varme lydbølger har alle en iboende styrke i seg som siver inn i hele menneskets vesen, også når man ikke er bevisst det.

Lyden er kraftfull.

Gjennom flere år som livemusiker og utvikler av lydinstallasjoner og eksperimenter med lydmeditasjon har jeg også sett lydens effekt på menneskers psykiske og fysiske helse på nært hold.

Jeg har vært medarrangør på flere helsereiser og arrangementer der yoga og musikk møtes, både i Norge og England. Blant annet prosjektet ‘Composers Retreats’ i samarbeid med KODE – Kunstmuséene i Bergen og yogalærer Dionne Elizabeth.

Dette var et møte mellom musikk og bevegelse. Prosjektet besto av yoga- og meditasjonsøvelser i kombinasjon med et improvisert lydspor basert på komposisjoner av Ole Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg ved deres respektive komponisthjem Lysøen, Siljustøl og Troldhaugen utenfor Bergen.

Å bevege seg og meditere i omgivelsene hvor komponisten selv arbeidet, akkompagnert lydspor av deres verk, bragte oss alle litt nærmere Bull, Sæverud og Grieg.

Disse „crossover-prosjektene“ har gjort meg mer bevisst på den direkte energien som går fra lydbølgene og manifesterer seg i menneskers sinn og skinn. Det er utrolig fascinerende å se hva relativt enkle øvelser i lyd-meditasjon kan gjøre med ens mentale helse.

Lydmeditasjon

Et fokus på yogaøkter, helsebringende mat, musikk og meditasjon var alle deler av et av de første yogareisene (eller ‘yoga retreats’) jeg var medarrangør og deltager på – på øyen Skjerjehamn utenfor Bergen i 2012.

En morgen i den ærverdige stuen i det renoverte herskapelige gjestgiveriet hadde vi også en lydmeditasjonsøvelse hvor vi jobbet med lydfokus.

Våre retreat-gjester samlet seg i en sirkel med lukkede øyne og fokuserte steg for steg på lyder utenfor huset, i naborommet, i rommet vi satt i, lyder fra de andre i rommet, før vi til slutt fokuserte på vår egen pust.

Mennesker har en unik evne til å zoome inn på spesifikke lydkilder mens andre filtreres bort, og det fikk meg til å tenke over hvordan lyder rundt oss tar og gir oss energi, mens det også er opp til oss å velge hvor vi legger vårt fokus.

Slike øvelser – som annen meditasjon – kan hjelpe oss å lade og spare på vår energi og gjøre oss mer balanserte i møte med en støyete verden.

“There is no such thing as an empty space or an empty time. There is always something to see, something to hear. In fact, try as we may to make a silence, we cannot”

— JOHN CAGE

Men hva om det ikke finnes lyd? Hva om det er stillhet? Er det i det hele tatt mulig?

Jeg minnes min gode venn og musikerkollega Kjetil fortelle en historie om en gang han var lydmann under en konsert for døve.

På scenen var en musiker som jobbet med frekvenser som var så intense og kraftfulle at publikum kunne føle lyden fysisk, helt inn til beinet.

En av gjestene ba til og med Kjetil å skru ned volumet.

Lyden er fysisk, og virker på oss selv når vi ikke fokuserer på den, både i musikken, naturen og med støyete – forurensende – lyder.

Støyforurensning er er reelt miljøproblem, og ifølge Folkehelseinstituttet er det også den flest er eksponert for i Norge i dag. Støy er også på andreplass etter luftforurensing når det gjelder sykdomsbyrde i Europa.

Men hva om vi skjermer oss helt for støy?

Når det er så nært absolutt stillhet man kan komme, i et dempet vokalrom i et lydstudio, er det likevel en lyd som alltid vil være til stede med oss – vår egen pust.

Å fokusere på pusten, rytmen og lyden av den, er et ofte brukt verktøy i meditasjon, mindfulness og yoga. Det å utforske dette fokuset er for meg en av de mest energi-ladende opplevelser som finnes.

En perfekt liten oppladning før jeg returnerer til verden rundt meg. Litt som å starte med et blankt noteark, og noe som kan beskytte i møtet med støyen rundt oss.

Lydbølger

En av lydene som gir meg mest energi er lyden av havet, og her er lyden jeg tok opp fra en tur nå nylig.

Jeg brukte min TASCAM lydopptaker, men gjør ofte også slike lydopptak av stemninger her og ellers med min iphone, med overraskende godt resultat.

Å gjøre slike opptak av naturlige stemninger eller atmosfærer, såkalte ‘field recordings’ kan være en nyttig form for lydmeditasjon for meg, og jeg lytter etter ting jeg vanligvis ikke ville lagt merke til.

Å respektere lyden som en energikilde på godt og vondt har gjort meg mer bevisst i arbeidet med nye komposisjoner og i mitt arbeid innen yoga og velvære.

Jeg er nysgjerrig på hvordan et sittende publikum på en klassisk konsert, et dansende par på en klubbkveld eller deltagere i en yogaklasse forandrer seg i møtet med musikk, støy og stillhet, og hvordan de bruker fokuset når lydbølgene kaster seg over dem.

Man kan kanskje ikke kreve at verden rundt en slutter å støye når man ønsker det, men kanskje man kan undre seg og være mer bevisst på hvordan man lytter?