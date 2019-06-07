Dype åndedrag

En festival for meditativ musikk på tvers av sjangre.

Store navn fra norsk og internasjonalt musikkliv fyller kirkerom i Oslo og Bærum i pinsen. Men den syriske danseren Ahmad Joudeh fikk ikke bli med.

Meditativ musikk

For et år siden fikk jazzpianist og nyslått kirkemusiker i Tanum kirke, Tord Gustavsen, en visjon om å lage en festival som utforsker hva som menes med «meditativ» musikk. Hva er denne mystiske kvaliteten som gjør at musikk kan oppleves som rensende, dypt avspennende, konsentrerende, oppløftende, terapeutisk, andaktsfull og «åndelig» i høyst forskjellige musikalske sjangre?

Arrangøren opplyser om at det blir konserter, musikkmeditasjoner, foredrag, samtale og åpen kirke for stillhet. Det er en mangfoldig liste over artister, med en rekke store navn fra både inn- og utland: pianisten Håkon Austbø, sangeren Sigvart Dagsland, kvederen Kim A. Rysstad, den afghansk-tyske sangeren Simin Tander, jazzmusikerne Arve Henriksen og Trygve Seim, Oslo Kammerkor samt Tord Gustavsen selv.

Salmer og syn

Et av festivalens arrangement er konsertforestillingen «Hymns and Visions» i Kulturkirken Jakob (Oslo), der den afghansk-tyske vokalisten Simin Tander tolker gamle norske salmer i gjendiktning til det afghanske språket pashto, i dialog med musisering fra Arve Henriksen (trompet/elektronikk), Tord Gustavsen (flygel/elektronikk/synthbass) og Kenneth Ekornes (perkusjon). Lyddesignet er ved Rune Børø.

Simin Tander har arbeidet med pianist Tord Gustavsen gjennom flere år. Hun ga ut albumet What was said på ECM Records, der disse salme-gjendiktningene ble brukt første gang. Tander har også utgitt to album under eget navn og deltatt i en rekke profilerte prosjekter med europeiske musikere. Hun har en særegen posisjon på jazzscenen, skriver arrangøren, med sin kombinasjon av tydelige orientalske røtter og «vestlige» jazzutdannelse.

Dans eller dø

På festivalens hjemmesider skriver arrangøren at konserten opprinnelig var annonsert med den syriske danseren Ahmad Joudeh på scenen. Joudeh er blant annet kjent gjennom dokumentaren «Dance or Die», som formidler hans kamp for livet og dansen. Han kom til Europa høsten 2016, da han fikk studiestipend og oppdrag av den nederlandske operaen. Basen hans har siden da vært i Amsterdam. Denne våren har Joudeh imidlertid hatt arbeidsopphold i Norge, gjennom produksjonen Lik og del i Kilden kulturhus i Kristiansand. Det viste seg at arbeidstillatelsen var begrenset, og at danserens deltakelse i festivalproduksjonen «Hymns and Visions» måtte kanselleres.

Slik beskriver arrangør Tord Gustavsen prosessen og utfallet:

På grunn av UDI-praksis får Ahmad Joudeh likevel ikke lov til å opptre med oss. Han har en arbeidstillatelse som åpner for turnering i Norge dette semesteret, og alt så ut til å være i orden, men så viser det seg at den bare omfatter oppdrag i regi av Kilden Kulturhus i Kristiansand rundt i landet. Selv om Kilden var velvillige og lånte ham ut som en del av sitt prosjekt, og selv om vi har gjort alt vi har kunnet for å finne en lovlydig veg rundt dette, lar det seg rett og slett ikke gjøre. Det er veldig synd – og jeg er litt skamfull på Norges vegne…en frilans-kunstner og verdensstjerne kan ikke ta et éngangsoppdrag på en ledende norsk scene selv om han har gjort alt for å ha formalitetene i orden… Men: «Hymns and Visions» søndag 9. juni blir i stedet en ren konsert – og vil fremdeles bli en fantastisk kveld.

Les mer og se fullt festivalprogram her.