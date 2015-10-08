Mye skuffelse, litt glede

Slik reagerer musikklivet på forslagene fra Kulturdepartementet til årets statsbudsjett.

– Etter våre beregninger utgjør utgifter til kulturformål nå 0,885 prosent av totalbudsjettet. Det bringer prioriteringen av kulturformål tilbake til nivået fra 2010, noe vi selvfølgelig er svært skuffet over, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian på forbundets nettside.

Sett opp mot forventet prisvekst for 2016 mener Rian at økningen på ca. 1,9 prosent for de fleste kulturpostene ikke nok til å opprettholde produksjonsnivået for eksempel i orkestrene. Det er heller ikke i nærheten av å kunne dekke de økte pensjonskostnadene ved institusjonene, påpeker Rian. Han mener altså at kulturministeren med dette legger opp til massive kutt.

Heller ikke den økte støtten til Kulturfondet på 1,5 millioner øremerket musikkensembler mener han monner i særlig grad. Det at Den Norske Opera & Ballett får videreført et likviditetsstilskudd for 2016 finner han derimot gledelig.

Ingen stimulering

Norsk kulturskoleråd er også skuffet. De begrunner dette med en mangel på stimuleringsmidler til kulturskolen.

– Det er ikke satt av stimuleringsmidler til kulturskolene, og en er langt unna den omsøkte summen for kulturskolerådet som organisasjon, sier Morten Christiansen på Kulturskolerådets nettsider.

Han understreker at Kulturskolerådet har forsøkt å vise behovet for midler til rammeplanimplementeringen som Kulturskolerådets har planlagt, i deres siste søknad om statlige organisasjons- og utviklingsmidler til Utdanningsdirektoratet.

– Talentarbeidet knyttet til kunst og kultur i Norge starter i all hovedsak i kulturskolene. Dette budsjettet fremmer dessverre ikke dette arbeidet, og legger seg inn i et litt skremmende mønster som har avtegnet seg i det siste, både med hensyn til sentralisering, felles verdier og felles løft. Vi håper dette kan justeres gjennom høringer og forhandlinger, både med regjeringspartiene og støttepartiene KrF og Venstre, sier Morten Christiansen.



Glade for stabil økonomi

Festspillene i Nord-Norge er derimot glade for å ha en fortsatt stabil økonomisk plattform i 2016 — og sannsynligvis i flere år. Sammen med Festspillene i Bergen er Festspillene i Nord-Norge den eneste av musikkfestivalene som er foreslått å stå igjen på Statsbudsjettet, etter at Knutepunktordningen er foreslått avviklet, og ansvaret foreslått overført til Kulturrådet.

«Festspillene tar endringen til etterretning og til tross for at ordningen omlegges, er vi glade for at man skal fortsette å fokusere på langsiktighet og trygghet for hele festivalfeltet», skriver festivalen i en pressemelding, og utdyper:

– Vi er selvsagt veldig glade for at Festspillene i Nord-Norge ser ut til å ha en fortsatt stabil økonomisk plattform. Vi tar dette ansvaret på største alvor og skal yte vårt beste for å være tilliten verdig. Vi kommer til å jobbe knallhardt for å levere gode resultater og være en modig og ambisiøs arena for kunst og kultur i nord, sier Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge.