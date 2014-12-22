Reisekuttet overlevde, men krigserklæringene uteble

Sagt om statsbudsjettet på Stortinget: Hvis noen truer i ett år med å brenne ned huset ditt, og så bare tenner på vedskjulet, da takker du.

Uttalelsen i ingressen falt nylig, etter det Ballade erfarer, under et møte i det uformelle forumet Kulturkaffekopp, der Arbeiderpartiet inviterer kulturaktører til å diskutere aktuelle kulturpolitiske saker.

Når budsjettet nå har passert Stortinget, har det enda mindre karakter av en kulturmassakre enn regjeringens opprinnelige budsjettforslag hadde.

Selv om denne artikkelen dermed ikke fylles opp av representanter for musikklivet i rødglødende sinne over blåblå kulturfiendtlighet, er det på sin plass å trekke fram i det minste en ting.

Til tross for at regjeringens stortingspartnere fikk plusset på både 10 millioner til ”ensembler, kor og det frie feltet” og to millioner til Oslo Kirkemusikkfestival (se egen sak), ble kuttet på 20 millioner i Utenriksdepartementets post for “Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norges- fremme- og informasjonsformål” stående gjennom Stortingets budsjettbehandling.

Midlene brukes både til store festivalers jobbing mot internasjonal presse og bransje, UDs arbeid på web og selvsagt en rekke kulturuttrykk.

3,2 millioner går inn i reisestøtten som Music Norway deler ut til musikere, band, komponister, managere, plateselskap og produsenter. (MNs reisestøtte får også penger fra Norsk kulturråd).

Naturlig nok fikk kuttet stor oppmerksomhet i musikklivet. Selv om summene som deles ut ofte er små, utgjør de ikke sjeldent et reise eller ikke reise for turnerende musikere på lavbudsjett. (se mer på stikk.no).

Ikke desto mindre overlevde kuttet stortingsbehandlingen.

Music Norways daglige leder Kathrine Synnes Finnskog deltok i forsøkene på å få forslaget skutt ned i Stortinget sammen med andre aktører fra andre kunstfelt, som forvalter penger fra samme pott, dog uten at lobbingen skulle oppfattes som destruktiv.

– Det er et beklagelig kutt, men vi tar det til etterretning. Vi er selvsagt ikke enige i kuttet, men må bare se på hva konsekvensene blir.

Finnskog vet ikke ennå hvilke konkrete følger kuttet vil få for UDs bidrag til reisestøtten. Grunnen er at kuttet skal fordeles ut over flere av UDs nevnte aktiviteter på kulturfeltet.

– Signalene vi får fra UD er at de kutter jevnt, hevder Finnskog.

Music Norway har bestemt seg for at et kutt i reisestøtten ikke blir reparert med penger fra en annen pott.

– Vi jobber hardt for å finne friske midler til norsk musikkliv, men vi har de pengene vi har, sier Finnskog.

Ingen barrikader

Blant andre aktører Ballade har snakket med er holdningen til kommende års statsbudsjett omtrent som oppsummert i ingressen. Det er skuffelse over ikke å ha fått mer, lett angst for hvor mye gjennomslag Frp vil få i kultursaker i kommende budsjettrunder, men ingen aktiv bygging av barrikader og forberedelse av molotovcocktails.

Hos Norske Konsertarrangører (tidligere Norsk Rockforbund) har man ikke glemt godordene om konsertarrangørene som har kommet fra regjeringshold og skuffelsen over at de ikke materialiserte seg i budsjettiltak.

Selv ikke Norsk musikkråd, som spesifiserte sine krav i et brev til kulturkomiteen på Stortinget i november, sitter klar med storslegge når vi ringer. Det blir ingen “klinsj i utide” fra daglig leder Magnar Bergo.

– Det går an å savne ideer og retning i budsjettet. Det viser ingen ambisjoner eller store grep, men byr heller ikke på katastrofer. Krf fikk brukket på plass mye i Stortinget. Det er ingen grunn til å hoppe i taket, men heller ingen grunn til å grave seg ned, sier Bergo.