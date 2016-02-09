Må til utlandet for å finne publikum

Den tyske festivalen CTM har presentert elektronisk eksperimentell musikk siden 1999. I år startet Music Norway et langsiktig samarbeid med festivalen, som resulterte i syv norske innslag på programmet.

– Jeg tror det var en eller to norske på programmet i fjor, så syv i år er en real økning, sier Einar Idsøe Eidsvåg, Music Norways prosjektleder for kunstmusikk.

De norske artistene er booket av CTM på fritt grunnlag, men med støtte fra Music Norway. Målet er at flere konserter og verk fra norske komponister, artister og utøvere i dette segmentet vil bli eksportert til CTM spesielt og Tyskland generelt.

– Vi gir reisestøtte, men betaler ingen honorarer. CTM har hundre prosent kunstnerisk frihet. Vi vil ikke komme hit og plante et norsk flagg i Berlin. Jo mer naturlig integrert artistene er på festivalen, jo bedre, fortsetter Eidsvåg.

– Betyr det at CTM holder av et visst antall plasser i programmet til norske artister?

– Ikke tallmessig, de har selv valgt å booke syv norske artister.

Charlotte Bendiks, André Bratten, Sofia Jernberg, Stine Janvin Motland, Purpurrpurple, Slick Shoota og Easter er artistene som fikk støtte til å delta på festival mellom 29. januar og 7. februar i år.

I tillegg ble Robin Crafoord, Kjetil Husebø, Susanna Wallumrød, Notto Thelle og Hilde Marie Holsen med til Berlin som en norsk bransjedelegasjon for å knytte tyske kontakter og utvide sine nettverk som del av CTM-satsingen.

Mer Notam-utveksling

Notto Thelle ser på invitasjonen til Berlin som en ny mulighet til å utforske Tyskland som potensielt marked for Notams brukere.

– Notam har tidligere hatt et EU-samarbeid med ZKM Karlsruhe (Senter for kunst og medieteknologi, journ.anm.), samt et løst nettverk bestående av fagpersoner tilknyttet bl.a. TU (Teknische Universität) og Akademie der Künste, begge i Berlin. Men dette begynner å bli en del år siden, og det har ikke vært snakk om formelle samarbeid på institusjonsnivå, forteller han.

I tillegg til å delta i CTM-programmet har han sett seg ut flere tyske aktører han ønsker å diskutere potensielle fremtidige prosjekter med mens han er i Berlin. Ett eksempel er NK Project som jobber med lydkunst.

– Jeg vil snakke med dem med tanke på å ha residensutvekslinger. Notam satser mer og mer på gjesteopphold fra utlandet. Men jeg er også interessert i å finne steder norske kunstnere kan ha nytte av i utlandet.

– Hva tenker du om Music Norways initiativ?

– Det begynner å komme tiltak som virker interessante med tanke på en bredere dialog mellom kunstmusikk og mer rytmisk orientert musikk. Og det er på høy tid at det blir dialog mellom ulike miljøer. Jeg opplever CTM som en festival som ikke har noen fordommer den ene eller andre veien. Det er et bra tiltak fra Music Norway å få til et samarbeid med dem. Når jeg har vært på konserter her slår det meg at det som oppfattes som smalt i Norge, hvor det kanskje kommer 15-20 mennesker på konsert, møter hundrevis av mennesker opp her. Det er viktig å få flere nordmenn til å forstå at det finnes så mye mer musikk enn det som er mainstream.

Thelle har møtt CTMs kuratorer i Berlin og vil benytte seg av disse nye bekjentskapene i fremtiden.

– Siden vi har hatt lite med Tyskland å gjøre til nå, er dette en kjempemulighet for Notam til å åpne en ny kanal for våre brukere, mener Thelle.

– Må utnytte interessen

Trompetist Hilde Marie Holsen var også i Berlin som del av den norske delegasjonen. Hun spiller nordisk jazz, i elektronisk innpakning, og har blitt sammenlignet med Arve Henriksen og Nils Petter Molvær i tyske plateanmeldelser.

Holsen ga ut sin debutplate «Ask» på Hubro i fjor. Hun har ikke vært i Berlin tidligere, men som impro- og elektronisk musiker føler hun seg hjemme på CTM. Hun ser at Tyskland kan bli et viktig marked for henne.

– Tyskland er et stort marked, med 80 millioner mennesker. De kjøper fortsatt fysiske produkter og går på konserter. Tyskerne er et utdannet og kulturelt interessert folk. Den interessen vi møter som norske musikere her må vi utnytte.

– Jeg har hatt en knallstart på karrieren min i Norge, og fikk spille på flere festivaler, som Ultima og Punkt, rett etter albumutgivelsen. Men hvor går man videre derfra, og hvor finner man sitt publikum? Jeg har tenkt at jeg må utenlands.

Når hennes andre plate kommer til høsten håper hun at kontaktene hun knytter i Berlin kan komme til nytte.

– Jeg er på Hubro så distribusjonen tar de seg av, men jeg er på utkikk etter agent/management som kan hjelpe meg med booking her i Europa og Tyskland, sier hun.

– Norge for lite

– Noen har kanskje inntrykk av at Music Norway profilerer rytmisk musikk mer enn eksperimentelle sjangere?



– Det sier seg jo selv i at det er smal musikk, svarer Einar Idsøe Eidsvåg fra Music Norway.

– Men Music Norway har jo prosjektledere innenfor kunstmusikk og jazz, folk og verden, så det arbeides i aller høyeste grad med det. Vi har også gjort lignende ting som her på CTM tidligere på Unsound i Krakow og Maerz Musik i Berlin. Det er spennende å tenke større og ta musikken med utenlands, hvor potensialet er større, sier Eidsvåg, og fortsetter:

– Hvordan er interessen for eksperimentell elektronisk musikk fra Norge i verden generelt?



– Først og fremst, slik jeg ser det, handler det om Tyskland og Frankrike. Polen, Spania og Belgia viser også interesse, samt USA som har en spesiell interesse for krysningen mellom samtidskunst og samtidsmusikk. Når vi snakker om eksperimentell elektronisk musikk så er det større interesse i utlandet enn i Norge. Musikken er relativt smal, derfor er også verden et marked. Norge kan bli for lite.