«NORGES ANNE FRANK»: Historien om den jødiske flyktningen Ruth Maier står i sentrum i Gisle Kverndokks kammermusikal.(Foto: Ole Wuttudal)

AktueltScenekunst

Kverndokks «Ruth Maier» fylte Trøndelag Teater denne uka

Publisert
30.04.2026 11:35
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Siste kveld: Musikalen om den deporterte Ruth Maier spilles for full sal torsdag.

I Ruth Maier – dagene blir lysere når man elsker noen er en kammermusikal basert på brevene fra Ruth til den pur unge dikteren Gunvor Hofmo. Tidligere i år intrevjuet Ballade komponist Gisle Kverndokk om at den endelig skulle settes opp på norsk scene.
Trondheim Symfoniorkester og Opera (TSO) sine oppsetninger har torsdag sin siste av fire forestillinger.

Ruth Maier ble drept av nazistene i Auschwitz i 1942. Musikkteaterstykket baserer seg på Jan Erik Volds versjoner av Maiers egne dagbøker, med prisbelønnet musikk av Gisle Kverndokk og tekst av Aksel-Otto Bull.

Nå når den prisbelønte musikalen etter mange års knokling fant sin første norske scene, har det vært til flere gode anmeldelser. Siste forestilling er utsolgt.

«Sterk og vakker», skriver Vårt Lands anmelder. «Først og fremst en skjebne vi kan la oss berøre av,» åpner Morgenbladets kritikk.

HOLOCAUST-OFRE: Fra venstre ser du Nora Oleanne Sårheim som Irma Maier, Ruth Maier spilles av Mathilda Bonnevier, og Judith Maier gestaltes av Emma Stallvik. (Foto: Ole Wuttudal)

Før norsk premiere sa Kverndokk blant annet at det skulle bli godt å se at musikalen endelig kom opp i Norge:
– Det tok ti år fra stykket var ferdig skrevet til det fikk sin endelige urpremiere, som var i Gmunden i Østerrike i 2023.
I mellomtiden hadde de flere workshops samt en konsertversjon i Washington, og en forkortet video-produksjon ved Bårdar Akademiet under pandemien, beskriver han.
– Sangene har vært framført på konserter i inn- og utland, men interessen fra norske teatre har vært lik null. Da premieren endelig skjedde, ble det Østerrike, og det var en stor suksess. Det førte til et stort prisdryss, inkludert Beste Musikal ved *den tyske musikkteaterprisen, og raskt en ny produksjon ved Kammeroper i Wien. Det skriev Kverndokk til Ballade før den norske premieren.

Tysklandspremieren var i fjor høst. Ballade har skrevet om både priser og oppsettinger på scener i land der de snakker tysk.
– Heldigvis kom Bodil Maroni Jensen til urpremieren i Østerrike. Dette ledet til flere mulige samarbeidspartnere, som Trondheim Symfoniorkester og Opera, beskriver Kverndokk.
– Aksel-Otto Bull og jeg er veldig takknemlig for dette, og for et fantastisk ensemble av unge sangere som nå skal formidle vårt stykke på norsk.

Alle som har beskjeftiget seg med Ruth Maiers dagbøker og brev har blitt veldig engasjert i hennes liv, skrifter og skjebne.

Maiers dagbøker og brev til kjæresten Gunvor og søsteren Judith er utgangspunktet for musikalen, som forteller både om jødeforfølgelsene og om kjærlighetsforholdet til den norske dikteren Gunvor Hofmo. De fikk også en veldig kjent versjon i bokform av Jan Erik Vold – og det er denne teksten Bull og Kverndokk så igjen har jobbet med for musikalformatet.

Da Ballade publiserte intervjuet med komponisten i 2023, snakket han om hvor mange ganger de har fått spørsmål om det går an å lage en musikal med holocaust som tema. Hvordan kan de spørre om noe sånt, svarte Kverndokk:
– Har de hørt om en musikal som heter Cabaret? Har de hørt om en musikal som heter The Sound of Music?

Gisle Kverndokk

GA IKKE SLIPP: Gisle Kverndokk komponerer ofte musikkteater. Nå har hans «Ruth Maier» fylt scenen i Trøndelag Teater denne uka. (Foto: Marianne Lystrup)

– Det er jo en sterk dokumentasjon på hva som skjedde på begynnelsen av 30-tallet i Berlin, og det er jo en grell historie, ikke sant? Mitt utgangspunkt er at man kan lage musikkteater av alt. Absolutt alt, bare man har en god historie å fortelle, sa Gisle Kverndokk.

– Ville ikke gi slipp
I intervjuet vårt i mars 2026, utdyper han: – Jeg føler at dette stoffet har skapt en form for musikkteater som jeg tør påstå er ganske ny. Dette er ingen tradisjonell musikal eller opera. Det er en måte å fortelle en historie gjennom musikk, tekst og scenekunst som ikke egentlig kan settes inn i en tradisjonell bås.

– Jeg ville ikke gi slipp på idéen, tross mye motbakke, skriver komponisten til Ballade.

Med forestillingsnavn Briefe von Ruth på tysk, fikk han prisen for beste komposisjon i tillegg til beste musikal, i den nevnte tyske musikkteaterprisutdelinga (*Deutsche Musical Theater Preis).

Stykket hadde urpremiere i Stadttheater Gmunden i Østerrike – Briefe von Ruth, som den heter på tysk, ble spilt der første gang i 2023.

Aksel-Otto BullBodil Maroni JensenBriefe von RuthGisle KverndokkGunvor HofmoTrondheim Symfoni og Opera

Ledige stillinger

Ringsaker kulturskole

Cellopedagog Kulturskolelærer

Innlandet | 03/05/2026
Kongshaug Musikkgymnas

Musikklærer med allsidig kompetanse innen rytmisk piano

Vestland | 03/05/2026
Universitetet i Stavanger

Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag

Rogaland | 05/05/2026
Nord universitet

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen Joik

Trøndelag | 17/05/2026
Arktisk Filharmoni

Podieinspisient Bodø

Nordland | 19/05/2026
Arktisk Filharmoni

Orkesterbibliotekar

Nordland, Troms | 19/05/2026
Lillestrøm Musikk- og Kulturråd

Daglig leder

Akershus | 10/05/2026
Johan D Behrens stipendiefond

Stipendier til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister.

08/05/2026
NORMORIA AS

Sceneteknisk sjef

Møre og Romsdal | 04/05/2026
Nord universitet

Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster

Trøndelag | 30/04/2026
Se alle stillinger

