Ballade video: Reinlender i Havanna

Vi jubilerer med Vilde Tuv, Rebekka Garden, Thea Grant, Anna Of The North, Ingrid Jasmin, Rule Of Two, Sverre Smed og Uaar.

Ballade 25 år! Jepp, denne uken kunne Ballade feire et kvart århundre på nettet. Dette var i en slags sen urtid for Internett i Norge – fem år før den spede begynnelsen til YouTube. Før Facebook, før Instagram, før Twitter. Og lenge før TikTok.

Det var både dristig og fremsynt av Norsk Musikkinformasjon å satse betydelige ressurser på et nettsted om norsk musikk og norsk musikkliv. I dag rommer arkivet til Ballade mer enn 20 000 intervjuer, kommentarer, debattinnlegg, dybdestoff og omtaler. I det ligger ikke så lite hjemlig musikkhistorie. Bruk gjerne søkefunksjonen oppe til høyre på nettsiden for et godt dykk i arkivet, søk på musikere, konserter, begivenheter – eller rett og slett deg selv.

Også Ballade video kan vise til en betydelig katalog etter hvert. Den vokser uke for uke, og spenner også denne gangen vidt. Fra folkemusikk- og latino-inspirert r&b til moderne elektronisk pop. Og fra norskspråklig hardrock til mer samtidsmusikalske eksperimenter.

Kort sagt: God fornøyelse!



VILDE TUV: Start / Stop

Med «Start/Stop» fryser Vilde Tuv tiden – og åpner et nytt kapittel. Den beskrives som en sang som speiler et hjerte som vil frem og tilbake på samme tid. Og er også siste single før albumet Truthbomb slippes 19. september.

– «Start/Stop» handler om å prøve å ta kontroll over livskraften ved å forsøke å stoppe den, sier hun.

– Men jo mer du prøver, desto sterkere vokser den, helt til du forstår at du må overgi deg og la hjertet brenne opp.

Musikkvideoen er laget av Maria Hilde, som tidligere har laget videoer for artister som Sassy009, Swank Mami og King Skurk One.

Låten er skrevet, produsert og fremført av Vilde Tuv, med co-produksjon av Kristian Stockhaus. Vokalproduksjonen er gjort av ARY. Miksen står Henrik The Artist for, mens Jørgen Træen har mastret.

«Start/Stop» er sluppet globalt på Poesy via Diger Distro. Før sommeren fikk også singelen «Solace in the Sun» mye fin oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Truthbomb er Tuvs tredje fullengder, og følger opp spellemannsvinnende Melting Songs fra 2021 – et instrumentalalbum preget av droner, fløyter og glidende akkorder. Truthbomb forhåndsomtales som «rytmisk og fysisk, nær og fiktiv», og skal også dra linjer tilbake til debuten D’meg fra 2016.



REBEKKA GARDEN: Balanse

Rebekka Garden utforsker kontroll og kaos i ny musikkvideo. Her inviterer hun publikum inn i et psykologisk landskap der disse elementene bryter mot hverandre.

Hun sier selv at videoen ikke er bygget på en ytre fortelling, men på en indre tilstand – et rom der følelser, kropper og bevegelser fungerer som like viktige virkemidler som selve musikken.

– Jeg beveger meg gjennom et rom jeg ikke eier, men som likevel er bygget rundt meg, både fysisk og følelsesmessig. Det handler ikke om å finne et konkret svar, men om å søke en rytme å falle inn i.

I videoen står hun bokstavelig og metaforisk i sentrum, omringet av maskuline kropper og repeterende bevegelsesmønstre som speiler en indre uro. Kroppslig aggresjon og mønstre som gjentas igjen og igjen skaper en ytre manifestasjon av det som foregår på innsiden.

«Balanse» er samtidig en del av et større kunstnerisk prosjekt der Garden ønsker å løfte frem musikkvideoformatet som en selvstendig kunstform. Prosjektet undersøker hvordan musikkvideoen kan fungere som et rom for fortelling, dans og visuelle eksperimenter – ikke bare som markedsføring, men som en egen scene for kunstnerisk uttrykk.

Regissør Jon Olav S. Gulbrandsen er utdannet ved Teaterhøgskolen i Trøndelag, og har skapt bevegelsesuttrykk både for scene og film. Han har skrevet og regissert tre kortfilmer og to musikkvideoer, der alle utgitte prosjekter er blitt nominert til Kortfilmfestivalen i Grimstad.



THEA GRANT: Until Sunset

Thea Grant delte nylig en musikkvideo til låten «Until Sunset» som ble utgitt like før sommeren på Shadow World.

– Videoen er et samarbeid mellom Juliane Schütz (film/foto), Anna Thu Schmidt (danser) og Mina Paasche (visuals), forteller Thea Grant til oss.

«Until Sunset» ble opprinnelig skrevet for danseforestillingen How To Read Water – en forestilling som Anna Thu Schmidt og Thea Grant har jobbet med i flere år – på ulike måter, men alltid med havet som utgangspunkt for prosjektene.

– «Until sunset» har en overhengende lengsel, en dragning mot et minne. Alt smelter sammen i solnedgangen. Har en kommet nærmere eller lengre vekk?

Thea Grant skriver for tiden ny musikk, og skal spille et knippe konserter til høsten. Hun skal blant annet fremføre albumet Water and Dreams på Det Norske Teateret 4. oktober. Dette blir en del av fantasy-festivalen Dragonblood med Only Slime.

Only Slime er en kunst- og musikkduo som ble etablert i 2022 av Tobi Pfeil og Claudia Cox. De arbeider med tverrfaglig kunst i skjæringspunktet mellom musikk, spilldesign, KI-assistert kunst, performance, installasjon, visuell kunst og 3D-animasjon.

Dragonblood beskrives som en sjangeroverskridende festival fra en spillinspirert fantasiverden med drager, feer, magikere og gjesteartister fra hele verden.



ANNA OF THE NORTH: Hollywood Hills

«Hollywood Hills» er en av seks låter Anna of the North har i filmen Dancing Queen i Hollywood, oppfølgeren til Dancing Queen fra 2023. Den hadde verdenspremiere på Berlinalen og vant sytten priser – inkludert Amanda for beste barnefilm.

– I den første filmen blir Mina og bestevennen Markus invitert av Mona Berntsen til Hollywood for å delta i en musikkvideo, forteller produsent Thomas Robsahm.

– Anna Lotterud fra Gjøvik var et naturlig valg da vi skulle velge en artist denne videoen skulle lages for. Både fordi begge filmene er knyttet til Innlandet, og fordi Anna er stor i USA. Videoen er skutt på Hamar.

– Sangen det lages musikkvideo til i filmen er ellers en coverlåt av Belle & Sebastian som heter «I Don’t Know What You See In Me».

– Den tredje låta Anna bidrar med er helt ny. Den kom i august, samt på hennes nye album. Her slippes videoen i september.

Robsahm foteller at Anna of the North også synger på «Going Out West» med Vuyo i filmen, og i tillegg bidrar med ytterligere to låter.

«Hollywood Hills» er regissert av Thomas Robsahm, og er filmet av Åsmund Hasli. Anton Robsahm har stått for klipp av videoen, mens klippene fra filmen er ved Lukasz Zamaro.

Det kommer forøvrig to videoer til fra filmen, i tilegg til at Anna of the North også har sluppet den egne «Give Me Your Love Back».



INGRID JASMIN: Reinlender For My X

Ingrid Jasmin er tilbake. «Reinlender For My X» bygger på en tradisjonell reinlender – gjort kjent av folkemusikklegenden Sven Nyhus. Det kan sikkert lede til litt diskusjon.

For med fele, trekkspill og munnharpe i samspill med tunge beats og elektronisk produksjon, er Ingrid Jasmin med på å skyve grensene for hva norsk folkemusikk kan være. Så har da også selveste Billboard trukket henne frem som en artist du bør ha på radaren.

– Jeg ville ta med meg energien og stemninga fra reinlenderen, og sette den inn i en ny kontekst – i møte med latinamerikansk driv og R&B-estetikk, sier Ingrid Jasmin. Hun har her med seg Tuva Færden (fele), Sunniva Langås-Røiland (fele), Almir Meskovic (trekkspill) og Thov Wetterhus (munnharpe).

I 2023 vant Ingrid Jasmin Spellemannprisen i Åpen klasse for sitt selvutgitte debutalbum Luna. Siden har hun stått på scener som Bylarm, Trænafestivalen, Oslo World og NRK-scenen.

Musikkvideoen er produsert på Cuba av Camilo Centella, produsenten til den kjente dansegruppen Los Datway. I videoen danser Ingrid Jasmin reinlender med venner gjennom gatene i Havanna. Hun har selv produsert låten med Paul G og Jonas Kroon.

21. oktober står artisten fra Kragerø i Telemark på scenen på Parkteatret i Oslo – med fullt band og dansere.



RULE OF TWO: Forever Minus One

Duoen Rule Of Two er stadig like aktive på videofronten. I sin nye låt «Forever Minus One» fortsetter de å blande åttitallsinspirert synthpop/darkwave med alternativ indierock.

– Skiftet mellom førstnevnte og sistnevnte er tydelig i selve låta, sier tekstforfatter Ronny Flissundet til oss.

– «Forever Minus One» går fra oppløftende synthdrevet elektronisk pop til et tyngre og mørkere og mer desperat uttrykk i siste delen med gitarøs, harmonier og drivende trommebeats.

– Musikkvideoen er igjen laget av min musikalske makker Kristian Liljan, som står for miks og produksjon. Den henspiller på det samme skiftet, men mer i motsatt lei, hvor første del bærer en drakt av mer dystre og tegnede skisse-sekvenser i svarthvitt, som deretter morfer over til en fargesparkende atmosfærisk footage.

– Dette blir ellers siste slipp før vi skal ut som liveband og gjøre våre første konserter på scenen. Startskuddet går 12. september på Festiviteten i Kristians hjemby Hamar. Dagen etter spiller vi på John Dee i Oslo.



SVERRE SMED: Annerledes land

– Fra ulver og strømpriser til futer som lurer overalt – her får du en liten dose norsk hverdagsrealitet. Til lyden av kompromissløs skogspønk fra Enebakk.

Det sier Sverre Smed, som har sluppet låten og videoen til «Annerledes land», godt timet til Stortingsvalget 2025. Selve valgdagen finner som kjent sted om tre dager, mandag 8. september.

Selv følger bandet opp med å slippe vinylalbumet Varmegang 19. september. De har også laget en låtomat til Sverretingsvalget, der du kan klikke deg frem til dine egne favoritter.

Medlemmene i Sverre Smed har bakgrunn i band som Moys og Sjukhus, og debuterte med singelen «En finger i mellom» i 2016. To år senere kom de med sin første LP, Sverre Smed, som siden har blitt fulgt opp med en rekke singler og spillejobber på Østlandet.

For et par måneder siden ga kvartetten også ut singelen og videoen «Drøpp», som første forsmak på Varmegang. Tekstlig sier de selv at de blander bokmål og «bakmål» – et språk for direkte og ofte humoristiske betraktninger om livet og samfunnet.



UAAR: Galgeås

Dette er den første smakebiten fra debutalbumet til Uaar. Det har fått tittelen Galger og brann, og slippes 17. oktober på Fysisk Format. Plateselskapet kaller selv dette for «knusende d-beat hardcore for fans av Tragedy, Skitsystem, From Ashes Rise og Sibiir».

Fysisk Format beskriver ellers Galger og brann som 11 spor med «en episk dysterhet som vil få det til å gå kaldt nedover ryggen din. Det perfekte lydsporet mens vi bevitner en verden som kverner seg ned i stadig djupere kaos.»

Uaar består av Dag Schaug Carlsen (vokal), Truls Friesl Berg (trommer), Erik Berg Friesl (gitar), Stian S. Evensen (bass) og Jon Schaug Carlsen (gitar). Selv omtaler bandet den første singlen «Galgeås» som «en låt som beskriver meningsløsheten».

– Alt vi har bygd, lært og oppnådd, alle vi har elsket, lagd planer og levd med, betyr ingenting når de mørke dager kommer og brenner alt ned.

– Livet har vært bortkastet – og det vi har utrettet er allerede glemt. Galgeåsen representerer alle liv som er levd og glemt, og står som et evig symbol på livene som ikke betydde noe.

Mørke tanker, med andre ord. Det hindrer likevel ikke det platedebuterende bandet fra å holde en håndfull konserter denne høsten. De finner sted på RIP i Porsgrunn (27. september), på Mørk aften i Fredrikstad (25. oktober) og på Vaterland i Oslo (8. november).

Videoen til «Galgeås» er ved Erik Berg Friesl og Stian S. Evensen.

Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 279 av Ballade video. Du må som vanlig gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.