Drømmehøst for Norges yngste symfoniorkestre

August og september blir minnerike måneder for Norges to yngste symfoniorkestre. I alt venter fem konserter på noen av Europas mest prestisjefylte scener.

Først byr Arktisk Filharmoni et kresent publikum i Concertgebouw i Amsterdam og i Elbphilharmonie i Hamburg på toner fra det høye nord. Så får Kristiansand Symfoniorkester (KSO) sin internasjonale debut på Herbstgoldt-festivalen i Eisenstadt i Østerrike. For så å spille i Musikverein i Wien for første gang.

Med Eldbjørg Hemsing i front

Da fiolinist Eldbjørg Hemsing høsten 2023 vant den tyske Opus Klassik-prisen for CD-innspillingen Arctic (Sony 2023) med Arktisk Filharmoni, åpnet det seg nye muligheter for verdens nordligste orkester.

Den 16. august står Hemsing og orkesteret, ledet av den italienske dirigenten Nicolo Foron, klar på scenen i Concertgebouw – en konsertsal som siden åpningen i 1888 har vært en av Europas mest ikoniske. To dager senere står Klänge vom Polarkreis på plakaten i Papenburg. Konserten inngår i Musikfest Bremen, som strekker seg over tre uker og flere byer. Så avsluttes det hele 19. august i Elbphilharmone, i en sal med 2100 plasser.

Og hele fire måneder før konserten er billettsalget i Tysklands mest berømte konserthus svært godt. Det viser, som Arktisk Filharmonis tidligere direktør, Tor Lægreid, påpekte overfor Samtiden for halvannet år siden, at «prisen styrker Arktisk Filharmonis status i et kresent marked».

I programomtalene for de tre konsertene loves publikum opplevelser med utgangspunkt i den unike arktiske naturen. Orkesteret har med seg musikk av 11 norske og finske komponister. Blant dem Lasse Thoresens (Lyden av Arktis), Frode Fjellheim (Under the Arctic Moon), Ola Gjeilo (Dawn), Edvard Grieg (Våren), Einojuhani Rautawaara (Whispering), Jean Sibelius (Adagio, Symfoni nr. 7), Selim Palmgren (Snowflakes) og ikke minst Henning Sommerros Vårsøg.

Ny vår for Vårsøg

Vårsøg har med Hemsing som solist blitt Arktisk Filharmonis mest spilte verk på Spotify, med over 1,4 millioner avspillinger. Sommerros musikalske tolkning av Hans Hyldbakks dikt, et dikt som hyller slutten på andre verdenskrig og frigjøringen i 1945, kom som viseversjon i 1977. Nå har komposisjonen blitt arrangert for symfoniorkester (av britiske Ben Palmer) og fått et internasjonalt liv, og er også en hit på YouTube.

Det er materialet fra Arctic som det nederlandske og tyske publikum får oppleve live. CD-innspillingen fikk varierende kritikk her hjemme, men nådde et stort publikum i Tyskland, og ga Hemsing en høythengende Opus Klassik-pris – i klassen «klassisk uten grenser». Das Orchester, Tysklands ledende musikktidsskrift for klassisk musikk, var spesielt fornøyd med den seksdelte The Arctic Suite, bidragene til den amerikanske komponisten, Jacob Shea. Andre anmeldere, i Ballade, Aftenposten og Gramophone, mente dette var utgivelsens svakeste del. I konsertprogrammet spilles kun et utdrag av Sheas musikk.

Fra Kilden til Musikverein

På Herbstgold-festivalen i Østerrike, en festival som nå vokser seg betydningsfull, er det Kristiansand Symfoniorkesters sjefdirigent, Julian Rachlin, som regjerer. Han er en merittert fiolinist, men på vei til også å bli en profilert dirigent. Og han gir nå sitt eget orkester en sjanse på den internasjonale arenaen.

I Haydensalen på Esterhazy-palasset i Eisenstadt sør for Wien, skal KSO skal spille Edvard Griegs A-moll-konsert med den 18 år gamle russiske pianisten Alexandra Dowgan som solist. Orkesteret spiller også Antonin Dvoráks symfoni nr. 9, From the New Work, en komposisjon med røtter i både europeisk og amerikansk folkemusikk.

Hele festivalen foregår på palasset der den østerrikske komponisten Joseph Haydn (1732 – 1809) var hoffmusiker for Esterhazy-familien.

Det største navnet på festivalen er BBC Philharmonic, som Rachlin selv dirigerer i en konsert med franske Jean Guihen Queyras som cellosolist. Også denne konserten har Dvoráks musikk i fokus, og er allerede utsolgt.

«Inspirerende sprell»

– Julian Rachlin er en glimrende dirigent for oss. Vi er med på å bygge hans dirigentkarriere, og drar samtidig nytte av hans enorme nettverk. Han har spilt i alle saler, tenner orkesteret og gir det en spesiell klang, sier KSO-direktør Pål Svendsberget.

Herbstgold og Musikverein motiverer musikerne, mener KSO-direktøren.

– Det viktigste er det som skjer i vår egen by, med vårt publikum i vår region, men så kan vi av og til gjøre noen inspirerende sprell, sier han til Ballade.