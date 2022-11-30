Julian Rachlin ny sjefdirigent i Kristiansand Symfoniorkester

48-åringen fra Vilnius i Litauen har vært første gjestedirigent i symfoniorkesteret siden 2018, men rykker opp som sjefsdirigent når Nathalie Stutzmann trer av neste høst.

Julian Rachlin har en lang karriere bak seg som fiolinist og dirigent, og ble allerede som 20-åring løftet fram av The Los Angeles Times som “…the real thing, a virtuoso with heart and a champion’s bearing”. Han er godt kjent internasjonalt, etter samarbeid med orkestre og kunstnere rundt om i hele verden, som dirigent, solist, studiomusiker, kammermusiker, lærer og kunstnerisk leder, og som deltaker i filmer og i ulike kunstprosjekter.

Gjennom de tre siste tiårene har han etablert – og bekreftet – et rykte som en av verdens dyktigste fiolinister. Oslo Kammermusikkfestival, der Rachlin var på programmet denne høsten, skriver om den nyslåtte sjefsdirigenten at en av hans hjertesaker er å øke den klassiske musikkens relevans i dagens kulturelle landskap, og at prosjektene hans har bragt sammen levende komponister og musikere med variert bakgrunn fra en rekke sjangre.

– Dette er en stor dag for Kristiansand Symfoniorkester og for Kilden, sier direktør i Kristiansand Symfoniorkester (KSO), Pål Svendsberget. – Vi er veldig stolte over å ha fått Julian Rachlin på plass som sjefdirigent. Med sin varme og sin musikalske kraft er jeg sikker på at han vil bringe orkesteret videre. Julian er en dirigent som kjenner orkesteret godt, og som gjennom sin formidling appellerer både til musikerne og publikum på formidabelt vis.

Dirigenten selv er også entusiastisk overfor oppgaven: – Jeg er både stolt og rørt over tilliten orkesteret har vist meg i løpet av mine fem år som første gjestedirigent. Å bli tilbudt jobben som sjefdirigent sier alt om vårt musikalske vennskap og vår dype kunstneriske forståelse.

Kristiansand Symfoniorkester er et av Norges syv profesjonelle symfoniorkestre, og består av 71 heltidsansatte musikere. KSO er et ungt ensemble, med ansatte fra 17 ulike nasjoner.