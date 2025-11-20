Pianist Sanae Yoshida Årets utøver 2025

Hun er Norsk Komponistforenings «Årets utøver 2025». Fredag 21. november kl. 19.30 er det konsert og prisutdeling i Tøyen kirke i Oslo.

Prisen deles ut hvert år til en som har «gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk», og med prisen følger en pengegave på 70 000,-, øremerket nye konserter eller aktiviteter, opplyser Norsk Komponistforening (NKF) i en pressemelding.

Sanae Yoshida er en Oslo-basert pianist med et kunstnerskap av stor spennvidde. Hun har markert seg som en dedikert og nyskapende formidler av ny musikk, forteller NKF. Yoshida er omtalt i Ballade blant annet her og her.

– Tusen takk til Norsk Komponistforening!! skriver den nyslåtte vinneren i sosiale medier, og forteller at hun «kjenner på en enorm takknemlighet over alle de spennende komponistsamarbeidene» hun har fått være med på.

Prisoverrekkelsen finner sted under en konsert fredag 21. november kl. 19.30 i Tøyen kirke. Les mer om det her.

