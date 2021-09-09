Musikkvalget 2021: – Gi oss et eget musikkeksportkontor i Bergen!

Hun innleder Vill Vill Vest med å be om åpne konserter: – De kan håndtere situasjonen, men nå er jeg redd for belastningen med å bli utsatt gang på gang. Inni Mowinckel heier dessuten, som gode bergensere skal, fram hjembyen som Norges viktigste musikkeksportby.

Inni Mowinckel jobber med prosjekter på Brak – som er Vetslandets kompetansesenter for musikk, slik Møst er det for Oslo-sentrerte Østland, Sørf er for Sørlandet, med flere. Ballades politikk-enquete dumper ned i fanget hennes akkurat da hun trykker på startknappen for årets Vill Vill Vest, en bransjefestival med fokus på uetablert, norsk musikk og bransjeprat – plassert i Bergen, en by du ikke kommer unna i norsk musikk, mener Mowinckel:

– Fortsatt Venstre-styrt Kulturdepartement, eller vil du ha regjeringsskifte? Hvem bør styre Kulturdepartementet?

– Reell kunnskap om bransjen er det viktigste, vi er en uoversiktlig og sammenflettet næring! Jeg liker SV, AP og Rødts mål om at minst 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur, og fokuset flere nå har på at ungdommer skal ha et mer tilgjengelig og bedre kulturtilbud. Det tror jeg både er god kulturpolitikk, og god sosial- og integreringspolitikk.

– Hva er det viktigste å beholde eller rydde vekk av statlige tiltak for å komme opp og stå etter koronakrisen? NB: husk at alle kan dele ut mere penger i valgkampen, men når hverdagen kommer vil vi først og fremst ha gode løsninger.

– Regjeringen må fortsette med løftet sitt om at så lenge krisen vedvarer, vil støtteordningene vedvare – og de må levere det tidligere og mer forutsigbart.

Det var viktig at vi fikk innført kompensasjon til selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke har rett på dagpenger. Forhåpentligvis har den gjort at mange artister, teknikere og små bedrifter har holdt seg flytende, og ikke byttet yrke – selv om utformingen på denne til slutt ble ganske mye dårligere enn lovet. Faren for kompetanseflukt er reell.

Tiden er også inne for å åpne opp igjen for konsertarrangører. De har bevist gang på gang hvor kompetente de er på å håndtere situasjonen, men nå er jeg redd for belastningen de opplever med kontinuerlig planlegging av arrangementer som må flyttes eller kanselleres fordi gjenåpningen blir utsatt gang på gang. Vaksinasjonsgraden nå bør være såpass god at man kan åpne.

– Hvem, enten enkeltpersoner eller organisasjoner eller partier, har talt musikkens sak best i opptakten til valget?

– Jeg må gi en høy fem til Kultur Vest, som har vært veldig synlige rundt skjevfordelingen av midler mellom Oslo og resten av landet, spesielt når det gjelder de store institusjonene her. En styrking av disse vil forhåpentligvis skape flere arbeidsplasser for kulturbransjen i Bergen. Det er jo vanskelig å skille koronakrisen og valgkampen i år, og spesielt Norske Konsertarrangører har vært utrolig konkrete og tydelige når det gjelder hva musikkbransjen har hatt behov for, både utad og til politikerne.

– Krisen har jo gjort det veldig tydelig at kulturen har en lang vei å gå før vi når idrettens lobby-krefter.

– Hvilken enkeltsak er viktigst i valget 2021 – hvis du tenker på musikkens plass i samfunnet?

– Tillater med å være litt personlig her. Brak har i lang tid jobbet for å få etablert en Music Norway-avdeling i Bergen siden tyngden av musikkeksport kommer herfra. Dette er blitt en viktig sak for oss og politikerne må på banen.