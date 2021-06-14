Annie: – Har sjelden vært så spent før en DJ-jobb

Det er mandag, hva gjør du i dag? Annie, hun skal opptre, sammen med hundre andre norske DJer.

Det er mandag, det er fortsatt pandemi, noen forbereder skoleslutt eller overgangen fra jobbsesong til feriestart. Men noen! Noen skal danse, og oppleve klubbmusikk for første gang på altfor lenge.

Jeg tror sjelden jeg har kjent en så stor spenning før en dj-jobb

– Annie



Artisten Annie – hun skal DJe. Når hun og Mikael Telle i Tellé records samler over hundre norske DJer for å spille ei hel uke.

Livet og klubben

Vi snakker med en av de største popartistene som har vokst fram fra miljøene med elektronisk musikk her i landet, Annie, Anne Lilja Berge Strand, som lå på toppen av Billboard-fansens liste da hun gjorde comeback med album i fjor. Hun snakker og melder med Ballade.no i dagene før festival, men veit du hva som også kommer inn i hverdagen, enten for artist eller for journalist her? Jo; sjukt barn. Armer og bein. Avbrutte hjemmekontordager. Sånn er det. Derfor kommer deler av disse svarene på epost, noen timer før festivalstart.

– Hva tenker du om å lansere så mange navn på en festival sånn etter et år med stille og stengt, Annie? Dere går liksom all-in?

– Det kjennes på mange måter ut som man starter litt fra scratch. Å ikke ha spilt for noe særlig for et dansende publikum på over et år … det blir man preget av. Jeg tror sjelden jeg har kjent en så stor spenning før en dj-jobb, men også før festivalen sånn generelt. Jeg tror nok det er en rekke av artistene som ikke har spilt for noen særlig mennensker på en god stund, og vi har solgt godt med billetter, så jeg har inntrykk av at alle er klare for festival. Selv om vi selvfølgelig vil ta hensyn til smittespredning.

Inne kan de samle opp til 50 personer i hvert rom. Det blir også dansegulv ute, ved USF og Østre.

– Hvordan ser du på klubbmusikken, Norge anno 2021? Hvor bra er den, ser du noen trender eller navn som inspirerer?

– Det er en solid technoscene som har utviklet seg de siste årene. Det er vanvittig mange talenter der ute som blant andre Ploink, Inish og Karolinskii. Og så er det mye bra housekonsepter, og flere sjangre.

Festivalen er en utvida versjon av Tellé records egentlig planlagte 25-årsfest som skulle vært avholdt i fjor. Også Tellés primus motor, Mikal Telle, er inspirert av dagens scene:

– Her er det mye som er annerledes men og mye som er likt. I 1995 var jo alt mer fysisk. Ingen streaming, ingen internett, ingen DJ-sett på youtube. Så alt måtte oppleves der og da. I 1995 var vi inne i en veldig god periode i Bergen med masse undergrunnsfester og raves. Nå virker det som det endelig har kommet en ny generasjon som har litt den samme driven som fantes den gangen (…) med mye mer buzz og spenning i luften enn jeg har følt på mange år, sa Telle til Ballade.no før jul, da de først planla.



Annie nikker også til andre norske byers klubber:

– Klubbene Jaeger, Villa, Blå og radiostasjonen Verse Libre samt flere har i samarbeid med festivalen plukket ut diverse dj-er og artister som skal spille gjennom uka. Disse har vært essensielle for klubbscenen i flere år. Det er booket tilsammen over 100 dj-er som skal spille gjennom uka, så jeg tror nok samtidig vi vil se at det er et bredt spekter av klubbmusikk fra hele landet, fra mye spennende som skjer.

Klubbene hun nevner er i Oslo, så også samarbeidsklubben Kafé Hærverk – mens Bergens Mhost Likely og Ekko også står bak innholdet.

– Personlig ser jeg fram til å blant annet høre Slangejente, Karoliinski, Inish, Mira Mark og Prins Thomas … både nye og etablerte navn, nevner Annie, der den første er eksempel på det første og han siste er … vel, en av de lengstspillende på norsk klubbscene.

– Hvordan vil du sammenligne det med da du entra klubbscenen?

– Selv om det var en klubbscene både på østlandet, i nord og på vestlandet tidligere … så var det jo betraktelig mye mindre enn det er nå. Klubbsjangeren har jo eskalert men samtidig har det også blitt mer rom for rendyrking av visse konsepter, og flere undergrunnskonsept som har blitt godt etablert. Disse utvikler seg hele veien, mener Annie.

– Hva blir rollen din i uka som kommer?

– Jeg har fungert som kurator, men også gjort mye markedsføring. Og så skal jeg åpne festivalen med et DJ-sett. Så jeg gleder meg veldig!

– Drømmen min med Hot!Hot!Hot! er å legge til rette for et dansegulv hvor alle skal tørre komme som den de er, den de ønsker å være, uansett bakgrunn. Og at alle tør danse sin dans, sa Mikal Telle før han skulle lansere en avkorta versjon av Hot!Hot!Hot i fjor! H-O-T er forøvrig en (heit) forkortelse for House of Telle.