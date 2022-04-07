Trine Skei Grande ny styreleder i Valdres sommersymfoni

Den tidligere kulturministeren ser fram til å jobbe med en festival som er helt i front på klima og bærekraft, og som vil gi barn og unge den beste opplæringen i klassisk musikk.

– Dette en jobb jeg virkelig gleder meg til. Filosofien bak Valdres sommersymfoni om å gi de aller yngste de aller beste lærerne har jeg stor tro på. Det skal også bli spennende å jobbe med en festival som er helt i front på klima og bærekraft. Og med flotte Valdres som ramme er dette noe jeg virkelig ser fram til, sier Trine Skei Grande i en pressemelding fra Valdres sommersymfoni.

Valdres Sommersymfoni er en internasjonal kammermusikkfestival, men også et ressurssenter for klassisk musikk som blant annet tilbyr en rekke kurs for barn og unge.

Trine Skei Grande har lang erfaring fra norsk politikk. Hun har blant annet vært visestatsminister, kulturminister og kunnskaps- og integreringsminister, og var partileder i Venstre fra 2010 til 2020. Hun er kjent for stort engasjement for og bred kunnskap på klima- og miljøfeltet. I dag er hun ansatt i firmaet Footprint, som hjelper offentlige og private aktører med grønn omstilling.

Skei Grande tar over etter Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i Kringkastingsorkesteret (KORK). Han fortsetter i KORK, og skal samtidig lede den nye musikkredaksjonen i NRK.