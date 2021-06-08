Verdenspremiere, endelig: Operaen om Kirsten Flagstads liv

Etter mange pandemi-skjær i sjøen: Kirsten Flagstads liv blir endelig å se og høre på scenen, med musikk av Ketil Bjørnstad.

– Det føles fantastisk å endelig få satt denne forestillingen opp på en scene. Vi rakk akkurat å gjennomføre generalprøven med publikum den 5. november 2020. Dagen etter ble vi oppringt av operasjef Randi Stene, fem timer før verdenspremieren, og fortalt at de hadde hatt smitteutbrudd og dermed måtte stenge ned, sier produsent Gjøril Songvoll til Ballade.no.

– Deretter skulle operaen vært satt opp i Hamar Kulturhus i mars. Igjen ble det avlysning på grunn av viruset, men nå, endelig! kan vi få spille forestillingen for publikum. Det er vi veldig glade for.

Songvoll håper på Operaen og Oslo som det først var tenkt, men først: premiere i Flagstads fødeby fredag.



«I denne operaen møter vi Kirsten Flagstad på Rikshospitalet i de siste timene av hennes liv. Her ser hun tilbake på sitt liv, sine triumfer og sine mest smertefulle nederlag. En ung sykepleier blir en fortrolig samtalepartner og venn. Nå kan hun snakke fritt.» Det er Kirsten Flagstad Festival og Oslo Operafestival som i samarbeid introduserer den sterke historien om en av våre største musikkstjerner slik.

– Kirsten Flagstad ble kalt «The Voice of the Century», og i denne operaen ser hun tilbake på det turbulente livet sitt, beskriver produsent Songvoll til Ballade.no i november.

Sjangermessig beskriver de operaen som melodisk med lyriske og dramatiske trekk – i krysningen mellom jazz og klassisk. Og, selvsagt; med hint av Wagner, samt Strauss. Operaen er skrevet av Ketil Bjørnstad og Einar Bjørge.

Kirsten Flagstad (1895–1962) blir ofte rett og slett omtalt som «stemmen». Nordkvinnen regnes fortsatt som verdens fremste Wagner-sopran. Stemmen hennes har blant annet blitt beskrevet som «smeltende gull på sort fløyel». Flagstad hadde allerede en etablert karriere i Norge og Skandinavia med et variert repertoar, men da hun debuterte som Sieglinde i Wagners Valkyrien i 1935 ble hun utropt til stjerne. Publikum i salen og radio-lyttere fra hele New York flokket seg rundt sceneinngangen for å få et glimt av denne nye fenomenale sangerinnen fra Norge. Flagstads internasjonale karriere var med ett i gang, og hun turnerte over hele verden med et omfattende konsertrepertoar i tillegg til hovedroller ved de fleste ledende operahus.

Birgitte Christensen spiller Flagstad, og Eldrid Gorset er sykepleieren. Produsent Gjøril Songvoll er også daglig leder av Oslo Operafestival – hun beskriver for Ballade at librettoen er basert på det kritikerroste teaterstykket Kirsten Flagstad – Triumph and Tragedy. Songvoll sier det ble svært godt mottatt i New York i 2014. Både operaen og teaterstykket er basert på kildemateriale om Flagstads liv og karriere blant annet fra arkivene ved Kirsten Flagstad Museet på Hamar.

Privat var Kirsten Flagstad en svært sjenert og sky person, skriver produsenten til redaksjonen. Da andre verdenskrig brøt ut, ville Flagstad bare hjem til ektemannen og familien i Norge. Men som den pliktoppfyllende og profesjonelle kunster hun var, ville hun først gjøre ferdig sesongen hun hadde inngått kontrakt for ved Metropolitan i New York. I mellomtiden gikk USA med i krigen og det å reise hjem ble nærmest umulig.

Da krigen var over, døde ektemannen i fangenskap. Livet ble aldri det samme for Flagstad, og hun trakk seg tilbake til landstedet Amalienborg ved Kristiansand selv om hun fortsatte å synge.



Å bli utnevnt til den første sjef for Den Norske Opera i 1958 var en stor oppreisning for henne, men da hun var allerede alvorlig syk av kreft.

I hovedrollen som Kirsten Flagstad møter vi den internasjonalt anerkjente norske sopranen Birgitte Christensen. Librettoen er av Einar Bjørge – han har også regien. Denne nye operaen produsert av Oslo Operafestival ved Gjøril Songvoll og musikalsk arrangert og orkestrering er gjort av pianist Stefan Ibsen Zlatanos.

Les også: Operafestival i krevende jubileumstid