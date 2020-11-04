Operafestival i krevende jubileumstid

Oslo Operafestival feirer 15 år med ny opera om Kirsten Flagstads liv, skrevet av Ketil Bjørnstad og Einar Bjørge. Men bare noen få får oppleve den i denne omgang.

Vanligvis oppdager folk som ferdes i gatebildet i Oslo denne uka hvert år at opera har en spesiell plass i byen akkurat på denne tida av året. I dette pandemiåret er det ikke fullt så enkelt å oppdage, men Oslo Operafestival skjer altså rundt om i byen hele uken.

15-årsjubileum

– Oslo Operafestival ble arrangert første gang i 2006. I år er det dermed femtende gang vi arrangerer Operafestival, forteller Gjøril Songvoll, leder i Opera til folket, som arrangerer operafestivalen i Oslo.

– Opera til folket er en frivillig organisasjon som brenner for å få opera ut til flest mulig, forteller hun, – og vanligvis, når det ikke er pandemi, er opera på trikken noe av det mest populære og folkelige vi gjør. I år lot det seg dessverre ikke gjennomføre.

Men Operafestival arrangerer de, også i år, der det lar seg gjøre. Og som alltid har festivalen noe for alle. Åpningskonserten fant sted i Lindemannsalen på Norges musikkhøgskole, og på Røverstaden arrangerer Opera til folket Operapub hver onsdag. På Gamle Raadhus Scene arrangerer de Lørdagsopera hver lørdag, slik de gjør gjennom hele året. «Den magiske operakofferten» er en barneoperaforestilling for hele familien, som arrangeres på Gamle Raadhus Scene lørdag 7. november kl. 13.00.

Flagstads liv i operaformat

Det største som skjer under årets Oslo Operafestival er imidlertid urfremføringen av den helt nyskrevne operaen om Kirsten Flagstad.

–Flagstad – An Opera har ur-premiere på Scene 2 i Operaen fredag 6. november, forteller Songvoll, som var den som tok initiativet til operaen og som har vært produsent på den fra starten av. – I Flagstad – An Opera kommer vi tett på vår største internasjonale operastjerne. Kirsten Flagstad ble kalt «The Voice of the Century», og i denne operaen, skrevet av Ketil Bjørnstad og Einar Bjørge, ser hun tilbake på det turbulente livet sitt. Birgitte Christensen har rollen som Flagstad, forteller festivalleder Songvoll.

Opera til folket – men bare noen få

– I Operaen ble alt utsolgt på svært kort tid siden det kun går an å selge 59 plasser per forestilling. I skrivende stund er det billetter igjen til de to forestillingene vi har planlagt i Hamar Teater 14. november, sier Songvoll, som understreker at de tar smittevernet på største alvor ved alle arrangementene og på alle arenaene. Hun sier, som de aller fleste andre arrangører, at det er utfordrende å arrangere konserter for tiden.

– Heldigvis er det fremdeles noen kompensasjonsordninger for tapte inntekter, så Opera til folket klarer å holde det gående en stund til. Det er ikke tvil om at det nå er en fordel å være en liten, frivillig organisasjon med få faste utgifter, forteller hun.

Se fullt og oppdatert program og billettinfo på Oslo Operafestivals hjemmesider.