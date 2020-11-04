Kirsten Flagstad

(Foto: Carlo Edwards/Kirsten Flagstad Museum)

Operafestival i krevende jubileumstid

04.11.2020
Guro Kleveland

Oslo Operafestival feirer 15 år med ny opera om Kirsten Flagstads liv, skrevet av Ketil Bjørnstad og Einar Bjørge. Men bare noen få får oppleve den i denne omgang.

Vanligvis oppdager folk som ferdes i gatebildet i Oslo denne uka hvert år at opera har en spesiell plass i byen akkurat på denne tida av året. I dette pandemiåret er det ikke fullt så enkelt å oppdage, men Oslo Operafestival skjer altså rundt om i byen hele uken.

15-årsjubileum
– Oslo Operafestival ble arrangert første gang i 2006. I år er det dermed femtende gang vi arrangerer Operafestival, forteller Gjøril Songvoll, leder i Opera til folket, som arrangerer operafestivalen i Oslo.

Festivalsjef Gjøril Songvoll (Foto: Kjetil Jensen)

– Opera til folket er en frivillig organisasjon som brenner for å få opera ut til flest mulig, forteller hun, – og vanligvis, når det ikke er pandemi, er opera på trikken noe av det mest populære og folkelige vi gjør. I år lot det seg dessverre ikke gjennomføre.

Men Operafestival arrangerer de, også i år, der det lar seg gjøre. Og som alltid har festivalen noe for alle. Åpningskonserten fant sted i Lindemannsalen på Norges musikkhøgskole, og på Røverstaden arrangerer Opera til folket Operapub hver onsdag. På Gamle Raadhus Scene arrangerer de Lørdagsopera hver lørdag, slik de gjør gjennom hele året. «Den magiske operakofferten» er en barneoperaforestilling for hele familien, som arrangeres på Gamle Raadhus Scene lørdag 7. november kl. 13.00.

Flagstads liv i operaformat
Det største som skjer under årets Oslo Operafestival er imidlertid urfremføringen av den helt nyskrevne operaen om Kirsten Flagstad.

Flagstad – An Opera har ur-premiere på Scene 2 i Operaen fredag 6. november, forteller Songvoll, som var den som tok initiativet til operaen og som har vært produsent på den fra starten av. – I Flagstad – An Opera kommer vi tett på vår største internasjonale operastjerne. Kirsten Flagstad ble kalt «The Voice of the Century», og i denne operaen, skrevet av Ketil Bjørnstad og Einar Bjørge, ser hun tilbake på det turbulente livet sitt. Birgitte Christensen har rollen som Flagstad, forteller festivalleder Songvoll.

Kirsten Flagstad etter debuten ved The Metropolitan i New York 2. februar 1935 (Foto: Anno Kirsten Flagstad Museum)

Opera til folket – men bare noen få
– I Operaen ble alt utsolgt på svært kort tid siden det kun går an å selge 59 plasser per forestilling. I skrivende stund er det billetter igjen til de to forestillingene vi har planlagt i Hamar Teater 14. november, sier Songvoll, som understreker at de tar smittevernet på største alvor ved alle arrangementene og på alle arenaene. Hun sier, som de aller fleste andre arrangører, at det er utfordrende å arrangere konserter for tiden.

– Heldigvis er det fremdeles noen kompensasjonsordninger for tapte inntekter, så Opera til folket klarer å holde det gående en stund til. Det er ikke tvil om at det nå er en fordel å være en liten, frivillig organisasjon med få faste utgifter, forteller hun.

Se fullt og oppdatert program og billettinfoOslo Operafestivals hjemmesider.

Einar Bjørge, Gjøril Songvoll, Ketil Bjørnstad, Opera til folket, Oslo Operafestival

Relaterte saker

Operasangeren Kirsten Flagstad

Kirsten Flagstad Festival: Opera for alle

Hamar fylles av opera for hele familien i en hel uke.

Opera til folket (Kulturentusiastene)

Opera til folket!

INTERVJU: Oslo Operafestival – ”opera til folket” ønsker å avlive mytene om at opera er kjedelig og vanskelig tilgjengelig. Nå...

Åse Kleveland er konferansier og en av artistene under WIP

Kvinnefestival som vil feire og bevisstgjøre

– Mange spør oss om vi trenger en kvinnefestival i 2020 fordi de ser på kvinnekamp og kjønnsbalanse som old...

Torger Ødegård (H)

– Var verst første året

Oslo Operafestival er foreslått nullet i kulturbudsjettet. Igjen.

Utsnitt av omslaget på CD samlingen The Art of Brynjar Hoff fra Lawo Classics i

Oboisten Brynjar Hoff 80 år

«Vår musikalske verdens-eminens», som den legendariske journalisten og forfatteren Arne Hestenes kalte Hoff i et intervju, fyller 80 år i...

SoundClouds lansering av user centric vederlagsutbetaling gir i alle fall stor buzz i musikkretser

Strømming: Første brukerdrevne betalingsmodell lansert

– Kan gi større valgmuligheter for dem som har kjempa mot konsentrasjonene når musikk strømmes. Én global strømmeplattform velger seg...

Ånon Egeland

Storbekkens Musikkpris 2025 til Ånon Egeland

Årets utmerkelse går til en bauta innen folkemusikkmiljøet, sier juryen, som overrekker prisen til musiker og pedagog Ånon Egeland på...

Trompetist Tine Thing Helseth til Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse i

Tine Thing Helseth inn i ledelsen av Risør kammermusikkfest

Trompetisten Helseth del av Risør kammermusikkfests kunstneriske ledelse fra og med festivalen i 2020.