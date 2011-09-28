Oslo Operafestival er foreslått nullet i kulturbudsjettet. Igjen.

Oslo Operafestival fikk i år 450 000 kroner i støtte fra Oslo kommune. Til neste år får de ingenting – i alle fall om Oslo kommunes Kulturbyråd Torgeir Ødegård (H) sitt forslag til budsjett (PDF) blir vedtatt.

Det tar arrangøren foreløpig ganske så greit.

— Vi blir nullet hvert år, så det tar vi foreløpig med stor ro. Det var verst første året, sier Kulturentusiastenes Gjøril Songvoll.

Vil ha mer tillit

— Vi tror det funker sånn: Høyre vipper oss ut, Venstre får oss inn igjen. Vi har i alle fall blitt foreslått med 0,- hvert år siden starten i 2006. De første årene var det tungt, men nå er jeg ikke så nervøs lenger, sier Songvoll.

Hun synes det er synd at festivalen etter seks år ikke får mer tillit fra kommunen.

— Vi må legge ned hvis vi ikke får pengene fra Oslo Kommune, det er klart. Vi er den eneste operafestivalen i mils omkrets. Men andre kulturuttrykk i Oslo har en levende underskog, er vi den eneste formen for underskog som finnes for opera. Vi synes det er leit at alt arbeidet vi har lagt ned ikke får mer kred fra kommunen.