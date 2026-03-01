Opp, opp, opp
Musikksalget er opp 21% første halvår. IFPI ser ikke noe tak for strømmeveksten.
Musikksalget er opp 21% første halvår. IFPI ser ikke noe tak for strømmeveksten.
Nesten halvparten av alle norske musikkonsumenter bruker strømmetjenester, viser ny undersøkelse.
Den norske tubaspilleren Øystein Baadsvik skaper debatt blant verdens tubaister.
Det merkeligste konsertlokalet i Harstad er klar for å tas i bruk.
Snart slipper Bendik Baksaas lyden av fremtiden. Først spiller han på sommerfesten til Musikkforum og Ballade.
Hva har ledelsen i Olavsfestdagene gjort for å imøtegå kritikken av festivalens bookingprofil?
Norsk Rockforbund markerer 30 år ved å snakke fag og se fremover.
Fleksibilitet og enda mer fleksibilitet var ønskelisten fra deltakerne under MFOs debatt om det kommende MIC/MEN-organet.
Venstre Kristiansand foreslår at de regionale kompetansentrene skal støttes direkte over statsbudsjettet.
MFO arrangerer debattmøte om musikkeksport og utenlandsinformasjon, og håper det fortsatt er mulig å påvirke departementet.
De store orkesterne får i dag støtte som skulle tilsi at de var aktuelle og viktige samfunnsinstitusjoner. Det er de...
Redaktøren i Jazznytt er blant dem som har kjøpt vin av Vestnorsk Jazzsenter.
by:Larms bookingansvarlige reagerer sterkt på forslaget om å kutte demobandene fra festivalen.
Bookingbyrået Atomic Soul mener det er lite som skal til før de ikke-offentlige bookingbyråene kan levere rimelige produksjoner til kulturhusene.
Etterspørselen etter Kringkastingsorkesteret går i taket som en følge av NRKs konflikt med IFPI. Nå planlegges lydlegging av sommerens OL-sendinger.
Hva trenger musikkfeltet for å skape og utøve næring? En innspillskonferanse under by:Larm skal gi svar.
Kulturrådet vil jevne ut forskjellene i støtten til de rytmiske kompetansenettverkene. En evaluering skal være klar i løpet av våren.
Strømming ligner nå mer på «vanlig» mediebruk, viser ny forskning.
NRK har fått tilbud om å bruke IFPI-musikk vederlagsfritt til Spellemannsendingen, men takket nei.
Hvis målet med musikkeksport er å skape inntekter, kan man vurdere å støtte de største plateselskapene, sier Yngve Næss i...
Er KulturCash’ tjenester et verktøy musikkbransjen trenger, eller er det «svartebørssalg»?
SØRFs arrangør- og turnéstøtte er bevart. Men SØRF selv vurderer om de kan fortsette som organisasjon.
Phonofile har underskrevet avtale med Ministry of Sound.
Torsdag vedtas kommunebudsjettet. Det lokale musikkmiljøet avslutter intens kampanje med festaften onsdag.
Spotify har fått 7 millioner nye brukere siden september, og går inn i 2012 med 2,5 millioner betalende abonnenter.
De rytmiske kompetansenettverkene er «en tragedie». Ingenting av betydning har kommet ut av det, sier Erling Aksdal.
Erik Brataas er valgt inn i styret til den store interesseorganisasjonen Merlin. Der skal han fortelle små musikkselskaper fra hele...
De samlede inntektene fra digitalt og fysisk salg øker med 25%, takket være eksplosiv økning i strømmeinntekter.
Kulturbedrifter burde i større grad benytte seg av UDs eksporterfaring, mener tidligere leder av Music Export Denmark.
Ønsker nå å beholde turnéstøtten – hvis de finner midler til det.