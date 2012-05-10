Flytende grenser

Hva har ledelsen i Olavsfestdagene gjort for å imøtegå kritikken av festivalens bookingprofil?

Knutepunktfestivalen for kirkemusikk, Olavsfestdagene (OFD), er kritisert for sin bookingprofil. Norsk Rockforbund spurte i et innlegg om knutepunktordningen var en «», mens Svein Bjørge i Steinkjerfestivalen mente OFD viste «».

Leder for OFD, Randi Wenche Haugen, svarte med innlegget «».

Debatten om OFDs bookingprofil har vært oppe også tidligere.

— Hva har dere lært av tidligere års debatter, og hvilke grep har dere tatt for å unngå at den samme kritikken skal komme igjen?

— Vårt mandat og oppdrag favner stor bredde og er veldig mye mer enn ren tradisjonell kirkemusikk, sier Randi Wenche Haugen.

— Vi booker artister på høyt nivå i alle våre sjangre. Festivalen fikk ny organisasjon etter en kritisk fase i 2008. Etter at vi tiltrådte da, har vi aldri, meg bekjent, vært i budkrig om artister med lokale festivaler.

— Debatten denne gang handler ikke nødvendigvis om budkrig, mer om den generelle profilen til knutepunktfestivalen for kirkemusikk. Svein Bjørge sier at dere med årets program, som blant annet inkluderer Patti Smith, DumDum Boys, Thåström og Bob Hund, er blitt en av landets største pop- og rockfestivaler. Hva tenker du om det?

–Det er jeg overrasket over å høre. Vi har riktignok én stor arena, men det er mange som har en større arenaer enn oss. Det sies at disse artistene “topper plakaten“, men vi er en breddefestival med flere ulike plakater. De konsertene vi selv mener står øverst, er ”Jerusalem” med Jordi Savall, bestillingsverkene ”Den unge Pilegrim” og ”Olavsvesper” samt fremføringen av Benjamin Brittens “The War Requiem”. Det er dette som er millionsatsningene våre i år.

— Hva gjør dere for å unngå at kritikken skal dukke opp igjen?

— Vi tar gjerne faglige diskusjoner. Det er vi beredd til å gjøre hele tiden, om nødvendig.

— Du var i møte med representanter fra Steinkjerfestivalen og Pstereo, to lokale pop- og rockfestivaler som er kritiske til OFDs booking. Hva kom ut av det møtet?

— Det var et godt møte, hvor vi fikk snakket mye om dette. Vi ønsker selvsagt ikke å være med på å ødelegge for festivaler i vår region, og vi ønsker å være med å bidra nå som vi har kompetanse å tilby. Men jeg sa også fra om at vi ikke kan slutte å booke populærartister. Vi er veldig klare på å ikke konkurrere med lokale festivaler som Storåsfestivalen, som arrangeres akkurat samtidig med vår åpning. På samme måte tenker vi også på Steinkjerfestivalen og Pstereo.

— En evaluering fra Kulturrådet i fjor mente OFD hadde . Du mente den gang at kritikken var “unyansert” – betyr det at dere ikke har gjort noen grep for å imøtegå den?

— Vi satser enda mer på kirkemusikken i år. Samtidig ønsker vi å løfte alt vi driver med til det øverste nivået. I år har vi løftet kvaliteten i alle sjangerne, også populærmusikken. Utfordringen innen kirkemusikken i dag er at vi sitter med en gammel skattkiste av fantastisk musikk som vi skal holde levende, samtidig som nåtiden er i bevegelse. Musikken folk forholder seg til i viktige veikryss i livet i dag kan like gjerne være populærmusikk. Spørsmålet “Hva er kirkemusikk?” er i bevegelse, og ikke alltid lett å svare på.

— Er dette noe dere diskuterer med de ulike artistene dere booker? Vet for eksempel bob hund at de er booket som kirkemusikk?

— Vi selger oss inn som en verdibasert festival, som ønsker å løfte frem refleksjon omkring disse spørsmålene. Dette, i tillegg til at festivalen er knyttet til Nidarosdomen, skaper økt interesse hos artistene. Vi selger oss inn som det vi er, og vi ønsker de artistene som synes det er interessant å spille innenfor denne rammen. Men vi har selvsagt også både klassiske og populærkonserter som er uten spesiell verdiprofil.

— Betyr det at en kirkemusikkfestival i praksis kan booke hva som helst? For å sette det veldig på spissen: Black metal handler jo også om verdier?

— Ja, alle sjangere kan passe her. Det er mange artister som skriver låter og tekster som har mange eksistensielle rom, og som treffer oss når vi står i de store veikryssene. I fjor hadde vi for eksempel salmer som tema, da inviterte vi Espen Lind til å skrive nye melodier til salmetekster. Der ser du hvor flytende grensene er her: En populærartist som synger salmer – er det kirkemusikk?

— Salmer er nok innenfor definisjonen av kirkemusikk, så: Ja.

— De virkelig ortodokse vil si at salmer ikke hører hjemme i kirkemusikken.

— Arnfinn Bjerkestrand i Kulturrådet sier til Ballade at . Norsk Rockforbund og de lokale festivalene mener midlene kan fungere nettopp “konkurransevridende”. Er det feil ord å bruke her?

— Dette har også mange sider. Vi er som sagt ikke kjent med at vi har vært i budkrig etter at ny administrasjon kom på plass. Vi ønsker selvsagt ikke å være med på å bidra til noe som er urent trav, men det er mange faktorer som er med på å avgjøre hva som er priser på artister. Det avhenger av kapasitet, hvilken ukedag det er, hva slags publikum det er, og så videre.

— Hva med konkurransen om publikum?

— Norge er et ekstremt dynamisk festivalland. Det har vist seg at jo flere festivaler en får, dess flere publikummere kommer. Men publikum er også en veldig uberegnelig størrelse. Publikum er noe som kommer og går. OFD har fått oppdraget med å videreføre folkefesten i Trondheim etter 1000-års jubileumet. Ett år hadde vi konsert med Stage Dolls, etterfulgt av fremføring av et stykke av Arvo Pärt. Konserten med Stage Dolls gikk over tiden, og vi måtte avlyse fremføringen av Pärt. Da folk kom for å få tilbake pengene for billetten, ble jeg overrasket over hvor mange av dem som hadde vært på Stage Dolls, og skulle på Pärt. Det er i stor grad samme publikum som går på mange ulike konserter!

— Kan ikke den anekdoten også sees som et argument for at kirkemusikkfestivalen bør konsentrere seg om andre ting enn populærmusikken?

— Det kan være et innspill, men slik vi tolker vårt mandat er ikke det aktuelt i dag. Vi har kirkemusikk og kirkeopplevelser i fokus.

— Tror du et pop- og rockinteressert publikum velger bort andre festivaler til fordel for OFD?

— Det vet jeg ikke. Men det er mange som sier til meg at folk ikke reiser så langt for å gå på konserter. Artister spiller flere steder i samme fylke på samme turné.