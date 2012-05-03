Politikk & debatt

Kulturelt kraftsentrum eller statsstøtta konkurransevrider?

03.05.2012
Lars Tefre Baade

INNLEGG: Vi trenger å enes om av hva en Knutepunktfestival skal være, og ikke minst hva den ikke skal være, skriver Lars Tefre Baade.

Knutepunktfestivalen Olavsfestdagene mottar årlig mer støtte fra staten enn hva resten av regionens festivaler gjør til sammen.

Dette mottar de i følge St.mld. nr. 10 (2007- 2008) fordi festivalen fører videre en tradisjon fra Olavsdagene som starta opp i 1962 med formål om å gjenreise og styrke Trondheim som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum. Stiftelsen skal arrangere kurs i kammermusikk og tidlig musikk og videreutvikle kirkelige og kulturelle arrangement i byen, og initiere og engasjere seg i nye tiltak i pakt med stiftelsens formål.

I 2012 gjøres dette med blant annet ved å sette Dum Dum Boys, Patti Smith, Thåström, Bob Hund og Richard Thompson øverst på plakaten.

For offentlig støtte, mot konkurransevridning

Norsk Rockforbund, konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon er for offentlig støtte til konsert- og festivalarrangører.

Vi er for å styrke noen med det formål at de skal gå foran, vise vei og kunne dra andre med seg.

Dette er faktisk noe av kjernen i vår virksomhet. Erfaringsutveksling mellom norske konsertarrangører. Kollegaer som løfter hverandre og spiller hverandre bedre og som sammen bidrar til vår felles visjon om «gode konsertopplevelser til alle».

Det Norsk Rockforbund ikke anser som positivt, det er når staten bidrar til konkurransevridning. Vi ønsker herved en debatt om vi i noen deler av knutepunktordningen ser at staten er med å blåse opp et allerede presset marked

Debatten er ikke ferdig

Norsk Rockforbund har ikke sovet i timen. Vi er fullt klar over at denne debatten både en og .

Men så lenge flere av våre medlemmer fortsatt melder tilbake historier om budkrig på artister, liten vilje til å sette felles kompetansehevende tiltak for regionen og når Kulturrådets evaluering og oppfordring om mer fokus på kirkemusikk, og mindre på popmusikk, overhodet ikke kan spores er ikke debatten ferdig.

Vi trenger å enes om av hva en Knutepunktfestival skal være, og ikke minst hva den ikke skal være.

«Det er ulike syn på hva som er kirkemusikk i vår tid», svarte festivaldirektør Randi Wenche Haugen til avisen Vårt Land etter kulturrådets evaluering av Olavfestdagene. Det kan sikkert både Patti Smith og Thåström være med på.

Med det er ikke et ulikt syn på hva norske konsertarrangører mener om sunn konkurranse og konkurransevridning.

Funksjon og legitimitet

Norsk Rockforbund ønsker en mer helhetlig tanke rundt dagens statlige støtteordninger. Knutepunktstøtte eller ikke. Til orientering mottar de 16 knutepunktfestivalene nærmere 77 millioner kroner i overføringer fra staten, mens omkring 100 festivaler mottar ca. 30 millioner på deling fra kulturrådet festivalstøtte. (Antall søkere festivalåret 2012 var 185 søkere)

Norsk Rockforbund har 250 medlemmer fra hele landet. Festivaler, spillesteder, studentersamfunn, rockeklubber, konsertforeninger og også knutepunktfestivaler.

Øyafestivalen har vist hvordan det kan gjøres, gjennom å jevnlig legge til rette for felles arenaer for kompetanseheving for alle arrangører, senest i forbindelse med Norsk Rockforbunds landsmøte forrige helg.

Felles løft og kompetansedeling må stå i fokus om knutepunktstatusen skal ha noen funksjon og oppnå legitimitet blant arrangørkolleger.

Lars Tefre Baade er fungerende daglig leder i Norsk Rockforbund

DebattFestivalerGenreKunstmusikkKirkemusikkGenrePopulærmusikkPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Nidarosdomens jentekor: Konsert i Vår frues kirke. Olavsfestdagene

Flytende grenser

Hva har ledelsen i Olavsfestdagene gjort for å imøtegå kritikken av festivalens bookingprofil?

Svein Bjørge, 2003 (Foto: Nina Ruud)

– Knutepunktordningen bør revurderes

Knutepunktfestivaler bruker midler til å konkurrere med andre festivaler på bookingfeltet. Det er konkurransevridende og bør føre til at knutepunktordningen...

Frode Nakken pilotbriller (Foto: Joar Rødhammer)

Raumarock: – Systemet er feil

Frode Nakken, festivalsjef i Raumarock, støtter Svein Bjørge i kritikken av knutepunktordningen. Ordningen må innrettes annerledes fordi den er konkurransevridende...

Knute

Knuter på knutepunkt-tråden

– I beste fall snodig, i verste fall utspekulert. Det er dommen over Kulturdepartementets fremgangsmåte når Moldejazz nå blir evaluert...

Bob hund

Oppgitte trøndere

Svein Bjørge mener Olavsfestdagene viser «total mangel på respekt for andre festivaler i regionen». Ledelsen i Pstereo synes pengebruken er...

Ny struktur i NRF

Rockforbundet skal bli mer fagorientert, bestemte landsmøtet.

Flere saker

Maud mottar kraftpenger.

Maud får Nord-Norges største artiststipend

400 000,- til bodøartisten.

Høyrepolitiker: Ingen fare for åndsverkloven

Høyres kulturpolitiske talsperson Svein Harberg går tydelig ut mot partikollega Heidi Nordby Lundes utspill om å frigi offentlig støttede verker...

Frode Fjellheim i studio etter å ha fått nyheten om ærespris fra norske musikkforleggere.

Ærespris til mannen bak musikken i verdenssuksessen Frost

Frode Fjellheim hylles for sitt arbeid for samisk musikk.