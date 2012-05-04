Politikk & debatt

Oppgitte trøndere

Publisert
04.05.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen, Espen A. Eik

Svein Bjørge mener Olavsfestdagene viser «total mangel på respekt for andre festivaler i regionen». Ledelsen i Pstereo synes pengebruken er «merkelig».

— Jeg mener Olavsdagene nå på en utmerket måte har synliggjort hvor skadelig hele knutepunktordningen faktisk er, og hvordan de nå viser sin totale mangel på respekt for andre festivaler i regionen, sier Svein Bjørge.

Bjørge er daglig leder for Steinkjerfestivalen. Han er lite fornøyd med at Olavsfestdagene i følge ham booker seg inn i pop- og rockfestivalenes territorium.

Torsdag publiserte Ballade , der fungerende leder Lars Tefre Baade mener årets program på Olavsfestdagene bør føre til en debatt om hva en knutepunktfestival skal være. Olavsfestdagene, knutepunktfestivalen for kirkemusikk, topper i år plakaten med blant andre Patti Smith, Bob Hund, Laleh og Thåström. Det får Svein Bjørge til å se rødt.

— Jeg vil ikke si at de tramper i bedet, det er mer sånn at de graver med gravemaskin i andres bed – med statlige subsidier i mangemillioners-klassen, som Kirkemusikkfestival! Med Patti Smith, Thåstrøm, Dum Dum Boys, Ane Brun, Laleh, Emmylou Harris, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen, Bob Hund, Richard Thompson med flere, er de plutselig en av de store pop- og rockfestivalene i Norge.

Få siste nytt fra musikknorge: Ballade på Twitter

Merkelig pengebruk

Frode Halvorsen er sjef for Pstereofestivalen, som arrangeres to uker etter Olavsfestdagene. Han er ikke så bekymret for at kirkemusikkfestivalens program tiltrekker seg deres publikum.

– Vi selger bra, så det bekymrer meg ikke. Men vi mener at offentlige penger ikke skal brukes til konkurransevridning slik som det bedrives her.

— Hva slags konsekvenser får Olavsfestdagenes profil for Pstereo?

— Vi har ikke vært i direkte budkrig med Olavsfestdagene i år, men jeg vet om kolleger i området som har strekt seg lengre enn de bør. Vi har rett og slett sagt nei før vi kommer så langt. Det er forferdelig at offentlig midler brukes til dette. Når de sitter med en pott for å drive kirkemusikkfestival, er det merkelig at de driver opp prisene for populærmusikkartister.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Et departement som ikke bryr seg

Bjørge i Steinkjer mener Olavsfestdagene «en gang for alle har blottlagt både seg selv og hele knutepunktordningen».

— Dette kan umulig ha vært departementets idé og intensjon med knutepunktstatusen, sier han.

Bjørge forteller at han sammen med andre lokale festivalledere hadde et møte med Olavsfestdagene nettopp for å belyse problemstillingene rundt booking av artister som også er attraktive for de mindre pop- og rockfestivalene.

— De uttrykte på møtet at de hadde full forståelse for problemstillingen, og at de fra nå av skulle ta hensyn til dette, i respekt for de andre festivalene i regionen. De ville være med å bygge opp, fremfor å rive ned, var svaret den gang. Nå ser vi altså det egentlige svaret deres. Det føles som om de lo rått med en gang vi var ute kontorene deres. Men det er lett når du er kongen på haugen, fullpumpa av offentlige millioner og med et departement som ikke virker å bry seg.

Les også:

Vil ikke kommentere

Kulturdepartementet vil ikke kommentere programmet til en enkelt knutepunktfestival, sier politisk rådgiver Kjersti Stenseng.

— Knutepunktinstitusjonene har et kulturansvar og det er stilt klare forventninger til institusjoner med status som knutepunkt. Hvordan institusjonene løser knutepunktoppdraget drøftes jevnlig, blant annet i forbindelse med evaluering av knutepunktoppdraget. Da har man muligheten til å vurdere helheten i festivalenes programtilbud over en lengre periode, sier Stenseng.

Olavsfesdagenes leder Randi Wenche Haugen ville ikke bli intervjuet av Ballade, men foretrakk å svare på kritikken i .

BransjeDebattFestivalerGenreKunstmusikkGenrePopulærmusikkPolitikkStøtteordninger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

