Kritikerprisene for 2023-2024 delt ut

23. september delte Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans ut sine priser for 2023-2024. Mottager(ne) i musikkategorien var ansvarlig for to fremførelser av Mahlers åttende symfoni, og inneholdt en hel verden.

I musikkategorien var det Bergen Filharmoniske Orkester, den britiske dirigenten Edward Gardner, kor, solister og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester som vant den gjeve prisen for den storslåtte konsertproduksjonen av Mahlers åttende symfoni under Festspillene i Bergen 2024.

I utdelingstalen siterte Kritikerlagets utsendte, Aksel Dalmo Tollåli, Mahler selv:

– «En symfoni må være som verden; den må inneholde alt,» skal Mahler ha sagt til en komponistkollega, og hans åttende symfoni er kanskje den som uttrykker dette aller mest eksplisitt.

I sin samtid brøt Mahlers åttende symfoni «alle eksisterende normer for hva en symfoni skulle være» og så den som «en ode til den kreative ånd».

Produksjonen har krevd «et svimlende antall musikere» og stor logistisk innsats. Med denne produksjonen tar Bergen Filharmoniske Orkester samtidig farvel med avtroppende Edward Gardner, etter ni år som sjefsdirigent.

Prisen, i sin fysiske form, et et trykk av Øyvind Torseter.