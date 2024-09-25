Et særdeles utvidet Bergen Filharmoniske Orkester, med avtroppende dirigent Edward Gardner i spissen, mottok mandag Kritikerprisen for musikk, for sin fremførelse av Mahlers åttende symfoni under festspillene.(Foto: Thor Brødreskift)

Kritikerprisene for 2023-2024 delt ut

25.09.2024
- Red.

23. september delte Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans ut sine priser for 2023-2024. Mottager(ne) i musikkategorien var ansvarlig for to fremførelser av Mahlers åttende symfoni, og inneholdt en hel verden.

I musikkategorien var det Bergen Filharmoniske Orkester, den britiske dirigenten Edward Gardner, kor, solister og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester som vant den gjeve prisen for den storslåtte konsertproduksjonen av Mahlers åttende symfoni under Festspillene i Bergen 2024.

I utdelingstalen siterte Kritikerlagets utsendte, Aksel Dalmo Tollåli, Mahler selv:

– «En symfoni må være som verden; den må inneholde alt,» skal Mahler ha sagt til en komponistkollega, og hans åttende symfoni er kanskje den som uttrykker dette aller mest eksplisitt.

I sin samtid brøt Mahlers åttende symfoni «alle eksisterende normer for hva en symfoni skulle være» og så den som «en ode til den kreative ånd».

Produksjonen har krevd «et svimlende antall musikere» og stor logistisk innsats. Med denne produksjonen tar Bergen Filharmoniske Orkester samtidig farvel med avtroppende Edward Gardner, etter ni år som sjefsdirigent.

Prisen, i sin fysiske form, et et trykk av Øyvind Torseter.

 

Bergen Filharmoniske Orkester

Orchestra of the Year: Bergen Filharmoniske Orkester på pallplass

Bergen Filharmoniske Orkester kom tirsdag kveld blant de tre beste i kåringen av Årets orkester, som det prestisjetunge britiske musikkmagasinet...

Oslo kirkemusikkfestival mars 2022 Bent Sørensen Grete Pedersen Solistkoret

Kritikerprisen i musikk til Det Norske Solistkor, Grete Pedersen, Ensemble Allegria og Bent Sørensen: Lidelsen omgjort til noe smertelig vakkert

Prisen ble overrakt onsdag denne uka for fremførelsen av Sørensens Matteuspasjon under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i mars i år, et...

Oresteia i Oslo Rådhus under Ultima 2022 – åpningskonsert

Kritikerprisene 2022–2023: Utøvere og team bak Tosca, Oresteia og Elektra blant de nominerte

Se hvem som er nominert til kritikerstandens priser for årets største kunstneriske prestasjoner innen musikk, teater og dans.

Stillbilde fra Karpes opptreden på Lindmo, NRK

Ballade video: Kropp, sjel og trygge soner

Toppet video-meny med Girl In Red, Karpe, Skambankt, Onsloow, KitFai, The Gathering, The Cruel Intentions, Jonas Bakk, Sondre Lerche og...

Johannes Gustavsson Foto: Anna Hult

Johannes Gustavsson ny kunstnerisk leder for Ungdomssymfonikerne

Den svenske dirigenten begynte åremålet onsdag 1. februar.

Bjørn Tomren deltok i strupesang i Kyzyl som er hovedstaden i republikken Tuva i Russland. Her ved Yurt camp Biy Khem ve elven Biy Khem (Major Yenisei) Foto: Mikaela Berg

I strupen på polka-Bjørn

Førre veke var Huun-Huur-Tu, verdas største strupesongband, i Bærum. Bjørn Tomren heldt innleiinga – og tok en prat med Ballade.