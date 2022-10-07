Oslo kirkemusikkfestival mars 2022 Bent Sørensen Grete Pedersen Solistkoret

Bent Sørensen, Grete Pedersen, Ensemble Allegria og Solistkoret etter framføringen av Matteuspasjonen i Oslo domkirke under Kirkemusikkfestivalen i mars i år. (Foto: Anders Lillebø / Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival)

Kritikerprisen i musikk til Det Norske Solistkor, Grete Pedersen, Ensemble Allegria og Bent Sørensen: Lidelsen omgjort til noe smertelig vakkert

07.10.2022
Guro Kleveland

Prisen ble overrakt onsdag denne uka for fremførelsen av Sørensens Matteuspasjon under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i mars i år, et verk som har gått en lang vei på flere fremføringsflater.

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival bestilte verket av Bent Sørensen tilbake i 2018, og produksjonen skulle markere festivalens 20-årsjubileum i mars 2020. Men – som med alt annet under pandemiens første år – måtte urfremføringen utsettes. Først i ett år. En ny smittebølge i mars 2021 gjorde at urfremføringen måtte gjennomføres som en digital produksjon.

På tross av dette var mottakelsen overveldende, både fra publikum og kritikere, forteller leder av Kirkemusikkfestivalen, Bente Johnsrud.
– Den digitale festivalen nådde bredt ut i Europa, og ble sendt på radio i elleve land, i tillegg til strømmearrangementer og TVsending Hovedscenen på NRK2. Vi valgte derfor å gjenoppføre Matteuspasjonen i Oslo domkirke i mars 2022, slik at publikum kunne høre musikken live i kirkerommet, slik den opprinnelig var ment å skulle oppleves. Konserten var i utgangspunktet ikke en del av programmet dette året, men takket være eksterne sponsorer lot det seg gjøre å gjenoppføre konserten på kort varsel. Utøverne var de samme: Solistkoret, Ensemble Allegria og dirigent Grete Pedersen. Kritikerlagets valg av denne konserten som vinneren av
kritikerprisen for de to siste årene viser at satsingen var vellykket, sier Johnsrud, og understreker: – Man er avhengig av alle leddene i næringskjeden: Komponist, sponsorer, arrangør, utøvere og ikke minst kritikere, for å kunne holde den kulturelle virksomheten gående.

Verket har også blitt spilt inn på plate, som lanseres våren 2023 på BIS Records.

«Det minner meg om noe jeg aldri har hørt». Dette er Arne Nordheims karakteristikk av Bent Sørensens musikk, et utsagn som nærmest er blitt en del av Sørensens biografi, skriver musikkjournalist Bodil Maroni Jensen i en kritikk av Sørensens Matteuspasjon etter den digitale framføringen under Kirkemusikkfestivalen i mars 2021. Her avslutter hun med å løfte verket ut av pandemi og inn i musikkhistorien: Den dagen Bent Sørensens «Matteuspasjon» blir fremført for et publikum i samme rom, vil det kunne oppleves som en feiring av å ha tilbakelagt en begrensende koronatid. Så vil pandemiassosiasjonene etter hvert forsvinne fra verket, og det vil bli stående som et av vår tids betydelige bidrag til tradisjonen.

Matteuspasjonen, Bent Sørensen 2021. Skjermdump fra digital visning. (Foto: Skjermdump Trippel M)

Juryen for Kritikerprisen fremhever komponistens evne til å gi pasjonen en stille og inderlig intensitet: Sørensens pasjon, som så mye annet av hans musikk, snakker med innestemme. Musikken har en gjennomsiktighet ved seg, som om den gjennomlyses fra flere sider samtidig. Selv om pasjonen er fylt av smerte, er det ikke en smerte som ropes ut, men uttrykkes med lavmælt, innadvendt intensitet. Like fullt er det også en skjønnhet i musikken, og det er også derfor verket gjør så sterkt inntrykk: Både hos kor og orkester omgjøres lidelsen til noe smertelig vakkert.

Overrekkelse av Kritikerprisen i Litteraturhuset i Oslo. Fra venstre Ingeborg Dalheim (sanger i Solistkoret), Ingvild Skaatan (daglig leder i Solistkoret) og Mari Askvik (sanger i Solistkoret). Prisen er et trykk av Tom Gundersen. (Foto: )

Kritikerprisen deles ut av Norsk kritikerlag og hedrer en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon, kåret av landets samlede kritikerstand. Det deles årlig ut tre priser: Én for teater, én for musikk og én for dans.

Teaterkritikerprisen 2020 – 2022 gikk til Det Norske Teatret og dramatiker Arne Lygres produksjon Tid for glede, mens Dansekritikerprisen ble tildelt Elle Sofe Sara og hennes sjangeroverskridende forestilling Vástádus eana – The answer is land!

