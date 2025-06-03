Under Music Norways sommerfest mandag 2. juni på Pigalle i Oslo, overrakte Frang stipendet «Det var her det begynte» – og det var for henne aldri noen tvil om hvem som skulle få det.

(Foto: Ousu O. Leigh, Music Norway)

NotisKlassisk

Gir æren for sin internasjonale suksess til Barratt Due

Publisert
03.06.2025
Skrevet av
- Red.

Fiolinist Vilde Frang, nylig kåret til «Årets Internasjonale Suksess 2024» under Spellemannprisen, retter en rørende takk til sitt musikalske opphav: Barratt Due musikkinstitutt.

Fiolinist Vilde Frang, nylig kåret til Årets internasjonale suksess 2024 under Spellemannprisen, retter en rørende takk til sitt musikalske opphav: Barratt Due musikkinstitutt.

Under Music Norways sommerfest mandag 2. juni på Pigalle i Oslo, overrakte Frang stipendet «Det var her det begynte» – og det var for henne aldri noen tvil om hvem som skulle få det:

– Barratt Due musikkinstitutt var en selvskreven mottager, sa Frang.

Stipendet på 100 000 kroner, gitt av Kultur- og likestillingsdepartementet, deles hvert år ut til et miljø som har vært avgjørende for å stimulere musikkinteressen hos årets vinner av internasjonal suksess.

Frang valgte Barratt Due for den helt sentrale rollen instituttet har spilt i hennes kunstneriske utvikling – både som menneske og som fiolinist. Hun forteller om et sted der hun kunne vokse i trygghet, inspireres og få tid og rom til å utvikle sin egen stemme.

– Fra musikkbarnehage til profesjonell utdanning har dette miljøet preget meg mer enn noen annen institusjon, sa Frang.

Les også: Vilde Frang feires for innspillingen av Elgars «beryktede fiolinkonsert»

Barratt Due har vært helt essensielt for Vilde Frang, og hennes forhold til fiolinen. Her sammen med Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt, som tok imot stipendet.

Barratt Due har vært helt essensielt for Vilde Frang, og hennes forhold til fiolinen. Her sammen med Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt, som tok imot stipendet. (Foto: Ousu O. Leigh, Music Norway)

Hun peker på at Barratt Due ofte omtales som en talentfabrikk, men beskriver det heller som en trygg utkikkspost for unge musikere.

I 2027 fyller instituttet 100 år, og Frang uttrykker håp om at stipendet kan bidra til å styrke feiringen og det videre arbeidet for kommende generasjoner.

Rektor og kunstnerisk leder Stephan Barratt-Due tok imot stipendet med stor takknemlighet. Han var selv lærer for Frang i hennes ungdomsår og minnes en helt spesiell elev.

– Vilde hadde en sjelden kombinasjon av begavelse og arbeidsvilje. Tenk at hun var solist med Filharmonien da hun var kun tretten år gammel, med dirigent Mariss Jansons.

Å få denne anerkjennelsen fra henne er sterkt, forteller Barratt-Due. – Det betyr at vi har lyktes med vår viktigste oppgave: å være en meningsfull kraft i unge musikeres liv.

På spørsmål om hva stipendet skal brukes til, svarer han:

–  Det må jeg tenke litt på, men det viktigste er at det skal glede huset. Umiddelbart tenker jeg at det skal gå til de yngre elevene.

Barratt Due musikkinstituttMusic NorwaySpellemannsprisenVilde Frang

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Vilde Frang

Vilde Frang feires for innspillingen av Elgars «beryktede fiolinkonsert»

Fiolinist Vilde Frang vant International Classical Music Award for sin utgivelse av Edward Elgars fiolinkonsert. 19. mars feires hun og...

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til...

Barratt Due og Soon Mi Chung 2

Årets Lindemanpris til Stephan Barratt-Due og Soon-Mi Chung

Som team har Barratt-Due og Chung stått i spissen for den utvikling som har ført til at instituttet de siste...

Vilde Fang

Musikkritikerprisen til Vilde Frang

Frang får prisen for Mendelssohns Fiolinkonsert på Røros med Berlinfilharmonien

– Spellemannsprisen overlever!

– Spellemannsprisen overlever!

– Vi er fast bestemte på å holde liv i Spellemannsprisen på TV. Det har aldri vært snakk om noe...

Svart fremtid for ekstremmetal?

Svart fremtid for ekstremmetal?

Anders Odden holder godt fast på LP-platene sine. Han er nemlig ikke sikker på om death-, thrash- og black metal...

Stimulansordning på overtid – Ap utålmodig

Stimulansordning på overtid – Ap utålmodig

En «hovedpott» på 900 millioner skal støtte kulturbransjen videre i krisa. Men stimulans-pengene er ennå ikke forberedt fra regjeringa, uka...

Hele landet for én hyre

Hele landet for én hyre

No.4 dro tusen hjem til Blå, men har med det «turnert» hele Norge. Samtidig har strømmekonsertene hoppet bukk over mange...