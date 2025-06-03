Gir æren for sin internasjonale suksess til Barratt Due

Fiolinist Vilde Frang, nylig kåret til Årets internasjonale suksess 2024 under Spellemannprisen, retter en rørende takk til sitt musikalske opphav: Barratt Due musikkinstitutt.

Under Music Norways sommerfest mandag 2. juni på Pigalle i Oslo, overrakte Frang stipendet «Det var her det begynte» – og det var for henne aldri noen tvil om hvem som skulle få det:

– Barratt Due musikkinstitutt var en selvskreven mottager, sa Frang.

Stipendet på 100 000 kroner, gitt av Kultur- og likestillingsdepartementet, deles hvert år ut til et miljø som har vært avgjørende for å stimulere musikkinteressen hos årets vinner av internasjonal suksess.

Frang valgte Barratt Due for den helt sentrale rollen instituttet har spilt i hennes kunstneriske utvikling – både som menneske og som fiolinist. Hun forteller om et sted der hun kunne vokse i trygghet, inspireres og få tid og rom til å utvikle sin egen stemme.

– Fra musikkbarnehage til profesjonell utdanning har dette miljøet preget meg mer enn noen annen institusjon, sa Frang.

Les også: Vilde Frang feires for innspillingen av Elgars «beryktede fiolinkonsert»

Hun peker på at Barratt Due ofte omtales som en talentfabrikk, men beskriver det heller som en trygg utkikkspost for unge musikere.

I 2027 fyller instituttet 100 år, og Frang uttrykker håp om at stipendet kan bidra til å styrke feiringen og det videre arbeidet for kommende generasjoner.

Rektor og kunstnerisk leder Stephan Barratt-Due tok imot stipendet med stor takknemlighet. Han var selv lærer for Frang i hennes ungdomsår og minnes en helt spesiell elev.

– Vilde hadde en sjelden kombinasjon av begavelse og arbeidsvilje. Tenk at hun var solist med Filharmonien da hun var kun tretten år gammel, med dirigent Mariss Jansons.

Å få denne anerkjennelsen fra henne er sterkt, forteller Barratt-Due. – Det betyr at vi har lyktes med vår viktigste oppgave: å være en meningsfull kraft i unge musikeres liv.

På spørsmål om hva stipendet skal brukes til, svarer han:

– Det må jeg tenke litt på, men det viktigste er at det skal glede huset. Umiddelbart tenker jeg at det skal gå til de yngre elevene.