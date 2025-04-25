Tjøgersen med team SPELLEMANN RØDLØPER

Komponist Kristine Tjøgersen vant hele to Spellemenn torsdag kveld, i klassen Samtid og den gjeve Tonos komponistpris. Fra venstre: Yumi Murakami (Aurora Records/Ensemble neoN), Silje Aker Johnsen (Ensemble neoN), Kristine Tjøgersen (komponist, Ensemble neoN, Tøyen Fil og Klafferi), Hanne Jones Rekdal (Tøyen Fil og Klafferi), Lars A. Skoglund (lydtekniker). (Foto: Suiele / Spellemann)

AktueltBransjen

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Publisert
25.04.2025
Skrevet av
Guro Kleveland

Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til Kristine Tjøgersen og Vilde Frang.

Hotellet The Hub midt i Oslo sentrum hadde såvidt fått ryddet unna svartmetallens mørke ornamentikk etter påskens Inferno, da arenaen ble satt i gyllent lys og fylt av musikere, musikkskapere, musikkarbeidere og andre representanter for musikkens næringskjede til feiring og anerkjennelse.

Spellemann 2024 kom plutselig på mange denne torsdagskvelden, som er en naturlig konsekvens av å ikke lenger ha et stort mediehus til å promotere prisen og sendingen for det store musikkinteresserte publikummet i landet. I år ble sendingen strømmet direkte på Spellemanns YouTube-kanal, der den fortsatt ligger i opptak. Per nå har vi ikke tall på hvor mange som fulgte sendingen, men oppdaterer saken straks vi har det.

Ballade var til stede både i presseloungen og med satelitter, for å kalle det det, inne i salen. I salen får bare de inviterte (og betalende) gjestene være. Og i salen serveres det serier med matretter, forfriskende drikkevarer i store, avkjølte sølvboller, og de inviterte får førstehåndsopplevelse med forventningene, atmosfæren og lykkerusen.

Jeg forsøker mest å formidle denne stemningen uten å virke smålig bitter over å ikke få komme lenger enn til døråpningen til der alt skjer. Så fant jeg da en aldri så liten trøst i at min ene satelitt, Ola Nordal, klassisk-anmelder i Ballade, oppdaterte meg via sms om nærmest håpløse tilstander: Men vi har ikke tid til å spise! Eller skravle! 

Menyen på Spellemann 2024. Ikke verst. (Foto: Ola Nordal)

En stor forbedring fra i fjor for pressens vedkommende var å ha en skjerm i presse-området som vi kunne følge sendingen på, og som var i synk med det faktiske showet. Showet ble ledet av Thomas Numme og Harald Rønneberg, kjent særskilt fra «Senkveld med Thomas og Harald» på TV2, men også som drevne Spellemann-verter da TV2 sendte prisutdelingen i en årrekke.

Den av prisene som vakte størst begeistring var Hedersprisen til Maj Britt Andersen. Datteren, musikeren og sangdikteren Daniela Reyes, delte den ut, til en intetanende og rørt prisvinner. Men det var ikke bare vinneren som var rørt, hele salen sang berørt med på «Ballongvisa». Folk griner rundt bordene! Mye tårer her nå, meldte Ola meg fra salen. Folk tenkte nok det samme, at dette var en så inderlig velfortjent pris til en av forvalterne og store formidlerne av både landets sangskatt og ny sangdiktning gjennom årtier.

Ballade fulgte Maj Britt Andersen til den røde løperen, og fikk en kommentar på veien:
– Dette er bare helt fantastisk. Det er jo en av de grommeste prisene en kan få, er det ikke det, da? Det må jeg si det er. Dette er helt….helt rørende. Og så at det var Daniela som delte ut. Hun har lurt meg trill rundt, sa bare at hun «skulle dele ut en pris». Hvordan har du klart det, holde det skjult så lenge! sa en glad Andersen, henvendt til datteren.

Spellemanns hederspris til Maj Britt Andersen, en inderlig velfortjent pris. Her får prisvinner Andersen og prisutdeler Daniela Reyes salen med på allsang til «Ballongvisa». (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Den største overraskelsen var prisene som gikk til samtidsmusikkfeltet: fiolinist Vilde Frang som fikk prisen Årets internasjonale suksess for sin utgivelse Elgar: Violin Concerto, en pris hun vant foran Girl in red, Roc Boyz, Djerv og Daniel Herskedal. Frang vant tidligere i år den prestisjetunge International Classical Music Award for den samme.

Kristine Tjøgersen, komponist med en rekke store priser og store prosjekter bak seg og på gang, stakk av med den gjeve Tonos komponistpris for verket Between Trees. Øvrige nominerte til Komponistprisen var Ola Kvernberg, Tyler Futrell og Knut Vaage.

Tjøgersens Between Trees er spilt inn med KORK, Ensemble neoN, Ensemble Recherche, Marco Fusi (preparert fiolin, fiolin), Marcus Weiss (sopransaksofon), Tøyen Fil og Klafferi, Jenny Hval (stemme, MicroKORG vocoder) og Tjøgersen selv på klaver. Albumet er gitt ut på Aurora Records.

Tjøgersen takket alle involverte, de «vanvittig gode musikerne» som var med, men ikke bare de musikalske bidragsyterne, her fikk hele apparatet rundt sine velfortjente takksigelser, inkludert artwork og design, ved Maja Nilsen og Blunderbuss//Anna Julia Granberg.

Kort etter ble det klart at Kristine Tjøgersen også vant kategorien Samtid med det samme verket og utgivelsen.

– Overveldende og en stor ære å bli tildelt Tonos komponistpris og Spellemann i Samtid! kommenterer Tjøgersen til Ballade.
– I våres urolige tid er musikk viktigere enn noensinne, og jeg vil oppmuntre alle til å kjøpe og lytte til nye utgivelser av norske komponister og utøvere. Det er så mye fantastisk musikk som lages i vårt felt, og som vil gi lyttere store musikalske opplevelser!

En vri dette året var å la det humoristiske pønkrockbandet Aktiv Dödshjelp dele ut prisen; et band musikalsk og kunstnerisk fjernt fra samtidsfeltet og som kunne stille seg komisk uforstående. Selv synes jeg det var sjarmerende og småmorsomt. Et av medlemmene er også Jakob Andersen, selv en svært god programleder og humorist.

Prisene til Tjøgersen og Frang, eller utmerkelsene, er i seg selv store anerkjennelser av eget kunstnerisk virke og hva de som kunstnere, skapere og utøvere har oppnådd. I tillegg er oppmerksomheten, plassen og anerkjennelsen som gikk til hele feltet denne kvelden noe særskilt og ganske sjeldent. Pris til både Vilde og Kristine, det er SÅ bra! kommenterte satelitt Nordal på sms, og meldte kort etter på ny, med overveldelse: To priser til Kristine!! Når skjedde det sist innen samtidsmusikk?! Så bra. Ekstase rundt bordet mitt!        

Og det er akkurat det som betyr så mye for hele feltet: Å bli sett, verdsatt og anerkjent i en offentlighet der samtidsmusikken opplever å få stadig mindre plass. Debatten som gikk heftig og sterkt i både redaksjonelle og sosiale medier sist høst, da Spellemann ønsket å slå sammen kategoriene Samtid og Klassisk, vitner om det, og om at Spellemann tross alt er den prisen som veier tyngst her til lands, med «legitimitet og kjennskap i over 50 år», som Ola Nordal skrev i kommentaren «– Ikke min Spellemann» sist november.

Kristine Tjøgersen, her med Benedicte Maurseth i New York i april, i forbindelse med framføringen av verket Elja, sammen med Kronos Quartet i Carnegie Hall. Se egen sak og anmeldelse  her! Kronos Quartet er et verdens mest kjente ensembler, og har holdt på i over 50 år. – At to unge, norske musikere og komponister blir invitert inn i et samarbeid med dem er veldig stort, og en enorm anerkjennelse, kommenterte Ola Nordal da vi snakket om Tjøgersens priser og betydningen for feltet. I januar skrev Kristine Tjøgersen også norsk musikkhistorie, da hun ble første nordmann til å vinne komponistpris innen «det internasjonale musikklivets Nobelpris». (Foto: Det norske generalkonsulatet i New York)

Trollet i Bukkene Bruse. DJ MøMø vant i klassen Barnemusikk for utgivelsen Bukkene Bruse på Badeland. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Her er alle nominerte og vinnere av Spellemann 2024:
Uthevet i fet er vinneren. 

Blues

Vinner: Kid & Lisa Andersen – Spirits and Soul

Birri – For All Those in Mourning
Knut Hem – A touch of blues
Daniel Eriksen – There’ll Be A Time When The Sun Will Refuse To Shine

Hard Rock & Metal

Vinner: Koldbrann – Ingen Skånsel

Trelldom – By th Shadows
Whoredom Rife – Den Vrede Makt
Sibiir – Undergang

Åpen Klasse

Vinner: Susanna – Meditations on Love

Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhus – All Losses Are Restored
Ola Kvernberg – Steamdome lll: Beyond The End
Møster! – Springs

Tonos tekstforfatterpris

Vinner: Jo Almaas Marstein

Gabrielle Leithaug
Frida Ånnevik
Erlend Ropstad

Festmusikk

Søte og Rare Gutter for utgivelser i 2024

Problembarn for utgivelser i 2024
Carina Dahl for utgivelser i 2024
Hagle – Spellekæll 2024

Viser

Vinner: Marie Løvås – Alle mine svar blei om til såpebobleregn

Anna Kajander – Al dente
Lars Martin Myhre – Lønn
Frida Ånnevik – Vi

Country

Vinner: Claudia Scott – The Belle Of Singapore

Embla and the Karidotters – Off Leash
Nora Legrand – Paper Sky
Erlend Gunstveit – Watch Me Fall

Barnemusikk

Vinner: DJ MøMø – Bukkene Bruse på Badeland

Badebygjengen – Badebygjengen og Vulkanmysteriet
Planetpatruljen – Planetpatruljen 2024
Silje og Maria – Bråk og Ballade

Tradisjonsmusikk

Vinner: Johanne Flottorp og Åsmund Solberg – Fiskaren

Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas – Solhov
Britt Elise Skram – Dåm
Mari Boine – Alva

Musikkvideo

Vinner: Honningbarna – Avanti

Ballinciaga – Ayt: The Movie
Witch Club Satan – Fresh Blood Fresh Pussy
Dirty Oppland – Norsk Statistikk

Årets Låtskriver

Vinner: Marie Ulven & Matías Téllez (Girl in red)

Gabrielle Leithaug & Syver Storskogen (Gabrielle)
Ramón Torres Andresen (Ramón)
Jo Almaas Marstein & Kastel (Marstein)


ÅRETS HEDERSPRIS: Maj Britt Andersen


Rnb / Soul

Vinner: Natnael – Love & Dr.Martens

GiddyGang & Vuyo – Destiny/Sacrifice
Sūn Byrd – Sūn Byrd
Isabelle Eberdean – Freewheeling

Årets internasjonale suksess:

Vinner: Vilde Frang – Elgar: Violin Concerto

Girl in red – I’m Doing It Again Baby!
Roc Boyz (singler 2024)
Djerv – Rebel Heart
Daniel Herskedal – Call For Winter II: Resonance

TONOs Komponistpris

Vinner: Kristine Tjøgersen – Between Trees

Ola Kvernberg – Steamdome III: Beyond The End
Tyler Futrell – Stabat Mater/Brittle Fluid/Vuggesang
Knut Vaage – Janus/multiMORF/Relieff, Refleks, Rite

Hiphop

Vinner: Marstein – Frihet i lenker

Tyr – Bedøvelse gjør mester
Ari Bajgora – Ari Bajgora
SA_G – Planet platina

Elektronika/Dance

Jerry Folk – Heart

Why Kai – Tourist
Nom De Guerre – Mario Dante
Fakethias – Afterimage

Samtid

Vinner: Kristine Tjøgersen – Between Trees

Øyvind Torvund – A Walk into the Future
Terjungensemble, Tyler Futrell – Stabat Mater
Pinquins / Ensemble neoN / Kringkastingsorkestret / Yumi Murakami / Silje Aker Johnsen / Kristine Tjøgersen / Ane Marthe Sørlien Holen, Jan Martin Smørdal – My Favorite Thing

Alternativ Pop

Vinner: Girl in red – I’m Doing It Again Baby!

Uld – Fra en annen virkelighet
AURORA – What Happened To The Heart?
Konradsen – Michael’s Book on Bears

Jazz

Vinner: Signe Emmeluth – Banshee

Eirik Hegdal / Eklektisk Samband – Turnchest
Henriette Eilertsen & OJKOS – Om tålmodighet
Joel and the Neverending Sextet – Marbled

Årets Gjennombrudd

Vinner: Ari Bajgora

Anna Lille
Uld
Slomosa
Golfklubb
Søte og Rare Gutter

Årets produsent

Vinner: Matías Téllez for produksjoner i 2024

Kastel
Vetle Junker
Marie Ulven & Matías Téllez – I’m Doing It Again Baby!

Rock

Vinner: Slomosa – Tundra Rock

Seigmen – Resonans
Heave Blood & Die – Burnout Codes
Aktiv Dödshjelp – Send Dudes

Årets utgivelse

Vinner: Gabrielle – Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet

Uld – Fra en annen virkelighet
Ola Kvernberg – Steamdome III: Beyond The End
Aurora – What Happened To The Heart?

Klassisk

Vinner: Eldbjørg Hemsing – Hillborg: Violin Concerto no 2 / Liquid Marble

Klaus Mäkelä, Oslo Philharmonic Orchestra – Shostakovich Symphonies 4, 5, & 6
Oslo Strykekvartett – Learn To Wait
Mathias Halvorsen, Kringkastingsorkesteret og Otto Tausk (dir.) – Ravel & Korngold: Piano Concertos for the Left Hand and Orchestra

Pop

Vinner: Golfklubb for utgivelser i 2024

Dagny – Elle
Gabrielle – Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet
Metteson – Look To A Star

Årets låt

Vinner: Kygo + Ava Max – Whatever

Marstein + Annika – Sammen
Girl in Red – Too Much
Rakkere – 24 7
Delara – Siste Dans
Søte og rare gutter – Bærum Bitches

Årets Spellemann: Marstein

SaraLy og Unge Oslo fikk Spellemann

Hvor brenner det? Stemmer i musikkbransjen svarer

KI-innblanding i musikkproduksjon? Spotifys fordelingsmodell? Spellemannprisen? Her er spalten for deg som vil høre mer om de store spørsmålene i...

Kronos, Maurseth og Tjøgersen øver på Blå i Oslo

Kronos Quartet, Maurseth og Tjøgersen utforsket hardinggrensene i Carnegie Hall

Fra vidda til 57th Street i New York.

Ora The Molecule.

Ballade video: Fristeder og intergalaktisk dans

Vi deler et romskip med Vegar Vårdal, Rebekka Karijord, Ora The Molecule, Don Juan Dracula, Gunerius & Verdensveven, Rimmslimm, Simon...

Paul Ronney Angel

Ballade og Parkteatret inviterer: Gratis konsert og videovisning – Sesongavslutning!

Søndag 27. april viser vi aktuelle musikkvideoer på Parkteatret i Oslo, med Paul-Ronney Angel som spillende gjest. Få med deg...

Per Harald Nilsson, styreleder i Norske kulturarrangører reagerer kraftig på nye regler påført NKA medlemmene.

– Tono bidrar til frykt blant konsertarrangører

Arrangørene om betaling for konserter: – Tono veit ikke hvordan de skal sette vedtaket sitt ut i live. Det bidrar...

Flere saker

Dei Kjenslevare

Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem frå lyttande folkemusikarar

Heile vegen små variasjonar. Ballade assosierer seg langs lange, historiske linjer og menneskets samspel med naturen igjennom to viktige nye,...

Jørund Fluge Samuelsen

Filmkomponistprisen Harpa til Jørund Fluge Samuelsen

Komponisten Jørund Fluge Samuelsen fikk prisen under Nordic Film Music Days i Berlin lørdag kveld for musikken til filmen «Alle...

NRK Marienlyst i Oslo

Krever endring i NRK

17 kulturorganisasjoner slutter seg til komponistenes klager: Krever at NRK endrer hvordan de dekker og formidler norsk kultur.