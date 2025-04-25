Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til Kristine Tjøgersen og Vilde Frang.

Hotellet The Hub midt i Oslo sentrum hadde såvidt fått ryddet unna svartmetallens mørke ornamentikk etter påskens Inferno, da arenaen ble satt i gyllent lys og fylt av musikere, musikkskapere, musikkarbeidere og andre representanter for musikkens næringskjede til feiring og anerkjennelse.

Spellemann 2024 kom plutselig på mange denne torsdagskvelden, som er en naturlig konsekvens av å ikke lenger ha et stort mediehus til å promotere prisen og sendingen for det store musikkinteresserte publikummet i landet. I år ble sendingen strømmet direkte på Spellemanns YouTube-kanal, der den fortsatt ligger i opptak. Per nå har vi ikke tall på hvor mange som fulgte sendingen, men oppdaterer saken straks vi har det.

Ballade var til stede både i presseloungen og med satelitter, for å kalle det det, inne i salen. I salen får bare de inviterte (og betalende) gjestene være. Og i salen serveres det serier med matretter, forfriskende drikkevarer i store, avkjølte sølvboller, og de inviterte får førstehåndsopplevelse med forventningene, atmosfæren og lykkerusen.

Jeg forsøker mest å formidle denne stemningen uten å virke smålig bitter over å ikke få komme lenger enn til døråpningen til der alt skjer. Så fant jeg da en aldri så liten trøst i at min ene satelitt, Ola Nordal, klassisk-anmelder i Ballade, oppdaterte meg via sms om nærmest håpløse tilstander: Men vi har ikke tid til å spise! Eller skravle!

En stor forbedring fra i fjor for pressens vedkommende var å ha en skjerm i presse-området som vi kunne følge sendingen på, og som var i synk med det faktiske showet. Showet ble ledet av Thomas Numme og Harald Rønneberg, kjent særskilt fra «Senkveld med Thomas og Harald» på TV2, men også som drevne Spellemann-verter da TV2 sendte prisutdelingen i en årrekke.

Den av prisene som vakte størst begeistring var Hedersprisen til Maj Britt Andersen. Datteren, musikeren og sangdikteren Daniela Reyes, delte den ut, til en intetanende og rørt prisvinner. Men det var ikke bare vinneren som var rørt, hele salen sang berørt med på «Ballongvisa». Folk griner rundt bordene! Mye tårer her nå, meldte Ola meg fra salen. Folk tenkte nok det samme, at dette var en så inderlig velfortjent pris til en av forvalterne og store formidlerne av både landets sangskatt og ny sangdiktning gjennom årtier.

Ballade fulgte Maj Britt Andersen til den røde løperen, og fikk en kommentar på veien:

– Dette er bare helt fantastisk. Det er jo en av de grommeste prisene en kan få, er det ikke det, da? Det må jeg si det er. Dette er helt….helt rørende. Og så at det var Daniela som delte ut. Hun har lurt meg trill rundt, sa bare at hun «skulle dele ut en pris». Hvordan har du klart det, holde det skjult så lenge! sa en glad Andersen, henvendt til datteren.

Den største overraskelsen var prisene som gikk til samtidsmusikkfeltet: fiolinist Vilde Frang som fikk prisen Årets internasjonale suksess for sin utgivelse Elgar: Violin Concerto, en pris hun vant foran Girl in red, Roc Boyz, Djerv og Daniel Herskedal. Frang vant tidligere i år den prestisjetunge International Classical Music Award for den samme.

Kristine Tjøgersen, komponist med en rekke store priser og store prosjekter bak seg og på gang, stakk av med den gjeve Tonos komponistpris for verket Between Trees. Øvrige nominerte til Komponistprisen var Ola Kvernberg, Tyler Futrell og Knut Vaage.

Tjøgersens Between Trees er spilt inn med KORK, Ensemble neoN, Ensemble Recherche, Marco Fusi (preparert fiolin, fiolin), Marcus Weiss (sopransaksofon), Tøyen Fil og Klafferi, Jenny Hval (stemme, MicroKORG vocoder) og Tjøgersen selv på klaver. Albumet er gitt ut på Aurora Records.

Tjøgersen takket alle involverte, de «vanvittig gode musikerne» som var med, men ikke bare de musikalske bidragsyterne, her fikk hele apparatet rundt sine velfortjente takksigelser, inkludert artwork og design, ved Maja Nilsen og Blunderbuss//Anna Julia Granberg.

Kort etter ble det klart at Kristine Tjøgersen også vant kategorien Samtid med det samme verket og utgivelsen.

– Overveldende og en stor ære å bli tildelt Tonos komponistpris og Spellemann i Samtid! kommenterer Tjøgersen til Ballade.

– I våres urolige tid er musikk viktigere enn noensinne, og jeg vil oppmuntre alle til å kjøpe og lytte til nye utgivelser av norske komponister og utøvere. Det er så mye fantastisk musikk som lages i vårt felt, og som vil gi lyttere store musikalske opplevelser!

En vri dette året var å la det humoristiske pønkrockbandet Aktiv Dödshjelp dele ut prisen; et band musikalsk og kunstnerisk fjernt fra samtidsfeltet og som kunne stille seg komisk uforstående. Selv synes jeg det var sjarmerende og småmorsomt. Et av medlemmene er også Jakob Andersen, selv en svært god programleder og humorist.

Prisene til Tjøgersen og Frang, eller utmerkelsene, er i seg selv store anerkjennelser av eget kunstnerisk virke og hva de som kunstnere, skapere og utøvere har oppnådd. I tillegg er oppmerksomheten, plassen og anerkjennelsen som gikk til hele feltet denne kvelden noe særskilt og ganske sjeldent. Pris til både Vilde og Kristine, det er SÅ bra! kommenterte satelitt Nordal på sms, og meldte kort etter på ny, med overveldelse: To priser til Kristine!! Når skjedde det sist innen samtidsmusikk?! Så bra. Ekstase rundt bordet mitt!

Og det er akkurat det som betyr så mye for hele feltet: Å bli sett, verdsatt og anerkjent i en offentlighet der samtidsmusikken opplever å få stadig mindre plass. Debatten som gikk heftig og sterkt i både redaksjonelle og sosiale medier sist høst, da Spellemann ønsket å slå sammen kategoriene Samtid og Klassisk, vitner om det, og om at Spellemann tross alt er den prisen som veier tyngst her til lands, med «legitimitet og kjennskap i over 50 år», som Ola Nordal skrev i kommentaren «– Ikke min Spellemann» sist november.

Her er alle nominerte og vinnere av Spellemann 2024:

Uthevet i fet er vinneren.

Blues

Vinner: Kid & Lisa Andersen – Spirits and Soul

Birri – For All Those in Mourning

Knut Hem – A touch of blues

Daniel Eriksen – There’ll Be A Time When The Sun Will Refuse To Shine

Hard Rock & Metal

Vinner: Koldbrann – Ingen Skånsel

Trelldom – By th Shadows

Whoredom Rife – Den Vrede Makt

Sibiir – Undergang

Åpen Klasse

Vinner: Susanna – Meditations on Love

Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhus – All Losses Are Restored

Ola Kvernberg – Steamdome lll: Beyond The End

Møster! – Springs

Tonos tekstforfatterpris

Vinner: Jo Almaas Marstein

Gabrielle Leithaug

Frida Ånnevik

Erlend Ropstad

Festmusikk

Søte og Rare Gutter for utgivelser i 2024

Problembarn for utgivelser i 2024

Carina Dahl for utgivelser i 2024

Hagle – Spellekæll 2024

Viser

Vinner: Marie Løvås – Alle mine svar blei om til såpebobleregn

Anna Kajander – Al dente

Lars Martin Myhre – Lønn

Frida Ånnevik – Vi

Country

Vinner: Claudia Scott – The Belle Of Singapore

Embla and the Karidotters – Off Leash

Nora Legrand – Paper Sky

Erlend Gunstveit – Watch Me Fall

Barnemusikk

Vinner: DJ MøMø – Bukkene Bruse på Badeland

Badebygjengen – Badebygjengen og Vulkanmysteriet

Planetpatruljen – Planetpatruljen 2024

Silje og Maria – Bråk og Ballade

Tradisjonsmusikk

Vinner: Johanne Flottorp og Åsmund Solberg – Fiskaren

Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas – Solhov

Britt Elise Skram – Dåm

Mari Boine – Alva

Musikkvideo

Vinner: Honningbarna – Avanti

Ballinciaga – Ayt: The Movie

Witch Club Satan – Fresh Blood Fresh Pussy

Dirty Oppland – Norsk Statistikk

Årets Låtskriver

Vinner: Marie Ulven & Matías Téllez (Girl in red)

Gabrielle Leithaug & Syver Storskogen (Gabrielle)

Ramón Torres Andresen (Ramón)

Jo Almaas Marstein & Kastel (Marstein)



ÅRETS HEDERSPRIS: Maj Britt Andersen



Rnb / Soul

Vinner: Natnael – Love & Dr.Martens

GiddyGang & Vuyo – Destiny/Sacrifice

Sūn Byrd – Sūn Byrd

Isabelle Eberdean – Freewheeling

Årets internasjonale suksess:

Vinner: Vilde Frang – Elgar: Violin Concerto

Girl in red – I’m Doing It Again Baby!

Roc Boyz (singler 2024)

Djerv – Rebel Heart

Daniel Herskedal – Call For Winter II: Resonance

TONOs Komponistpris

Vinner: Kristine Tjøgersen – Between Trees

Ola Kvernberg – Steamdome III: Beyond The End

Tyler Futrell – Stabat Mater/Brittle Fluid/Vuggesang

Knut Vaage – Janus/multiMORF/Relieff, Refleks, Rite

Hiphop

Vinner: Marstein – Frihet i lenker

Tyr – Bedøvelse gjør mester

Ari Bajgora – Ari Bajgora

SA_G – Planet platina

Elektronika/Dance

Jerry Folk – Heart

Why Kai – Tourist

Nom De Guerre – Mario Dante

Fakethias – Afterimage

Samtid

Vinner: Kristine Tjøgersen – Between Trees

Øyvind Torvund – A Walk into the Future

Terjungensemble, Tyler Futrell – Stabat Mater

Pinquins / Ensemble neoN / Kringkastingsorkestret / Yumi Murakami / Silje Aker Johnsen / Kristine Tjøgersen / Ane Marthe Sørlien Holen, Jan Martin Smørdal – My Favorite Thing

Alternativ Pop

Vinner: Girl in red – I’m Doing It Again Baby!

Uld – Fra en annen virkelighet

AURORA – What Happened To The Heart?

Konradsen – Michael’s Book on Bears

Jazz

Vinner: Signe Emmeluth – Banshee

Eirik Hegdal / Eklektisk Samband – Turnchest

Henriette Eilertsen & OJKOS – Om tålmodighet

Joel and the Neverending Sextet – Marbled

Årets Gjennombrudd

Vinner: Ari Bajgora

Anna Lille

Uld

Slomosa

Golfklubb

Søte og Rare Gutter

Årets produsent

Vinner: Matías Téllez for produksjoner i 2024

Kastel

Vetle Junker

Marie Ulven & Matías Téllez – I’m Doing It Again Baby!

Rock

Vinner: Slomosa – Tundra Rock

Seigmen – Resonans

Heave Blood & Die – Burnout Codes

Aktiv Dödshjelp – Send Dudes

Årets utgivelse

Vinner: Gabrielle – Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet

Uld – Fra en annen virkelighet

Ola Kvernberg – Steamdome III: Beyond The End

Aurora – What Happened To The Heart?

Klassisk

Vinner: Eldbjørg Hemsing – Hillborg: Violin Concerto no 2 / Liquid Marble

Klaus Mäkelä, Oslo Philharmonic Orchestra – Shostakovich Symphonies 4, 5, & 6

Oslo Strykekvartett – Learn To Wait

Mathias Halvorsen, Kringkastingsorkesteret og Otto Tausk (dir.) – Ravel & Korngold: Piano Concertos for the Left Hand and Orchestra

Pop

Vinner: Golfklubb for utgivelser i 2024

Dagny – Elle

Gabrielle – Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet

Metteson – Look To A Star

Årets låt

Vinner: Kygo + Ava Max – Whatever

Marstein + Annika – Sammen

Girl in Red – Too Much

Rakkere – 24 7

Delara – Siste Dans

Søte og rare gutter – Bærum Bitches

Årets Spellemann: Marstein