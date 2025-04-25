Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Komponist Kristine Tjøgersen vant hele to Spellemenn torsdag kveld, i klassen Samtid og den gjeve Tonos komponistpris. Fra venstre: Yumi Murakami (Aurora Records/Ensemble neoN), Silje Aker Johnsen (Ensemble neoN), Kristine Tjøgersen (komponist, Ensemble neoN, Tøyen Fil og Klafferi), Hanne Jones Rekdal (Tøyen Fil og Klafferi), Lars A. Skoglund (lydtekniker). (Foto: Suiele / Spellemann)
Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til Kristine Tjøgersen og Vilde Frang.
Hotellet The Hub midt i Oslo sentrum hadde såvidt fått ryddet unna svartmetallens mørke ornamentikk etter påskens Inferno, da arenaen ble satt i gyllent lys og fylt av musikere, musikkskapere, musikkarbeidere og andre representanter for musikkens næringskjede til feiring og anerkjennelse.
Spellemann 2024 kom plutselig på mange denne torsdagskvelden, som er en naturlig konsekvens av å ikke lenger ha et stort mediehus til å promotere prisen og sendingen for det store musikkinteresserte publikummet i landet. I år ble sendingen strømmet direkte på Spellemanns YouTube-kanal, der den fortsatt ligger i opptak. Per nå har vi ikke tall på hvor mange som fulgte sendingen, men oppdaterer saken straks vi har det.
Ballade var til stede både i presseloungen og med satelitter, for å kalle det det, inne i salen. I salen får bare de inviterte (og betalende) gjestene være. Og i salen serveres det serier med matretter, forfriskende drikkevarer i store, avkjølte sølvboller, og de inviterte får førstehåndsopplevelse med forventningene, atmosfæren og lykkerusen.
Jeg forsøker mest å formidle denne stemningen uten å virke smålig bitter over å ikke få komme lenger enn til døråpningen til der alt skjer. Så fant jeg da en aldri så liten trøst i at min ene satelitt, Ola Nordal, klassisk-anmelder i Ballade, oppdaterte meg via sms om nærmest håpløse tilstander: Men vi har ikke tid til å spise! Eller skravle!
En stor forbedring fra i fjor for pressens vedkommende var å ha en skjerm i presse-området som vi kunne følge sendingen på, og som var i synk med det faktiske showet. Showet ble ledet av Thomas Numme og Harald Rønneberg, kjent særskilt fra «Senkveld med Thomas og Harald» på TV2, men også som drevne Spellemann-verter da TV2 sendte prisutdelingen i en årrekke.
Den av prisene som vakte størst begeistring var Hedersprisen til Maj Britt Andersen. Datteren, musikeren og sangdikteren Daniela Reyes, delte den ut, til en intetanende og rørt prisvinner. Men det var ikke bare vinneren som var rørt, hele salen sang berørt med på «Ballongvisa». Folk griner rundt bordene! Mye tårer her nå, meldte Ola meg fra salen. Folk tenkte nok det samme, at dette var en så inderlig velfortjent pris til en av forvalterne og store formidlerne av både landets sangskatt og ny sangdiktning gjennom årtier.
Ballade fulgte Maj Britt Andersen til den røde løperen, og fikk en kommentar på veien:
– Dette er bare helt fantastisk. Det er jo en av de grommeste prisene en kan få, er det ikke det, da? Det må jeg si det er. Dette er helt….helt rørende. Og så at det var Daniela som delte ut. Hun har lurt meg trill rundt, sa bare at hun «skulle dele ut en pris». Hvordan har du klart det, holde det skjult så lenge! sa en glad Andersen, henvendt til datteren.
Den største overraskelsen var prisene som gikk til samtidsmusikkfeltet: fiolinist Vilde Frang som fikk prisen Årets internasjonale suksess for sin utgivelse Elgar: Violin Concerto, en pris hun vant foran Girl in red, Roc Boyz, Djerv og Daniel Herskedal. Frang vant tidligere i år den prestisjetunge International Classical Music Award for den samme.
Kristine Tjøgersen, komponist med en rekke store priser og store prosjekter bak seg og på gang, stakk av med den gjeve Tonos komponistpris for verket Between Trees. Øvrige nominerte til Komponistprisen var Ola Kvernberg, Tyler Futrell og Knut Vaage.
Tjøgersens Between Trees er spilt inn med KORK, Ensemble neoN, Ensemble Recherche, Marco Fusi (preparert fiolin, fiolin), Marcus Weiss (sopransaksofon), Tøyen Fil og Klafferi, Jenny Hval (stemme, MicroKORG vocoder) og Tjøgersen selv på klaver. Albumet er gitt ut på Aurora Records.
Tjøgersen takket alle involverte, de «vanvittig gode musikerne» som var med, men ikke bare de musikalske bidragsyterne, her fikk hele apparatet rundt sine velfortjente takksigelser, inkludert artwork og design, ved Maja Nilsen og Blunderbuss//Anna Julia Granberg.
Kort etter ble det klart at Kristine Tjøgersen også vant kategorien Samtid med det samme verket og utgivelsen.
– Overveldende og en stor ære å bli tildelt Tonos komponistpris og Spellemann i Samtid! kommenterer Tjøgersen til Ballade.
– I våres urolige tid er musikk viktigere enn noensinne, og jeg vil oppmuntre alle til å kjøpe og lytte til nye utgivelser av norske komponister og utøvere. Det er så mye fantastisk musikk som lages i vårt felt, og som vil gi lyttere store musikalske opplevelser!
En vri dette året var å la det humoristiske pønkrockbandet Aktiv Dödshjelp dele ut prisen; et band musikalsk og kunstnerisk fjernt fra samtidsfeltet og som kunne stille seg komisk uforstående. Selv synes jeg det var sjarmerende og småmorsomt. Et av medlemmene er også Jakob Andersen, selv en svært god programleder og humorist.
Prisene til Tjøgersen og Frang, eller utmerkelsene, er i seg selv store anerkjennelser av eget kunstnerisk virke og hva de som kunstnere, skapere og utøvere har oppnådd. I tillegg er oppmerksomheten, plassen og anerkjennelsen som gikk til hele feltet denne kvelden noe særskilt og ganske sjeldent. Pris til både Vilde og Kristine, det er SÅ bra! kommenterte satelitt Nordal på sms, og meldte kort etter på ny, med overveldelse: To priser til Kristine!! Når skjedde det sist innen samtidsmusikk?! Så bra. Ekstase rundt bordet mitt!
Og det er akkurat det som betyr så mye for hele feltet: Å bli sett, verdsatt og anerkjent i en offentlighet der samtidsmusikken opplever å få stadig mindre plass. Debatten som gikk heftig og sterkt i både redaksjonelle og sosiale medier sist høst, da Spellemann ønsket å slå sammen kategoriene Samtid og Klassisk, vitner om det, og om at Spellemann tross alt er den prisen som veier tyngst her til lands, med «legitimitet og kjennskap i over 50 år», som Ola Nordal skrev i kommentaren «– Ikke min Spellemann» sist november.
Her er alle nominerte og vinnere av Spellemann 2024:
Uthevet i fet er vinneren.
Blues
Vinner: Kid & Lisa Andersen – Spirits and Soul
Birri – For All Those in Mourning
Knut Hem – A touch of blues
Daniel Eriksen – There’ll Be A Time When The Sun Will Refuse To Shine
Hard Rock & Metal
Vinner: Koldbrann – Ingen Skånsel
Trelldom – By th Shadows
Whoredom Rife – Den Vrede Makt
Sibiir – Undergang
Åpen Klasse
Vinner: Susanna – Meditations on Love
Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhus – All Losses Are Restored
Ola Kvernberg – Steamdome lll: Beyond The End
Møster! – Springs
Tonos tekstforfatterpris
Vinner: Jo Almaas Marstein
Gabrielle Leithaug
Frida Ånnevik
Erlend Ropstad
Festmusikk
Søte og Rare Gutter for utgivelser i 2024
Problembarn for utgivelser i 2024
Carina Dahl for utgivelser i 2024
Hagle – Spellekæll 2024
Viser
Vinner: Marie Løvås – Alle mine svar blei om til såpebobleregn
Anna Kajander – Al dente
Lars Martin Myhre – Lønn
Frida Ånnevik – Vi
Country
Vinner: Claudia Scott – The Belle Of Singapore
Embla and the Karidotters – Off Leash
Nora Legrand – Paper Sky
Erlend Gunstveit – Watch Me Fall
Barnemusikk
Vinner: DJ MøMø – Bukkene Bruse på Badeland
Badebygjengen – Badebygjengen og Vulkanmysteriet
Planetpatruljen – Planetpatruljen 2024
Silje og Maria – Bråk og Ballade
Tradisjonsmusikk
Vinner: Johanne Flottorp og Åsmund Solberg – Fiskaren
Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas – Solhov
Britt Elise Skram – Dåm
Mari Boine – Alva
Musikkvideo
Vinner: Honningbarna – Avanti
Ballinciaga – Ayt: The Movie
Witch Club Satan – Fresh Blood Fresh Pussy
Dirty Oppland – Norsk Statistikk
Årets Låtskriver
Vinner: Marie Ulven & Matías Téllez (Girl in red)
Gabrielle Leithaug & Syver Storskogen (Gabrielle)
Ramón Torres Andresen (Ramón)
Jo Almaas Marstein & Kastel (Marstein)
ÅRETS HEDERSPRIS: Maj Britt Andersen
Rnb / Soul
Vinner: Natnael – Love & Dr.Martens
GiddyGang & Vuyo – Destiny/Sacrifice
Sūn Byrd – Sūn Byrd
Isabelle Eberdean – Freewheeling
Årets internasjonale suksess:
Vinner: Vilde Frang – Elgar: Violin Concerto
Girl in red – I’m Doing It Again Baby!
Roc Boyz (singler 2024)
Djerv – Rebel Heart
Daniel Herskedal – Call For Winter II: Resonance
TONOs Komponistpris
Vinner: Kristine Tjøgersen – Between Trees
Ola Kvernberg – Steamdome III: Beyond The End
Tyler Futrell – Stabat Mater/Brittle Fluid/Vuggesang
Knut Vaage – Janus/multiMORF/Relieff, Refleks, Rite
Hiphop
Vinner: Marstein – Frihet i lenker
Tyr – Bedøvelse gjør mester
Ari Bajgora – Ari Bajgora
SA_G – Planet platina
Elektronika/Dance
Jerry Folk – Heart
Why Kai – Tourist
Nom De Guerre – Mario Dante
Fakethias – Afterimage
Samtid
Vinner: Kristine Tjøgersen – Between Trees
Øyvind Torvund – A Walk into the Future
Terjungensemble, Tyler Futrell – Stabat Mater
Pinquins / Ensemble neoN / Kringkastingsorkestret / Yumi Murakami / Silje Aker Johnsen / Kristine Tjøgersen / Ane Marthe Sørlien Holen, Jan Martin Smørdal – My Favorite Thing
Alternativ Pop
Vinner: Girl in red – I’m Doing It Again Baby!
Uld – Fra en annen virkelighet
AURORA – What Happened To The Heart?
Konradsen – Michael’s Book on Bears
Jazz
Vinner: Signe Emmeluth – Banshee
Eirik Hegdal / Eklektisk Samband – Turnchest
Henriette Eilertsen & OJKOS – Om tålmodighet
Joel and the Neverending Sextet – Marbled
Årets Gjennombrudd
Vinner: Ari Bajgora
Anna Lille
Uld
Slomosa
Golfklubb
Søte og Rare Gutter
Årets produsent
Vinner: Matías Téllez for produksjoner i 2024
Kastel
Vetle Junker
Marie Ulven & Matías Téllez – I’m Doing It Again Baby!
Rock
Vinner: Slomosa – Tundra Rock
Seigmen – Resonans
Heave Blood & Die – Burnout Codes
Aktiv Dödshjelp – Send Dudes
Årets utgivelse
Vinner: Gabrielle – Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet
Uld – Fra en annen virkelighet
Ola Kvernberg – Steamdome III: Beyond The End
Aurora – What Happened To The Heart?
Klassisk
Vinner: Eldbjørg Hemsing – Hillborg: Violin Concerto no 2 / Liquid Marble
Klaus Mäkelä, Oslo Philharmonic Orchestra – Shostakovich Symphonies 4, 5, & 6
Oslo Strykekvartett – Learn To Wait
Mathias Halvorsen, Kringkastingsorkesteret og Otto Tausk (dir.) – Ravel & Korngold: Piano Concertos for the Left Hand and Orchestra
Pop
Vinner: Golfklubb for utgivelser i 2024
Dagny – Elle
Gabrielle – Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet
Metteson – Look To A Star
Årets låt
Vinner: Kygo + Ava Max – Whatever
Marstein + Annika – Sammen
Girl in Red – Too Much
Rakkere – 24 7
Delara – Siste Dans
Søte og rare gutter – Bærum Bitches
Årets Spellemann: Marstein