Paul Ronney Angel

Møt Paul-Ronney Angel live søndag 27. april, som del av musikkvideovisningen Ballade og Parkteatret inviterer til. Dette er siste runde denne sesongen - vi er tilbake til høsten. OBS: Gratis inngang! (Foto: Kollasj / pressefoto)

SerierMusikkhistorie

Ballade og Parkteatret inviterer: Gratis konsert og videovisning – Sesongavslutning!

Publisert
23.04.2025
Skrevet av
Arvid Skancke-KnutsenGuro Kleveland

Søndag 27. april viser vi aktuelle musikkvideoer på Parkteatret i Oslo, med Paul-Ronney Angel som spillende gjest. Få med deg sesongens siste visning!

Da er det klart for den femte utgaven av Ballade video på Parkteatret – et svært hyggelig samarbeid som startet i november i fjor.

«Vi har få eller ingen stader å å vise musikkvideoar, kunstformen og uttrykket som betyr så mye. Dei finst ikkje lenger. Men Ballade finst,» sa artist Egil Olsen på et av arrangementene våre i vinter. Og Parkteatret fins, legger vi til, og ønsker med det hjertelig velkommen til søndagens videovisning med live-gjester.

Søndag 27. april runder vi imidlertid av for sesongen, og kommer tilbake med nye musikkvideo-visninger med live-gjester når mørket atter sakte senker seg over høsthimmelen. Så få med deg denne søndagens utgave, siste mulighet før sommeren!

Som vanlig har vi plukket ut ti av de beste norske videoene om dagen. Sist inkluderte det artister som Honningbarna, Moddi, Vaarin og Marie Sahba. Vi prøver alltid å vise et mangfold av uttrykk, både visuelt og musikalsk.

Se også vårt store arkiv over norske musikkvideoer i Ballade video

Forrige gang hadde vi besøk av Solveig Sørbø, som sammen med forfatter Maria Kjos Fonn står bak den nye operaen «Heroin Chic». Den ligger for tiden ute som en spleis du kan være med på å støtte.

Den gangen ble det også tid til en prat med artist Henning Andersen og regissør Leo Cittadella. Henning spilte også noen låter på slutten av arrangementet. Du kan lese mer om hans mange spennende prosjekter her.

Også denne gangen har vi invitert en aktuell artist. Det er ingen ringere enn Paul-Ronney Angel. Han er både soloartist og leder av det fargerike bandet The Urban Voodoo Machine, som til vanlig har base i London. Kanskje blir det også flere gjester?

Paul-Ronney Angel møter du i minikonsert under musikkvideovisningen på Parkteatret søndag 27. april. (Foto: Pressefoto)

I tillegg kan du nyte ti nye musikkvideoer. Hele programmet er som nevnt gratis – og varer i litt over en time. Det er noe begrenset med plasser, så kom gjerne litt tidlig. Det er gode muligheter for både mat og drikke. Både Arvid Skancke-Knutsen og Ballade-redaktør Guro Kleveland ønsker velkommen.

Vi starter klokken 19, søndag 27. april. Ta gjerne med deg noen musikk- og filminteresserte venner!

