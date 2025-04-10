Heroin Chic, folkeopera. Fra urpremieren i Romania.

Bilde fra urfremføringen av "Heroin Chic" under festivalen Classix i Romania i februar. (Foto: Privat)

AktueltMusikklitteratur

«Heroin Chic» som norsk folkeopera

Publisert
10.04.2025
Skrevet av
- Red.

Operaen ble hyllet under verdenspremieren i Romania. Nå arrangerer komponist Solveig Sørbø spleis for å dekke norsk produksjon.

– Den Norske Opera & Ballett vil ikke ha operaen min, men jeg håper «folket» vil ha den!

Det sier Solveig Sørbø, som i februar 2025 hadde verdenspremiere på operaen Heroin Chic under festivalen Classix i Romania.

Operaen er løst basert på suksessromanen med samme navn skrevet av Maria Kjos Fonn, med musikk av Sørbø, og en libretto i samarbeid med forfatteren selv.

Boken ble unisont hyllet som «et mørkt mesterverk», og dens dystre stemning og religiøse undertoner er videreført og utviklet musikalsk og dramatisk i operaen, med temaer som dødslengsel, avhengighet og selviscenesettelse.

Heroin Chic fikk strålende applaus fra over 500 publikummere under urfremføringen i Romania, og etter visningen kom hyllester fra kritikerne, som blant annet kalte verket «et eklektisk lydlandskap», og berømte verkets «sterke, emosjonelle ladning», «pregnante klangfylde», og «intelligent orkestrering». En anmelder mente at forestillingen «traff den kollektive psyken».

Verdenspremieren i Romania fikk også bred mediedekning i Norge. Til Klassekampens musikkmagasin uttalte Fonn at fortellingens antiheltinne «graver sin egen grav med sølvskje».

Maria Kjos Fonn, forfatter og librettist. (Foto: Agnete Brun)

Nå drømmer duoen om å sette opp folkeoperaen i Norge.

Tidligere denne måneden arrangerte Ballade premiere på de første levende bildene fra den nye operaen, hentet fra verdenspremieren for konsertversjonen.

Komponist Sørbø hadde i forkant av denne kvelden opprettet en spleis for å dekke produksjonen.

– Slik får vi muligens svar på om vi har behov for en slik «folkeopera» her i byen, sier Sørbø. Operaen er tenkt satt opp på Parkteatret i Oslo. Konsertstedet går inn med noe støtte, og legger til rette for en konsertant fremføring som skal gjøres på popsk vis med konsertstemning, visuals og etterfest med DJ.

I spleisen heter det at Heroin Chic er det nyeste innen norsk opera, og med røtter i avantgarde så vel som rock, er den et iørefallende og emosjonelt tilskudd til operalitteraturen.

Sørbø har har organisert spleisen slik at man kan velge å sponse honoraret til en av karakterene basert på hvem man «identifiserer» seg med.

Se også teaser av den kommende folkeoperaen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Solveig Sørbø – bilde fra Heroin Chic

Ballade på Parkteatret: Opera-premiere, musikkvideovisning og minikonsert søndag 23. mars

Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn snakker om operaen «Heroin Chic». Rockemusiker Henning Andersen spiller utvalgte låter. Og vi viser...

Skjermbilde 2025 02 20 kl. 17.56.04

Ballade video: Søstre på langtur

Vi legger ut på tur med Klossmajor, Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn, 2AM-DM, SayWhat, The Young Mothers, Warduna og...

Stilllbilde fra Janne Erakers video Chair Variations

Ballade video: Stolleker og brennende tak

Nye videoer med Janne Eraker, Solveig Sørbø, Isák, Sval, Marion Woodseth, Benedicte Brænden, Ivar Eidem, El Caco og Slegest. En...

Clare Farr

Spillelistevennlig trombone, en emo Mozart (17) – og ei plate der musikken står bom stille

Ballade klassisk er tilbake, så fullasta at anmelder Ola Nordal deler platebunken i to. I den første ligger kontraster med...

Torsdag 6. juni, i samarbeid med MusicLab og Abels tårn, skal Kringkastingsorkesterets musikere og publikum skal måles mens det spilles (i stor grad følelsesladet musikk). Konserten er utsolgt forlengst, men kan strømmes som podkast allerede neste dag. Her er KORK foran Store Studio.

Verdens største musikkeksperiment

I kveld møtes NRKs populærvitenskapelige radioprogram Abels tårn, KORK og forskningsprosjektet MusicLab for å måle hva som skjer mellom musikere...

Flere saker

Christina Sofia af Klinteberg Herresthal

Dansk prestisjepris til norsk sanger

Mezzosopran Christina Sofia af Klinteberg Herresthal fikk nylig Léonie Sonnings Talentpris. Sist gang en norsk sanger mottok den danske prisen...

Per Einar Watle og Chango Spasiuk

Musikk fra alle verdensdeler til flere byer i landet – Skien World en av nyetableringene

Det har blitt færre artister fra den globale musikkscenen som reiser rundt i Norge, sier arrangørene i det nye festivalnettverket...

Tiktok er en stadig viktigere kilde til musikk oppdagelser for publikum.

Tiktok må nå betale musikkskapere

Tono og Polaris Hub har inngått en avtale som sikrer vederlag for musikkbruk på Tiktok. Norske, finske, islandske og danske...