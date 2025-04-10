«Heroin Chic» som norsk folkeopera

Operaen ble hyllet under verdenspremieren i Romania. Nå arrangerer komponist Solveig Sørbø spleis for å dekke norsk produksjon.

– Den Norske Opera & Ballett vil ikke ha operaen min, men jeg håper «folket» vil ha den!

Det sier Solveig Sørbø, som i februar 2025 hadde verdenspremiere på operaen Heroin Chic under festivalen Classix i Romania.

Operaen er løst basert på suksessromanen med samme navn skrevet av Maria Kjos Fonn, med musikk av Sørbø, og en libretto i samarbeid med forfatteren selv.

Boken ble unisont hyllet som «et mørkt mesterverk», og dens dystre stemning og religiøse undertoner er videreført og utviklet musikalsk og dramatisk i operaen, med temaer som dødslengsel, avhengighet og selviscenesettelse.

Heroin Chic fikk strålende applaus fra over 500 publikummere under urfremføringen i Romania, og etter visningen kom hyllester fra kritikerne, som blant annet kalte verket «et eklektisk lydlandskap», og berømte verkets «sterke, emosjonelle ladning», «pregnante klangfylde», og «intelligent orkestrering». En anmelder mente at forestillingen «traff den kollektive psyken».

Verdenspremieren i Romania fikk også bred mediedekning i Norge. Til Klassekampens musikkmagasin uttalte Fonn at fortellingens antiheltinne «graver sin egen grav med sølvskje».

Nå drømmer duoen om å sette opp folkeoperaen i Norge.

Tidligere denne måneden arrangerte Ballade premiere på de første levende bildene fra den nye operaen, hentet fra verdenspremieren for konsertversjonen.

Komponist Sørbø hadde i forkant av denne kvelden opprettet en spleis for å dekke produksjonen.

– Slik får vi muligens svar på om vi har behov for en slik «folkeopera» her i byen, sier Sørbø. Operaen er tenkt satt opp på Parkteatret i Oslo. Konsertstedet går inn med noe støtte, og legger til rette for en konsertant fremføring som skal gjøres på popsk vis med konsertstemning, visuals og etterfest med DJ.

I spleisen heter det at Heroin Chic er det nyeste innen norsk opera, og med røtter i avantgarde så vel som rock, er den et iørefallende og emosjonelt tilskudd til operalitteraturen.

Sørbø har har organisert spleisen slik at man kan velge å sponse honoraret til en av karakterene basert på hvem man «identifiserer» seg med.